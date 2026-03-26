Ucraina prezintă UEB-1, drona interceptoare cu AI ce atinge 315 km/h

Ucraina a prezentat un nou sistem aerian fără pilot, denumit UEB-1, conceput pentru misiuni de interceptare și echipat cu tehnologii avansate de inteligență artificială. Aparatul este capabil să atingă viteze de până la 315 km/h, ceea ce îl transformă într-un instrument eficient în contracararea țintelor aeriene rapide, informează united24media.

Compania ucraineană OSIRIS AI a prezentat o nouă dronă interceptoare, denumită UEB-1, capabilă să atingă viteze de până la 315 km/h. Aparatul a fost dezvăluit publicului în premieră la expoziția Xpotential, desfășurată la Düsseldorf, în Germania.

În timpul evenimentului, echipa de dezvoltare a demonstrat principalele funcționalități ale dronei. Reprezentanții companiei au subliniat, într-o declarație pentru Militarnyi, că UEB-1 reprezintă un element central în portofoliul OSIRIS AI, fiind concepută pentru a răspunde provocărilor actuale din domeniul securității prin soluții fără pilot.

Drona integrează sisteme de procesare a datelor direct la bord, ceea ce îi permite să execute misiuni de interceptare cu o intervenție minimă din partea operatorului uman. De asemenea, viteza ridicată a fost proiectată special pentru a urmări și intercepta ținte aeriene aflate în mișcare rapidă.

Potrivit dezvoltatorilor, sistemul utilizează inteligență artificială pentru a anticipa traiectoria țintelor și pentru a optimiza procesul de urmărire, sporind astfel eficiența operațională.

Drona are o rază operațională de până la 18 kilometri, în funcție de condițiile de mediu, și poate rămâne în aer mai mult de 10 minute. Greutatea totală a aparatului este de 3,1 kilograme, din care 0,5 kilograme reprezintă sarcina utilă. Structura este realizată din fibră de carbon, iar dimensiunile sale sunt de 370 x 370 x 550 mm.

Potrivit companiei, designul asigură o rigiditate sporită și un control precis în timpul misiunilor de urmărire activă, elemente esențiale pentru performanța în operațiuni dinamice.

În 2025, startup-ul ucrainean OSIRIS AI a atras investiții din partea unui partener extern, consolidându-și poziția în dezvoltarea tehnologiilor autonome. Compania își concentrează eforturile pe platforma OSIRIS DroneOS, un sistem conceput pentru a permite dronelor să funcționeze independent.

Această tehnologie se bazează pe procesarea datelor în timp real, reducând semnificativ necesitatea intervenției umane și permițând operarea autonomă a sistemelor fără pilot.

Compania ucraineană SEE, în parteneriat cu NAUDI, a prezentat la World Defense Show de la Riyadh un nou sistem autonom de interceptare aeriană, denumit SEEDIS.

Proiectul propune o abordare modernizată a protecției infrastructurii critice, bazată pe un model de apărare aeriană stratificată. În acest concept, dronele interceptoare sunt poziționate ca primă linie de reacție împotriva amenințărilor din spațiul aerian.

Potrivit dezvoltatorilor, sistemul se remarcă prin capacitatea de identificare și angajare complet autonomă a țintelor, reducând semnificativ dependența de operatorii umani și eliminând necesitatea utilizării de către piloți a ochelarilor FPV.

Drona integrată în SEEDIS este capabilă să detecteze în mod independent obiectivele, să calculeze traiectorii optime de interceptare și să execute atacuri fără intervenție directă din partea unui operator. Prin aceste caracteristici, sistemul funcționează similar unei rachete sol-aer inteligente, adaptată însă la cerințele tehnologiei autonome moderne.