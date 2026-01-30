Un bărbat împușcat la vânătoare în județul Buzău, transportat la spital cu elicopterul SMURD

Un bărbat a fost împușcat, vineri dimineață, în timpul unei partide de vânătoare în județul Buzău. Victima, în vârstă de aproximativ 51 de ani, din localitatea Merei, a suferit o rană la nivelul abdomenului și a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul SMURD. Potrivit ISU Buzău, persoana rănită se afla într-o zonă greu accesibilă.

„La momentul identificării, bărbatul era conștient și cooperant”, au anunțat pompierii.

Echipajele aflate la fața locului au folosit o mașină de primă intervenție și comandă (APIC), o șenilată UTV ARGO, o ambulanță SMURD și o mașină pentru asistență și salvare (ASAS).

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a mobilizat, vineri dimineață, mai multe echipaje pentru salvarea unui bărbat care a fost împușcat la o partidă de vânătoare. Intervenția a avut loc într-un perimetru greu accesibil, cu noroi și teren accidentat”, a anunțat ISU Buzău.

Operațiunea de salvare s-a desfășurat în zona Pietroasele, unde pompierii au depus eforturi pentru a ajunge la victimă și a o evacua în siguranță, în ciuda condițiilor dificile.

După acordarea primului ajutor, pacientul a fost predat echipajului elicopterului SMURD București, pentru transportul către o unitate medicală de specialitate. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc incidentul.

În toamna anului trecut, un bărbat din Satu Mare și-a pierdut viața după ce a fost împușcat accidental de prietenul său, în timpul unei întâlniri în Călinești-Oaș. Incidentul s-a petrecut în zona barajului, în apropierea unui restaurant unde mai multe persoane participau la o petrecere. Tragedia s-a produs în parcarea localului.

Potrivit IPJ Satu Mare, bărbatul de 29 de ani, aflat în autoturism, a manipulat o armă de vânătoare care se afla în mașină. În acel moment, arma s-a declanșat accidental și a lovit un bărbat de 40 de ani, aflat pe bancheta din spate a vehiculului. Victima a fost rănită la nivelul gâtului și a murit pe loc. Conform presei locale, cei doi intenționau să participe la o partidă de vânătoare autorizată.