Un bărbat împușcat la vânătoare în județul Buzău, transportat la spital cu elicopterul SMURD

- 30 ianuarie 2026, 13:17
Un bărbat a fost împușcat, vineri dimineață, în timpul unei partide de vânătoare în județul Buzău. Victima, în vârstă de aproximativ 51 de ani, din localitatea Merei, a suferit o rană la nivelul abdomenului și a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul SMURD. Potrivit ISU Buzău, persoana rănită se afla într-o zonă greu accesibilă.
Împușcat în timpul unei partide de vânătoare
La sosirea salvatorilor, bărbatul era conștient.
„La momentul identificării, bărbatul era conștient și cooperant”, au anunțat pompierii.
Echipajele aflate la fața locului au folosit o mașină de primă intervenție și comandă (APIC), o șenilată UTV ARGO, o ambulanță SMURD și o mașină pentru asistență și salvare (ASAS).
„Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a mobilizat, vineri dimineață, mai multe echipaje pentru salvarea unui bărbat care a fost împușcat la o partidă de vânătoare. Intervenția a avut loc într-un perimetru greu accesibil, cu noroi și teren accidentat”, a anunțat ISU Buzău.
Minute critice
Operațiunea de salvare s-a desfășurat în zona Pietroasele, unde pompierii au depus eforturi pentru a ajunge la victimă și a o evacua în siguranță, în ciuda condițiilor dificile.
După acordarea primului ajutor, pacientul a fost predat echipajului elicopterului SMURD București, pentru transportul către o unitate medicală de specialitate. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc incidentul.
Un bărbat din Satu Mare, împușcat accidental de prietenul lui
În toamna anului trecut, un bărbat din Satu Mare și-a pierdut viața după ce a fost împușcat accidental de prietenul său, în timpul unei întâlniri în Călinești-Oaș. Incidentul s-a petrecut în zona barajului, în apropierea unui restaurant unde mai multe persoane participau la o petrecere. Tragedia s-a produs în parcarea localului.
Potrivit IPJ Satu Mare, bărbatul de 29 de ani, aflat în autoturism, a manipulat o armă de vânătoare care se afla în mașină. În acel moment, arma s-a declanșat accidental și a lovit un bărbat de 40 de ani, aflat pe bancheta din spate a vehiculului. Victima a fost rănită la nivelul gâtului și a murit pe loc. Conform presei locale, cei doi intenționau să participe la o partidă de vânătoare autorizată.
