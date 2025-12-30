Social

USR vrea reguli clare pentru cei care ies la vânătoare în apropierea localităţilor. Ce tipuri de arme vor mai putea folosi

Comentează știrea
USR vrea reguli clare pentru cei care ies la vânătoare în apropierea localităţilor. Ce tipuri de arme vor mai putea folosiVânătoarea de mistreți. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Senatorul USR de Ilfov, Cynthia Păun, a depus un proiect de lege care prevede distanţe minime obligatorii pentru desfăşurarea activității de vânătoare, stabilite în funcţie de tipul armei folosite. Scopul este reducerea riscurilor pentru locuitorii sau persoanele care tranzitează zonele din apropierea fondurilor de vânătoare și a drumurilor publice.

Reguli noi pentru cei care ies la vânătoare în apropierea localităților. Propunerile USR

Iniţiativa USR vizează completarea legislaţiei existente prin introducerea acestor distanţe minime, diferenţiate după tipul armelor, pentru a proteja cetăţenii şi infrastructura publică.

„Asigurarea unei zone de protecţie lângă localităţi este absolut necesară în condiţiile în care pot avea loc accidente, chiar şi în ciuda tuturor măsurilor de precauţie legale. În primul rând, oamenii trebuie să se simtă protejaţi în casele şi curţile lor”, spune Cynthia Păun, membră a Comisiei pentru mediu din Senat.

Cynthia Păun

Cynthia Păun. Sursa foto: Facebook

Activitatea ar trebui să se desfășoare în condiții de siguranță

De asemenea, ea afirmă că vânătoarea trebuie organizată astfel încât să nu pună în pericol mediul sau oamenii.

Cum să păstrați brazii de Crăciun în ghiveci până la sărbătorile viitoare
Cum să păstrați brazii de Crăciun în ghiveci până la sărbătorile viitoare
Alimentul care s-a scumpit considerabil în 2025. Mulți români au găsit alte alternative
Alimentul care s-a scumpit considerabil în 2025. Mulți români au găsit alte alternative

„În al doilea rând, desfăşurarea activităţii de vânătoare trebuie să aibă loc într-un mod care nu este perturbat de factori externi. Recent, presa a relatat despre un caz din Ilfov în care partide de vânătoare s-au desfăşurat în imediata apropiere a zonelor locuite. Trebuie să înţelegem că libertatea fiecăruia se opreşte acolo unde încalcă libertatea celuilalt”, a adăugat ea. Iniţiativa legislativă propune modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 prin completarea articolului 39, stabilind interdicţii clare: vânătoarea cu arme cu alice la o distanţă mai mică de 200 de metri şi cu arme cu glonţ sau cartuşe cu proiectil unic la mai puţin de 500 de metri de terenurile intravilane cu construcţii sau curţi şi de drumurile publice.

USR, despre activitatea de vânătoare

Modificarea articolului 42 alin. (1) califică încălcarea acestor prevederi drept infracţiune, întărind caracterul preventiv şi coercitiv al legii. USR mai spune că iniţiativa urmăreşte echilibrul între desfăşurarea activităţilor cinegetice şi protecţia vieţii, integrităţii, siguranţei cetăţenilor, precum şi a bunurilor şi infrastructurii publice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:56 - Cum să păstrați brazii de Crăciun în ghiveci până la sărbătorile viitoare
18:47 - Sute de arestări și raiduri în Turcia: operațiune majoră împotriva rețelei SI
18:39 - Jaf ca-n filme în vestul Germaniei. Hoții au furat 30 de milioane de euro
18:29 - USR vrea reguli clare pentru cei care ies la vânătoare în apropierea localităţilor. Ce tipuri de arme vor mai putea f...
18:20 - România, campioană în reciclare, dar pentru unii români cei 50 de bani sunt esențiali. Povestea din spatele succesului
18:11 - Guvernul Bolojan, acuzat că încalcă drepturile muncitorilor străini. Asociația Agențiilor de Recrutare cere măsuri ur...

HAI România!

Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste

Proiecte speciale