Incendiu într-o parcare din zona Tomis Mall din Constanța. Un autoturism a luat foc, pompierii au intervenit de urgență

Un incendiu a izbucnit într-o parcare din zona Tomis Mall din Constanța, după ce un autoturism a fost cuprins de flăcări. Incidentul s-a produs într-o zonă intens circulată din centrul orașului, iar alarma a fost declanșată pentru a preveni extinderea incendiului și pentru evacuarea persoanelor aflate în apropiere.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, care au acționat pentru stingerea focului și pentru evacuarea fumului acumulat în zona parcării. Intervenția s-a desfășurat contracronometru, având în vedere riscul ca incendiul să se extindă la alte vehicule sau spații din apropiere.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, la intervenție au participat echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Salvatorii au fost mobilizați cu autospeciale de stingere cu apă și spumă, dar și cu un echipaj SMURD pregătit să intervină în cazul apariției unor victime.

Conform datelor comunicate de ISU Dobrogea, incendiul a izbucnit la un autoturism aflat în parcarea din spatele Tomis Mall, în apropierea bisericii din zonă. Pompierii au intervenit cu Detașamentul Fripis, folosind o autospecială de stingere și un echipaj SMURD B2.

Din informațiile disponibile până în acest moment, incendiul nu s-a soldat cu victime. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor, iar zona a fost securizată pentru a elimina orice risc suplimentar.

Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea cauzei producerii incendiului. Specialiștii urmează să analizeze circumstanțele în care autoturismul a luat foc, pentru a stabili dacă incidentul a fost provocat de o defecțiune tehnică sau de alți factori.

În momentul izbucnirii incendiului, în zonă s-a acumulat o cantitate semnificativă de fum, ceea ce a determinat restricționarea temporară a accesului și evacuarea persoanelor aflate în apropiere. Clienții și angajații din zona comercială au fost alertați pentru a evita orice pericol.

Intervenția pompierilor a vizat nu doar stingerea focului, ci și ventilarea zonei pentru eliminarea fumului și asigurarea unor condiții sigure pentru reluarea activității.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a clarifica modul în care a izbucnit incendiul. În astfel de situații, specialiștii verifică instalația electrică a autoturismului, sistemul de alimentare cu combustibil, dar și eventuale intervenții neautorizate asupra vehiculului.

Rezultatul verificărilor va stabili dacă incidentul a fost accidental sau dacă există alte circumstanțe care au contribuit la producerea incendiului.