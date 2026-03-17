Un gigant auto pregătește un nou val de concedieri. Zeci de mii de angajați vor fi trimiși acasă

Grupul Volkswagen a anunțat un plan de concedieri masive în fabricile din Germania, vizând aproximativ 50.000 de angajați până în 2030. Directorul general, Oliver Blume, a confirmat planul de restructurare, anunțat inițial în 2024. Cea mai mare parte a reducerilor va afecta marca principală Volkswagen, unde sunt vizate 35.000 de posturi, arată ziarulromânesc.de.

La Audi, care angajează numeroși români în sudul Germaniei, se estimează desființarea a 7.500 de locuri de muncă până în 2029. Porsche va reduce, la rândul său, aproximativ 3.900 de angajați, inclusiv personal temporar, potrivit sursei.

Conducerea grupului susține că nu vor exista concedieri forțate. Reducerile vor fi realizate prin pensionări anticipate și pachete compensatorii.

Scăderea profitului operațional în 2025 a fost un factor cheie în decizie, acesta coborând la 8,9 miliarde de euro, cel mai slab rezultat de după scandalul Dieselgate din 2015-2016. Marja de profit a grupului a scăzut la 2,8%, cea mai mică din ultimii zece ani.

În același timp, Toyota și-a consolidat poziția de lider global, cu peste 11 milioane de mașini vândute, în timp ce Volkswagen a livrat sub 9 milioane de unități. Tarifele comerciale impuse în timpul administrației Trump, competiția acerbă din China, în special pe piața mașinilor electrice, și costurile ridicate de producție din Europa au pus presiune suplimentară pe grup. Doar restructurarea de la Porsche a implicat cheltuieli de aproximativ cinci miliarde de euro.

În ciuda acestor dificultăți, Volkswagen rămâne un gigant industrial și un angajator major, cu un profit net de 6,9 miliarde de euro în 2025, iar conducerea estimează o posibilă revenire a marjei de profit în următorii ani.

Oliver Blume, CEO-ul Volkswagen, și directorul financiar Arno Antlitz au prezentat, la mijlocul lunii ianuarie la Berlin, un plan de economii semnificative în timpul unei întâlniri cu ușile închise.

Un purtător de cuvânt al grupului a explicat că, în urmă cu trei ani, Volkswagen a lansat un program de eficientizare care se aplică tuturor mărcilor și entităților grupului. Programul a generat economii de miliarde de euro și a ajutat compania să facă față provocărilor externe, precum tarifele impuse de SUA și alte tensiuni geopolitice.