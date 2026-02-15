Piața imobiliară din 2026 intră într-o nouă etapă. Dobânzile mai mari schimbă regulile creditelor ipotecare

Piața imobiliară din România începe anul 2026 într-un context economic diferit față de perioada de boom din anii anteriori. Creșterea dobânzilor și costul mai mare al finanțării au devenit factori decisivi pentru cumpărători, în special pentru cei care depind de credite ipotecare.

Datele analizate de platforma Imobiliare.ro arată că interesul pentru achiziții există în continuare, dar accesibilitatea financiară este mai redusă, deoarece ratele lunare sunt mai mari decât în anii precedenți.

În paralel, contextul macroeconomic confirmă această tendință. Banca Națională a României a menținut dobânda de politică monetară la un nivel ridicat, în jur de 6,5%, una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, pentru a controla inflația.

Această combinație dintre costul creditului și prețurile locuințelor influențează direct decizia de cumpărare a populației.

Creșterea dobânzilor are un efect imediat asupra pieței: scade capacitatea de împrumut a cumpărătorilor. O rată mai mare înseamnă un credit mai mic pentru aceeași sumă lunară suportabilă.

În practică, acest lucru duce la trei schimbări majore în comportamentul pieței:

cumpărătorii amână decizia de achiziție, se orientează către locuințe mai mici sau mai ieftine, economisesc mai mult pentru avans.

Analizele Imobiliare.ro arată că, deși cererea nu a dispărut, ritmul tranzacțiilor este mai lent decât în perioada dobânzilor reduse.

În același timp, dezvoltatorii imobiliari sunt nevoiți să adapteze oferta la noua realitate economică, fie prin proiecte mai accesibile, fie prin facilități de plată.

Dobânzile ridicate nu sunt o decizie izolată, ci parte a unei strategii economice mai largi. Inflația ridicată din ultimii ani a determinat banca centrală să mențină costul creditului la niveluri mari pentru a tempera consumul și presiunea asupra prețurilor.

Acest mecanism economic are un efect indirect asupra pieței imobiliare. Atunci când creditul devine mai scump, cererea scade, iar creșterea prețurilor locuințelor încetinește.

În unele orașe mari, prețurile continuă să crească, dar într-un ritm mai moderat decât în perioada 2020-2022, când dobânzile erau la minime istorice.

Chiar și în condițiile dobânzilor ridicate, piața imobiliară nu intră într-un declin major. Oferta de locuințe noi și cererea de spațiu locativ continuă să susțină tranzacțiile.

Datele Imobiliare.ro indică faptul că prețurile apartamentelor din marile orașe rămân relativ stabile, iar interesul pentru achiziții persistă, în special în zonele urbane cu dezvoltare economică puternică.

Diferența față de anii precedenți este însă ritmul mai lent al pieței și o selecție mai atentă a cumpărătorilor.

Băncile analizează mai strict bonitatea clienților, iar cumpărătorii sunt mai prudenți în asumarea unor credite pe termen lung.

Una dintre cele mai afectate categorii este reprezentată de cumpărătorii aflați la prima locuință. Pentru aceștia, creșterea dobânzilor se traduce prin:

rate lunare mai mari, avansuri mai greu de economisit, grad mai mic de îndatorare acceptat de bănci.

Acest fenomen poate duce la prelungirea perioadei de chirie pentru mulți tineri, care amână achiziția unei locuințe până la stabilizarea costurilor de finanțare.

Perspectivele pieței imobiliare în 2026 depind în mare măsură de evoluția dobânzilor și a inflației.

Dacă inflația scade, există posibilitatea ca dobânzile să înceapă să se reducă treptat, ceea ce ar putea relansa creditarea ipotecară.

În schimb, dacă presiunile economice continuă, piața ar putea rămâne într-o perioadă de ajustare, caracterizată prin tranzacții mai puține și o creștere moderată a prețurilor.