Prețurile locuințelor au crescut în Uniunea Europeană la finalul anului 2025. Ungaria a înregistrat cel mai ridicat nivel, de peste 20%

Prețurile locuințelor au crescut în Uniunea Europeană la finalul anului 2025. Ungaria a înregistrat cel mai ridicat nivel, de peste 20%Case. Sursa foto: Freepik
Prețurile locuințelor au crescut cu 5,5% în Uniunea Europeană în ultimul trimestru din 2025. În mai multe state, ritmul de creștere a depășit 10%, iar Ungaria s-a remarcat cu un avans de 21,2%, potrivit datelor Eurostat.

Ungaria conduce clasamentul creșterilor

Experții au indicat îmbunătățirea condițiilor de finanțare drept principalul factor care a susținut creșterea prețurilor. Stabilizarea ratelor dobânzilor a determinat revenirea cumpărătorilor care amânaseră achizițiile imobiliare. Michael Polzler, CEO al REMAX Europe, a declarat pentru Euronews Business că această schimbare a contribuit direct la relansarea pieței rezidențiale.

Ungaria a înregistrat cel mai mare avans anual al prețurilor locuințelor în trimestrul al patrulea din 2025, cu 21,2%. Kate Everett-Allen, directorul departamentului de cercetare în domeniul imobiliar rezidențial european al Knight Frank, a explicat evoluția prin programele de subvenționare a achizițiilor imobiliare promovate de autorități în ultimii ani, care au stimulat atât cererea populației, cât și interesul investitorilor.

Portugalia, Croația și Spania au depășit pragul de 10%

În Europa, Portugalia a raportat o creștere de 18,9%, urmată de Croația, cu 16,1%, și Spania, cu 12,9%. În toate aceste cazuri, cererea internațională a avut un rol important. Migrația motivată de stilul de viață și investițiile externe au menținut presiunea asupra piețelor imobiliare din zonele urbane și de coastă.

Dan Andronic dezvăluie pe TikTok cine a fabricat pozele false cu Coldea și Nicușor Dan prezentate de Lasconi
Incendiu în noaptea de Înviere la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea
În Portugalia, evoluția a fost influențată și de oferta limitată din marile orașe, precum Lisabona și Porto. În același timp, un sistem de garanții publice a facilitat accesul tinerilor la credite ipotecare de până la 100% din valoarea locuinței.

Slovacia a înregistrat o creștere de 12,8%, Bulgaria de 12,6%, Letonia de 11%, Lituania de 10,8%, iar Cehia de 10,4%, toate depășind pragul de 10%. Everett-Allen a transmis că Europa Centrală și de Est a avut rezultate foarte bune, susținute de o creștere mai puternică a PIB-ului și de investițiile în infrastructură.

România, peste media europeană, dar sub alte state din regiune

În România, prețurile locuințelor au crescut cu 6,7%, peste media Uniunii Europene, însă sub nivelul înregistrat în alte țări din regiune. Danemarca, cu 7,6%, și Irlanda, cu 7%, au raportat avansuri ușor mai mari.

Finlanda a fost singura țară analizată unde prețurile locuințelor au scăzut, cu 3,1% comparativ cu anul anterior. Dintre marile economii ale Uniunii Europene, Spania se află pe primul loc. Germania a înregistrat o creștere de doar 3%, iar Franța de 1%, ambele revenind după corecțiile bruște din perioada 2023-2024.

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

