Bolojan nu exclude scenariul ruperii coaliției în cazul unei crize politice: Inevitabil şi PNL va trebui să-şi reconfirme o decizie

PNL nu va mai continua o alianță guvernamentală cu PSD în cazul în care se ajunge la o criză politică, a declarat premierul Ilie Bolojan la Radio România Actualități. Potrivit acestuia, în prezent există o poziție clară a liberalilor, dar aceasta poate fi reconfirmată sau modificată în funcție de evoluțiile din următoarea perioadă.

El a explicat că situația a fost analizată în timpul unei ședințe a Partidului Național Liberal (PNL) , pe fondul anunțului PSD privind un posibil vot de ieșire de la guvernare dacă premierul nu își dă demisia, ceea ce a dus la o reașezare a pozițiilor în interiorul coaliției.

„În momentul de faţă există o poziţie a Partidului Naţional Liberal, din care rezultă că dacă se generează o criză politică, PNL nu va mai fi într-o coaliţie cu PSD. Până la o altă decizie care poate apărea - ori întărirea acestei decizii, ori o altă decizie, într-un fel sau altul - lucrurile sunt decise”, a continuat el.

Șeful Executivului a adăugat că hotărârea a fost deja stabilită la nivel intern, dar că reacțiile politice vor depinde de votul anunțat pentru începutul săptămânii viitoare, după care liberalii vor reveni cu o poziție clară.

„Aceasta este decizia pe care PNL a luat-o şi, în funcţie de ce se va vota luni, probabil că luni seară, marţi dimineaţă vom avea o reacţie pe tema asta”, a mai spus Ilie Bolojan.

Acesta a adăugat că liberalii au încercat în perioada anterioară să mențină echilibrul și să evite escaladarea conflictului politic, însă contextul actual impune o decizie fermă din partea partidului, în funcție de votul care urmează să aibă loc.

„Am încercat să aplanăm lucrurile, ştiind sensibilităţile fiecăruia, încercând să construim încredere, dar s-a ajuns într-o situaţie în care inevitabil şi PNL va trebui să-şi reconfirme o decizie”, a afirmat șeful Guvernului.

În final, premierul a explicat că, atât timp cât va conduce PNL, formațiunea va rămâne una relevantă pe scena politică și va susține politici orientate spre modernizarea României, bazate pe respectarea muncii, sprijinirea inițiativei private și disciplină în finanțele publice.

Premierul Ilie Bolojan le-ar fi transmis colegilor din PNL că nu intenționează să își depună mandatul, chiar dacă PSD ar decide retragerea sprijinului politic, potrivit unor surse politice. În același timp, tensiunile din coaliție au ajuns și la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan a avut, miercuri, o întâlnire de aproximativ două ore cu șeful Guvernului, iar joi a discutat pentru o perioadă mai scurtă și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Deși au existat aceste consultări, nu ar fi fost conturate soluții care să modifice în mod semnificativ situația actuală. Pe acest fond, AUR a anunțat că îi provoacă pe social-democrați să susțină împreună o moțiune de cenzură, ceea ce ar putea amplifica tensiunile politice din Parlament.