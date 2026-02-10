Politica

Bolojan spune că nu există nicio țară în care să se reducă deficitul și să nu apară contracție economică

Bolojan spune că nu există nicio țară în care să se reducă deficitul și să nu apară contracție economică
România nu trece deloc printr-o perioadă bună din punct de vedere economic, iar premierul Ilie Bolojan a vorbit, la Digi 24, despre posibilitatea ca țara noastră să intre în recesiune.

Ilie Bolojan a declarat că România se confruntă inevitabil cu o anumită contracție economică, subliniind însă că esențial este ca aceasta să nu se prelungească pe termen lung. El a atras atenția asupra faptului că, în ultimii ani, consumul a depășit constant posibilitățile reale ale economiei.

Intră România în recesiune? Anunțul lui Ilie Bolojan

Invitat în cadrul unei emisiuni, Ilie Bolojan a fost întrebat despre starea actuală a economiei românești și despre riscul ca țara să înregistreze o nouă perioadă de scădere economică în a doua parte a anului, ceea ce ar putea duce la intrarea în recesiune.

Nu știu dacă va fi recesiune sau nu, dar avem o certitudine. Nu există nici o țară, în care s-au luat măsuri de corecție a deficitelor bugetare, care să nu aibă un efect de contracție economică. Dacă ea rămâne la un nivel în care este o creștere minimă, sau dacă este o scădere economică, asta va rămâne de văzut”, a afirmat Bolojan.

Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni
Legendarul Sting va cânta la Untold 2026. Biletele, puse deja în vânzare
Ilie Bolojan, premierul României

Ilie Bolojan, îngrijorat de situația în care a ajuns România. Sursă foto: gov.ro

Factorii care ar duce la redresare, în opinia premierului

Premierul a insistat, totodată, asupra ideii că durata acestei contracții este mai importantă decât existența ei. Potrivit acestuia, dacă efectele se limitează la câteva luni sau trimestre și sunt urmate de o revenire susținută, atunci ajustările pot fi considerate benefice pe termen mediu și lung.

El a explicat că redresarea ar putea fi susținută de factori precum reducerea importurilor, creșterea exporturilor și scăderea inflației, elemente care ar contribui la stabilizarea economiei și la așezarea acesteia pe baze mai solide și mai sănătoase.

Care este provocarea majoră din anul 2026

În final, Ilie Bolojan a arătat că anul în curs este extrem de dificil din punct de vedere bugetar, deoarece presupune atât reducerea cheltuielilor pentru diminuarea deficitelor, cât și menținerea unor investiții importante.

Provocarea majoră, în opinia sa, este găsirea unui echilibru între disciplina financiară și continuarea dezvoltării prin investiții.

