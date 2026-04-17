Fifor îi cere demisia lui Bolojan pentru că e un experiment ratat: Ajunge. Până aici, trebuie să plece

Deputatul PSD Mihai Fifor a cerut vineri demisia premierului Ilie Bolojan, susținând că România are nevoie de o schimbare de direcție pentru redresarea economiei, în contextul unor indicatori pe care îi consideră în deteriorare, într-o postare pe Facebook.

Fifor a afirmat că actuala conducere a Guvernului nu mai poate continua în același format, folosind un limbaj critic la adresa premierului.

„Ajunge. Până aici. Bolojan trebuie să plece!”, a transmis acesta, acuzând ceea ce el numește un „experiment ratat” în administrarea economică.

Deputatul a făcut referire și la perioada fostului președinte Klaus Iohannis, afirmând că România nu își mai poate permite „experimente” politice care să afecteze viitorul economic al țării.

Potrivit lui Fifor, datele economice recente indică o „prăbușire” a economiei și intrarea într-o posibilă recesiune. El a susținut că măsurile de austeritate adoptate au avut un impact disproporționat asupra populației cu venituri mici și medii.

„Austeritatea a pus povara pe românii cu venituri mici și medii. Ajustarea fiscală a fost regresivă și a lovit exact în cei mai vulnerabili”, a declarat acesta, adăugând că majorarea TVA și a accizelor ar fi contribuit la creșterea costului vieții.

Fifor a mai afirmat că puterea de cumpărare a salariaților ar fi scăzut timp de opt luni consecutive, iar clasa de mijloc se confruntă cu presiuni economice tot mai mari.

Un alt punct central al criticilor îl reprezintă inflația. Deputatul PSD susține că aceasta ar fi crescut semnificativ în a doua parte a anului, depășind pragul de 10%, în urma modificărilor fiscale.

„Asta înseamnă scumpiri accelerate la alimente, energie și servicii”, a precizat Fifor, adăugând că pensionarii sunt printre cei mai afectați, invocând o scădere accentuată a puterii de cumpărare.

El a estimat că peste 500.000 de pensionari ar fi fost împinși spre deprivare severă, în contextul creșterii prețurilor și al veniturilor stagnante.

În final, Mihai Fifor a subliniat că actuala strategie economică nu mai poate continua și a cerut formarea unui guvern care să prioritizeze stabilitatea economică și protecția socială.