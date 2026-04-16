Claudiu Manda: Domnul Bolojan își dorea, mai degrabă, să lupte cu cineva. Cum a aprins subiectul tăierilor Coaliția

Tensiunile uriașe din Coaliția de guvernare, dezvăluite, joi, de Claudiu Manda. Secretarul general al PSD a participat la podcastul Contrapunct, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, alături de realizatorul Dan Andronic și de Mirel Curea. Social-democratul a dat exemple de situații în care premierul Ilie Bolojan a luat decizii de neînțeles pentru social-democrați, care au dus la discuții aprinse.

„Discuția cu administrația publică locală de exemplu. Cu tăierile. Am căzut toți de acord 10% posturi efective. Cu regulă. A doua zi a venit domnul Bolojan și a zis, domnule, m-am răzgândit, nu mai vreau 10% din organigramă. Vreau 25% sau 35%, cât era? 45% din organigramă. Domnul Bolojan, de fapt, își dorea mai degrabă să se lupte cu cineva.

Și eventual, publicul său să arate că este reformator și că vrea să dea afară și că unii vor să păstreze și de aici în colo. Eu aș fi spus: de acord, vă rog să faceți, uite, facem un proiect pilot la Oradea. Vreau să văd cum reduceți 45%. Deci proiect pilot, să vedem cum, și o lăsăm o lună să vedem cum funcționează”, a povestit invitatul podcastului.

Claudiu Manda acuză că percepția publică a fost formată greșit pe această temă, iar social-democrații au fost arătați cu degetul pentru că ar fi interesați doar de blocarea reformelor administrative.

„Discuția din partea noastră a fost foarte serioasă. Și am spus, domnule, nu se poate să tai 45%, tai în organigramă, pentru că nu ai primării similare. Unii au 30 de posturi în organigramă, ocupate 11. Și ghici ce, trebuie să mai angajeze 4. Și unii iau 11 posturi toate și ghici ce, trebuie să dea fără 5. Nu e regulă. De aici încolo un întreg narativ al corului de lăudători, în care PSD-ul îi apără pe primari, PSD-ul și-a angajat amantele, PSD-ul își apără sinecurile”, a spus Claudiu Manda.

Liderul PSD a dat un alt exemplu de mari neînțelegeri, legate de investițiile guvernamentale. Care au dat peste cap programul multor primari.

„La programele astea de investiții guvernamentale a venit cu ideea la momentul respectiv, proiectele care sunt sub 30%, acum, discuția era dacă sunt facturate sau executate, se opresc, nu se mai finanțează, că nu avem bani. Și au venit primarii și au venit oamenii de la distanță și au spus, domnule, am avut de reparat o școală.

Sub 30% lucrări am dat jos acoperiș. Alții au spus, avem proiect de canalizare. Am făcut gropii. Am săpat. Ce fac acum? Alții au venit și au spus, avem asfaltări, am răzuit acolo. Adică, nouă, ni se pare că este o risipă a acestor cheltuieli investite decât celelalte. Și atunci, soluția este să continuăm aceste investiții. Discuții, dezbatere, amenințări, ca să meargă lucrurile înainte”, a mai explicat secretarul general al PSD.