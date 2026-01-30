Social Breaking news

Un bărbat împușcat la vânătoare în județul Buzău, transportat la spital cu elicopterul SMURD

Comentează știrea
Un bărbat împușcat la vânătoare în județul Buzău, transportat la spital cu elicopterul SMURDElicopter SMURD. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Un bărbat a fost împușcat, vineri dimineață, în timpul unei partide de vânătoare în județul Buzău. Victima, în vârstă de aproximativ 51 de ani, din localitatea Merei, a suferit o rană la nivelul abdomenului și a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul SMURD. Potrivit ISU Buzău, persoana rănită se afla într-o zonă greu accesibilă.

Împușcat în timpul unei partide de vânătoare

La sosirea salvatorilor, bărbatul era conștient.

„La momentul identificării, bărbatul era conștient și cooperant”, au anunțat pompierii.

Echipajele aflate la fața locului au folosit o mașină de primă intervenție și comandă (APIC), o șenilată UTV ARGO, o ambulanță SMURD și o mașină pentru asistență și salvare (ASAS).

Meghan Markle s-a făcut de râs pe internet. Greșeala care o poate costa scump
Meghan Markle s-a făcut de râs pe internet. Greșeala care o poate costa scump
O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” și-a pierdut viața într-un accident. Alina Pușcău, profund afectată
O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” și-a pierdut viața într-un accident. Alina Pușcău, profund afectată

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a mobilizat, vineri dimineață, mai multe echipaje pentru salvarea unui bărbat care a fost împușcat la o partidă de vânătoare. Intervenția a avut loc într-un perimetru greu accesibil, cu noroi și teren accidentat”, a anunțat ISU Buzău.

vanatoare

Vanatoare. Sursa foto: AI

Minute critice

Operațiunea de salvare s-a desfășurat în zona Pietroasele, unde pompierii au depus eforturi pentru a ajunge la victimă și a o evacua în siguranță, în ciuda condițiilor dificile.

După acordarea primului ajutor, pacientul a fost predat echipajului elicopterului SMURD București, pentru transportul către o unitate medicală de specialitate. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc incidentul.

Un bărbat din Satu Mare, împușcat accidental de prietenul lui

În toamna anului trecut, un bărbat din Satu Mare și-a pierdut viața după ce a fost împușcat accidental de prietenul său, în timpul unei întâlniri în Călinești-Oaș. Incidentul s-a petrecut în zona barajului, în apropierea unui restaurant unde mai multe persoane participau la o petrecere. Tragedia s-a produs în parcarea localului.

Potrivit IPJ Satu Mare, bărbatul de 29 de ani, aflat în autoturism, a manipulat o armă de vânătoare care se afla în mașină. În acel moment, arma s-a declanșat accidental și a lovit un bărbat de 40 de ani, aflat pe bancheta din spate a vehiculului. Victima a fost rănită la nivelul gâtului și a murit pe loc. Conform presei locale, cei doi intenționau să participe la o partidă de vânătoare autorizată.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:31 - Meghan Markle s-a făcut de râs pe internet. Greșeala care o poate costa scump
13:23 - Summit de pace cu reguli clare. Zelenski refuză să meargă la Moscova sau la Minsk
13:17 - Un bărbat împușcat la vânătoare în județul Buzău, transportat la spital cu elicopterul SMURD
13:10 - Jaf ca-n filme în Tokyo. Valize cu peste două milioane de euro, furate în plină stradă
12:59 - O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” și-a pierdut viața într-un accident. Alina Pușcău, profund afectată
12:53 - Premiera documentarului despre Melania Trump. Prima doamnă a atras toate privirile

HAI România!

Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.

Proiecte speciale