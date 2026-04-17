Cristian Terheș, critici la adresa Guvernului Bolojan: România are, a opta lună la rând, cea mai mare inflație din UE

România înregistrează, pentru a opta lună consecutiv, cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, de peste trei ori mai mare decât media europeană, a atras atenția europarlamentarul Cristian Terheș. Într-un mesaj publicat pe Facebook, el a cerut schimbarea direcției economice prin politici conservatoare.

„România are, a opta lună la rând - de când a venit Guvernul Bolojan -, cea mai mare inflație din UE, de peste 3 ori mai mult decât media europeană. A venit timpul unor politici economice conservatoare! Inflația în România în luna martie 2026 este de 9.0%, conform datelor publicate de Eurostat pe 16 aprilie, aceasta fiind cea mai mare din UE și de peste 3 ori mai mare decât media europeană (2.6%)”, a scris el pe Facebook.

Europarlamentarul a afirmat că datele INS arată pentru luna martie 2026 o inflație situată între 9,87% și 9,9%. Acesta susține că evoluția nu ar fi întâmplătoare și arată că, din iulie 2025, odată cu instalarea Guvernului Bolojan, inflația ar fi crescut de la 5,66% în iunie la aproape 8%, ajungând ulterior la un nivel de aproximativ 9–10%.

„INS indică valori ale inflației pe luna martie 2026 chiar mai ridicate, între 9.87% - 9.9%. Această evoluție nu este întâmplătoare. Din iulie 2025, momentul instalării Guvernului Bolojan, inflația a crescut brusc de la 5.66% în iunie la aproape 8%, stabilizându-se ulterior la un nivel ridicat, în jur de 9-10%”, a afirmat acesta.

Europarlamentarul a explicat că inflația reprezintă, în esență, o diminuare a puterii de cumpărare, ceea ce înseamnă că, în condițiile creșterii prețurilor, populația poate achiziționa mai puține bunuri și servicii cu aceeași sumă de bani. În opinia sa, această evoluție nu indică doar o deteriorare a nivelului de trai, ci și o erodare a puterii de cumpărare a cetățenilor, fenomen pe care îl atribuie politicilor guvernamentale.

„Pe scurt, inflația înseamnă scăderea puterii de cumpărare: cu aceiași bani, ca urmare a scumpirii prețurilor, românii cumpără mai puțin decât înainte. Nu vorbim doar de o sărăcire a populației, ci de o jefuire a acesteia de către stat, ca urmare a măsurilor implementate de Guvern”, a adăugat europarlamentarul.

Europarlamentarul a susținut că, în condițiile în care media inflației în Uniunea Europeană este de 2,6%, iar în România se apropie de 10%, principala cauză a inflației nu ar fi factorii externi, precum războiul, ci modul în care este gestionată guvernarea la nivel național.

„Luni de zile Guvernul, împreună cu presa de propagandă și partidele de la putere, au dus o campanie de demonizare a magistraților, că din cauza lor nu sunt bani la buget. Au distrus justiția, tocmai când era mai mare nevoie de ea, manipulându-i pe oameni că vor avea pensii și salarii mai mari”, a arătat el.

Totodată, europarlamentarul a susținut că au existat creșteri de taxe, accize și presiune fiscală asupra mediului privat și populației, concomitent cu majorarea cheltuielilor publice, situație pe care o consideră responsabilă de crearea unui climat economic instabil.

În opinia sa, efectele acestor politici sunt vizibile prin creșterea prețurilor, presiunea asupra firmelor și deteriorarea nivelului de trai.

„În același timp Guvernul a crescut taxele, accizele și presiunea fiscală asupra mediului privat și populației, a crescut apoi cheltuielile publice, ceea ce a condus la un mediu economic instabil. Rezultatul este vizibil: prețuri mai mari, firme sub presiune și o scădere reală a nivelului de trai”, a continuat europarlamentarul.

Europarlamentarul a afirmat că România se află într-o situație economică fragilă și a avertizat că, în cazul continuării actualelor tendințe, țara ar putea ajunge la o serie de consecințe negative, precum creșterea sărăciei și a emigrației, falimente în rândul firmelor și creșterea șomajului, relocarea producției, instabilitate socială și proteste, precum și pierderea fondurilor europene și deteriorarea ratingului de țară.

Acesta a susținut că pentru a inversa această evoluție este nevoie de politici economice pe care le descrie drept conservatoare, cu accent pe reducerea taxelor și impozitelor, diminuarea și controlul cheltuielilor publice, stimularea investițiilor și a producției interne, precum și dezvoltarea infrastructurii și a sectoarelor strategice.

„România stă pe un butoi de pulbere. Dacă se continuă așa România vă ajunge la:

* sărăcie în masă și o nouă emigrare record; * firme falimentate și șomaj exploziv; * mutarea producției din România; * instabilitate socială și proteste de stradă; * pierderea fondurilor europene și ratinguri de țară prăbușite.

Pentru a inversa această tendință negativă, România are nevoie nu de propagandă, care să ne spună cum Bolojan se bate cu PSD pentru binele poporului (își are și lupta aceasta politică rostul ei, dar acest circ nu ține de foame), ci de politici economice conservatoare care au adus prosperitate mereu:

* reducerea poverii fiscale prin tăierea taxelor și impozitelor; * reducerea și controlul cheltuielilor publice; * politici care stimulează investițiile și producția/procesarea internă (agricultură, petro-chimie, apărare etc); * dezvoltarea infrastructurii și a sectoarelor strategice”, a adăugat Terheș.

În opinia sa, problema nu se rezumă doar la nivelul ridicat al inflației, ci și la un decalaj tot mai mare față de alte state europene, ceea ce ar putea afecta competitivitatea economică și nivelul de trai. Europarlamentarul a mai susținut că inflația reprezintă un test al capacității de guvernare și a afirmat că, în baza datelor economice, executivul condus de Ilie Bolojan ar fi „corigent” la acest capitol.

„România nu se confruntă doar cu cea mai mare inflație din UE, ci cu un decalaj periculos față de restul Europei. Dacă această direcție continuă, problema nu va mai fi doar scumpirea vieții, ci pierderea competitivității economice și adâncirea sărăciei. Inflația nu este doar un indicator economic, ci un test al capacității de guvernare. Iar la acest test, datele economice arată că Guvernul Bolojan e corigent”, a scris pe Facebook europarlamentarul Cristian Terheș.