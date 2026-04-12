Prețurile locuințelor au crescut în Uniunea Europeană la finalul anului 2025. Ungaria a înregistrat cel mai ridicat nivel, de peste 20%

Prețurile locuințelor au crescut cu 5,5% în Uniunea Europeană în ultimul trimestru din 2025. În mai multe state, ritmul de creștere a depășit 10%, iar Ungaria s-a remarcat cu un avans de 21,2%, potrivit datelor Eurostat.

Experții au indicat îmbunătățirea condițiilor de finanțare drept principalul factor care a susținut creșterea prețurilor. Stabilizarea ratelor dobânzilor a determinat revenirea cumpărătorilor care amânaseră achizițiile imobiliare. Michael Polzler, CEO al REMAX Europe, a declarat pentru Euronews Business că această schimbare a contribuit direct la relansarea pieței rezidențiale.

Ungaria a înregistrat cel mai mare avans anual al prețurilor locuințelor în trimestrul al patrulea din 2025, cu 21,2%. Kate Everett-Allen, directorul departamentului de cercetare în domeniul imobiliar rezidențial european al Knight Frank, a explicat evoluția prin programele de subvenționare a achizițiilor imobiliare promovate de autorități în ultimii ani, care au stimulat atât cererea populației, cât și interesul investitorilor.

În Europa, Portugalia a raportat o creștere de 18,9%, urmată de Croația, cu 16,1%, și Spania, cu 12,9%. În toate aceste cazuri, cererea internațională a avut un rol important. Migrația motivată de stilul de viață și investițiile externe au menținut presiunea asupra piețelor imobiliare din zonele urbane și de coastă.

În Portugalia, evoluția a fost influențată și de oferta limitată din marile orașe, precum Lisabona și Porto. În același timp, un sistem de garanții publice a facilitat accesul tinerilor la credite ipotecare de până la 100% din valoarea locuinței.

Slovacia a înregistrat o creștere de 12,8%, Bulgaria de 12,6%, Letonia de 11%, Lituania de 10,8%, iar Cehia de 10,4%, toate depășind pragul de 10%. Everett-Allen a transmis că Europa Centrală și de Est a avut rezultate foarte bune, susținute de o creștere mai puternică a PIB-ului și de investițiile în infrastructură.

În România, prețurile locuințelor au crescut cu 6,7%, peste media Uniunii Europene, însă sub nivelul înregistrat în alte țări din regiune. Danemarca, cu 7,6%, și Irlanda, cu 7%, au raportat avansuri ușor mai mari.

Finlanda a fost singura țară analizată unde prețurile locuințelor au scăzut, cu 3,1% comparativ cu anul anterior. Dintre marile economii ale Uniunii Europene, Spania se află pe primul loc. Germania a înregistrat o creștere de doar 3%, iar Franța de 1%, ambele revenind după corecțiile bruște din perioada 2023-2024.