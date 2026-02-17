Concedieri masive la unul dintre cei mai mari producători auto din lume. 35.000 de oameni își vor pierde locurile de muncă
- Nicolae Comănescu
- 17 februarie 2026, 19:12
Volkswagen, unul dintre cei mai mari angajatori de pe piața auto mondială, are noi planuri de reducere a costurilor cu 20% la toate mărcile până la sfârșitul anului 2028, conform Reuters.
În timp ce producătorul auto german încearcă să-și consolideze finanțele pentru a contracara impactul costurilor mai mari, a unei piețe chineze dure și a tarifelor din SUA.
Oliver Blume, CEO, și directorul financiar, Arno Antlitz au prezentat un plan de economii masive la o întâlnire cu ușile închise cu directorii de top ai companiei, ce s-a desfășurat la Berlin, la mijlocul lunii ianuarie.
Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că Volkswagen a lansat un program pentru toate mărcile și entitățile în urmă cu trei ani și de atunci a realizat economii de miliarde de euro. Programul a permis grupului să compenseze agitațiile din zona geopolitică, așa cum ar fi tarifele din SUA.
Zeci de mii de locuri de muncă vor fi tăiate
Unde vor fi făcute economiile exacte și unde urmează să fie îmbunătățită cooperarea dintre mărci a rămas neclar la întâlnire. Dar se ia în calcul chiar și măsura extremă de închidere a mai multor fabrici.
Cel mai mare producător de automobile din Europa este în plin proces de reducere a 35.000 de locuri de muncă în Germania până în 2030. Marca sa de bază a anunțat în ianuarie că intenționează să reducă pozițiile de conducere și să-și consolideze platforma de producție, cu scopul de a economisi 1 miliard de euro (1,2 miliarde de dolari) în aceeași perioadă.
Marea concurență venită din China
Purtătorul de cuvânt al Volkswagen a adăugat că Blume va oferi o actualizare la conferința de presă anuală a companiei, ce e programată la data de 10 martie.
Producătorii de mașini germani se confruntă cu mari provocări venite din China, deoarece trebuie să concureze într-un război în spirală a prețurilor cu rivalii locali.
