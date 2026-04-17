Prețurile locuințelor au crescut peste media UE în România. Care sunt factorii din spatele scumpirilor din Europa

Prețurile locuințelor din România au înregistrat o creștere de 6,7% în ultimul trimestru al anului 2025, depășind media Uniunii Europene, care s-a situat la 5,5%.

Evoluția vine într-un context mai larg de revenire a pieței imobiliare europene, după perioada de incertitudine generată de majorările de dobânzi din anii anteriori. Datele analizate de Euronews arată că tendința este una generalizată la nivel continental, însă cu diferențe semnificative între state.

Creșterea din România se înscrie într-un trend de redresare moderată, alimentată în principal de stabilizarea dobânzilor și de revenirea treptată a cererii. După o perioadă în care mulți potențiali cumpărători au amânat deciziile de achiziție, piața începe să își recapete dinamica, în condiții mai predictibile.

Specialiștii din domeniul imobiliar indică îmbunătățirea condițiilor de finanțare drept principalul factor care a susținut creșterea prețurilor la finalul anului 2025. După episoadele de majorări accelerate ale dobânzilor din perioada 2023–2024, piețele au intrat într-o fază de stabilizare, ceea ce a contribuit la relansarea interesului pentru achiziții.

„Evoluțiile prețurilor la finalul lui 2025 au fost influențate de îmbunătățirea condițiilor de finanțare, care a readus cererea”, a declarat Michael Polzler, CEO al companiei imobiliare RE/MAX Europe.

„Pe măsură ce dobânzile s-au stabilizat, cumpărătorii care își amânaseră decizia au revenit pe piață.”

O evaluare similară vine și din partea lui Mikk Kalmet, reprezentant al Global Property Guide, care subliniază că revenirea cererii este o consecință directă a stabilizării indicatorilor financiari.

„Pe măsură ce Euribor și dobânzile bancare s-au stabilizat, piața și-a revenit ușor, iar cei care ezitau să cumpere în perioadele de incertitudine au început să capete mai multă predictibilitate de la finalul lui 2024”, a explicat acesta.

Deși România se situează peste media europeană, ritmul de creștere este inferior celui înregistrat în alte state, unde piața imobiliară a accelerat semnificativ.

Potrivit datelor Eurostat, Ungaria a înregistrat cea mai mare creștere anuală din Uniunea Europeană în ultimul trimestru din 2025, de 21,2%. Evoluția este explicată printr-o combinație de politici publice și interes investițional ridicat.

„Ungaria, liderul clasamentului, a promovat programe de sprijin pentru achiziția de locuințe, care au stimulat cererea, alături de activitatea intensă a investitorilor”, a declarat Kate Everett-Allen, director de cercetare pentru sectorul rezidențial european la Knight Frank.

În zona euro, Portugalia și Croația au înregistrat creșteri de 18,9%, respectiv 16,1%, iar Spania a consemnat un avans de 12,9%. Aceste piețe au fost susținute în mod special de cererea internațională, alimentată de factori precum migrația pentru stil de viață, achizițiile de locuințe de vacanță și investițiile străine.

Un alt factor esențial în creșterea prețurilor este oferta limitată de locuințe, în special în marile orașe și în zonele atractive pentru investitori.

„În Portugalia, creșterea prețurilor a fost determinată de oferta foarte limitată, în special în Lisabona, Porto și zonele din jur, dar și de măsuri de sprijin guvernamental bine direcționate”, a explicat Michael Polzler.

Acesta a evidențiat și impactul unui program de garanții publice destinat tinerilor cumpărători, care permite finanțarea integrală a creditului ipotecar, statul garantând până la 15% din valoarea locuinței.

„Este clar o piață a vânzătorilor, iar oferta limitată, combinată cu această politică, le permite acestora să mențină prețuri ridicate”, a adăugat el.

În multe state europene, în special în sudul continentului, atractivitatea turistică joacă un rol important în evoluția pieței imobiliare. Orașe precum Valencia și Madrid au înregistrat creșteri peste media națională în Spania, susținute atât de cererea internă, cât și de cea internațională.

Investițiile străine, dezvoltarea pieței de închirieri pe termen scurt și interesul crescut pentru locuințe secundare au contribuit la creșterea prețurilor, în special în zonele urbane și de coastă.

Pe lângă aceste piețe, mai multe state din Europa Centrală și de Est au înregistrat, de asemenea, creșteri de peste 10%, printre care Slovacia (12,8%), Bulgaria (12,6%), Letonia (11%), Lituania (10,8%) și Cehia (10,4%).

Potrivit lui Mikk Kalmet, aceste evoluții sunt explicate și prin faptul că piețele respective porneau de la un nivel mai scăzut al prețurilor, iar creșterea veniturilor a contribuit la recuperarea decalajelor.

În acest context, creșterea de 6,7% înregistrată în România indică o evoluție peste media Uniunii Europene, dar semnificativ mai temperată comparativ cu alte piețe dinamice.

Evoluții apropiate au fost consemnate și în alte state europene, precum Danemarca (7,6%), Irlanda (7%), Olanda (6,2%), Malta (6,1%), Cipru (6%), Slovenia (5,8%) și Norvegia (5,7%).

Finlanda reprezintă o excepție, fiind singura țară analizată în care prețurile locuințelor au scăzut, cu 3,1%.

În rândul celor mai mari economii din Uniunea Europeană, evoluțiile au fost neuniforme. Spania a înregistrat o creștere semnificativă de 12,9%, în timp ce Italia a avut un avans moderat de 4,1%.

Germania a consemnat o creștere de 3%, iar Franța s-a situat aproape de finalul clasamentului, cu doar 1%.

„Franța încă își revine după corecția puternică din 2023 și 2024, când creșterea dobânzilor și inflația au afectat semnificativ cererea”, a explicat Michael Polzler.

„Piața se stabilizează, cu mișcări modeste ale prețurilor și un sentiment precaut din partea cumpărătorilor.”

La rândul său, Kate Everett-Allen a subliniat că piața imobiliară din Germania a fost mai vulnerabilă la schimbările din perioada recentă, în special din cauza dependenței de creditarea ieftină și a costurilor ridicate de acces pe piață.