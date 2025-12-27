Nemulțumiri în rândul liderilor USR, după o numire făcută de Bolojan într-o instituție-cheie a statului

Anumiți lideri USR ar fi nemulțumiți după ce premierul Ilie Bolojan a numit-o, în Ajun de Crăciun, pe Raluca Rogoz la conducerea Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP), o instituție-cheie a statului român, au declarat surse din partid pentru G4Media.

Dominic Fritz, președintele USR, ar fi acuzat de colegi că ia decizii într-un mod „autoritar”, împreună cu un grup foarte restrâns de membri ai partidului, iar aceste decizii ar fi apoi puse pe masa Biroului Național doar pentru vot.

Potrivit sursei menționate anterior, principala nemulțumire ar viza numirea unor persoane care nu sunt membri USR și nu au contribuit la consolidarea partidului, în timp ce membri care au muncit pentru formațiune ar fi excluși de la funcții.

Conform acelorași surse citate, cel puțin jumătate dintre filiale nu ar fi primit nicio funcție, în timp ce numirile din Timișoara și București, precum și cele ale unor persoane aduse din afara partidului, ar fi numeroase.

Cele mai multe nemulțumiri ar fi din Harghita, Brăila, Sălaj, Giurgiu, Satu Mare, Bihor și Dâmbovița, care ar fi fost exprimate pe grupul președinților USR, în timp ce alți membri din Sibiu, Călărași, Sector 2 și Hunedoara și-ar fi transmis criticile pe grupurile de lucru, potrivit G4Media.

Premierul a numit-o, în Ajunul Crăciunului, pe Raluca Rogoz în funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, decizie publicată în Monitorul Oficial.

„La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Raluca Rogoz se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice”, se arată în document.

După demisia Iulianei Feclistov, conducerea interimară a ANAP a fost preluată de Daniela Bejinariu, director general al Direcției generale de verificare a derulării procedurilor de atribuire.