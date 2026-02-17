Decizie cu mare impact luată de Banca Națională. Dobânda rămâne ridicată, cum vor fi afectați românii

Reprezentanții Băncii Naționale a României au decis să țină rata dobânzii de politică monetară la un procent anual de 6.50%, conform instituției.

După cum aratată raportul ce a fost aprobat de banca centrală, rata anuală a inflaţiei îşi va prelungi scăderea lentă în trimestrul I din acest an, în trimestrul următor va consemna o creştere, iar apoi va cunoaşte o corecţie descendentă abruptă în trimestrul III din 2026.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 17 februarie 2026, a hotărât următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, au anunțat reprezentanții Consiliului de Administrație al BNR.

De asemenea, Banca Naționeală monitorizează evoluţiile mediului intern şi internaţional şi este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu, în condiţii de păstrare a stabilităţii financiare.

„Deciziile CA al BNR vizează asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile. Consiliul de administraţie reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung, sunt esenţiale pentru stabilitatea macroeconomică şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor evoluţii adverse”, se mai precizează în comunicatul oficialilor de la BNR.

„Rata anuală a inflaţiei va cunoaşte însă o corecţie descendentă abruptă în trimestrul III 2026, odată cu epuizarea efectelor directe ale celor două şocuri semnificative pe partea ofertei, pentru ca apoi să descrească gradual, coborând de la mijlocul semestrului I 2027”, conform raportului.

Pentru români, menținerea dobânzii la un nivel de 6.50% înseamnă că nu se relaxează condițiile de creditate. Pentru cei care au credite în lei cu dobândă variabilă, arat faptul că ratele bancare nu vor avea scăderi importante în perioada imediat următoare. Însă, pe de altă parte, nici nu sunt aşteptate creşteri generate de o nouă majorare a dobânzii de politică monetară.