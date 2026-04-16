Dan Andronic, despre marea problemă umană pe care o are premierul Ilie Bolojan

Ilie Bolojan se profilează ca un șef încăpățânat al Executivului, care nu își schimbă ideile. Tensiunile și agitația din interiorul Coaliției de guvernare au constituit tema centrală a ediției de joi a podcastului Contrapunct, moderat de Dan Andronic pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Dialogul i-a avut ca invitați pe Claudiu Manda, secretarul general al PSD, și pe jurnalistul Mirel Curea.

Dan Andronic a oferit o perspectivă critică asupra modului în care noul premier gestionează puterea, descriindu-l pe Ilie Bolojan drept un lider cu vederi rigide, care refuză să își schimbe concepțiile în funcție de realitățile externe. Potrivit realizatorului, această inflexibilitate ar fi împins deja țara într-un blocaj intern, independent de orice alți factori.

„România a intrat în criză înainte de orice criză ar fi declanșat Trump, Putin. Ca să-i cuprindem pe toți. De ce? Pentru că a nimerit un prim-ministru care, din punctul meu de vedere, este extrem de opac. Nu vede decât ceea ce are el în minte. Nu face decât ceea ce crede el de cuviință. Și toată lumea poate să vorbească”, a explicat Dan Andronic în cadrul discuției din podcast.

Pentru a ilustra comportamentul politic al premierului, Dan Andronic a vorbit despre o întâmplare relevantă din interiorul Partidului Național Liberal. Episodul relatat vizează o ședință desfășurată înaintea unui congres, unde Bolojan ar fi demonstrat o rezistență totală la orice formă de dialog sau colaborare cu proprii colegi de partid.

„N-am uitat ceea ce mi-a povestit un membru al PNL. Cum la o ședință de partid înainte de congres, discutând modificările la statut, timp de șase ore, i-au propus foarte multe amendamente. N-a acceptat niciunul. Era ședința dinaintea Congresului, unele fiind chiar de bun-simț, adică se greșise o virgulă, de exemplu. Deci Bolojan n-a acceptat. Nici măcar un amendament. De ce? Pentru că ăsta e Bolojan”, a mai afirmat realizatorul podcastului.