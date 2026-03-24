Mii de persoane își vând identitățile pentru antrenarea AI. Care sunt riscurile

Într-o eră în care inteligența artificială evoluează rapid, tot mai mulți oameni aleg să-și vândă identitatea pentru a contribui la antrenarea acestor tehnologii. De la informații despre stilul de viață și obiceiuri online, până la date mai sensibile, tranzacția pare simplă, dar ascunde riscuri semnificative, se arată în documentarul realizat de theguardian.com.

Instructorii de inteligență artificială din întreaga lume sunt plătiți pentru momente din viața cotidiană, de la apeluri telefonice la mesaje text, pentru a ajuta la antrena algoritmii rapid și eficient. De exemplu, Jacobus Louw, un tânăr de 27 de ani din Cape Town, Africa de Sud, și-a început obișnuita plimbare zilnică prin cartier pentru a hrăni pescărușii.

De data aceasta însă, și-a filmat picioarele și priveliștea de pe trotuar, iar clipurile sale i-au adus 14 dolari, suficiente pentru jumătate de săptămână de cumpărături.

Videoclipul făcea parte dintr-o sarcină de „Navigație urbană” disponibilă pe Kled AI, o platformă care racolează utilizatorii pentru încărcarea de fotografii și videoclipuri din viața lor cotidiană, folosite la instruirea modelelor de inteligență artificială.

În doar câteva săptămâni, Louw a reușit să adune 50 de dolari doar prin împărtășirea unor momente obișnuite din viața sa, potrivit jurnaliștilor de la The Guardian.

Sahil Tigga, un student de 22 de ani, și-a transformat telefonul într-o sursă de venit constantă. El permite companiei Silencio să acceseze microfonul dispozitivului său pentru a înregistra sunetele din mediul înconjurător, fie că este vorba despre zgomotul dintr-un restaurant, fie despre traficul de la o intersecție aglomerată.

În plus, Sahil încarcă și propriile sale înregistrări vocale și călătorește în locuri mai puțin documentate, precum holurile hotelurilor, pentru a surprinde decoruri unice pe care platforma nu le are încă în baza sa de date. Efortul îi aduce peste 100 de dolari pe lună, sumă suficientă pentru a-și acoperi toate cheltuielile cu mâncarea.

Între timp, la Chicago, Ramelio Hill, un tânăr de 18 ani ucenic sudor, a găsit o altă modalitate de a face bani cu datele personale. El a câștigat câteva sute de dolari prin vânzarea conversațiilor telefonice cu prietenii și familia către Neon Mobile, care plătește 0,50 dolari pe minut de înregistrare.

Pentru Hill, logica a fost simplă: având în vedere că firmele de tehnologie colectează deja cantități uriașe de date private, de ce să nu primească și el o parte din profit.

Acești lucrători încarcă totul, de la imagini și videoclipuri până la înregistrări audio și scene din viața lor cotidiană, pentru a ajuta la antrenarea inteligenței artificiale.

Pe măsură ce cererea din Silicon Valley pentru date autentice, de calitate superioară, depășește ceea ce poate fi găsit online, s-au dezvoltat piețe specializate care permit oamenilor să-și licențieze datele personale, contribuind la instruirea algoritmilor de ultimă generație.

De la Cape Town până la Chicago, mii de persoane își pun la dispoziție identitățile biometrice și detalii intime în schimbul unor câștiguri financiare modeste.

Dar această economie temporară vine cu riscuri evidente. Cei care furnizează datele pot ajunge să fie înlocuiți de propriile creații tehnologice și se expun unui viitor dominat de deepfake-uri, furt de identitate și forme subtile de exploatare digitală, consecințe pe care mulți abia încep să le conștientizeze.

Modelele de limbaj precum ChatGPT și Gemini au nevoie de volume uriașe de materiale didactice pentru a evolua, însă industria se confruntă cu un deficit tot mai mare de date. Sursele cele mai valoroase pentru instruire, printre care C4, RefinedWeb și Dolma, care însumează aproximativ un sfert din conținutul online de cea mai înaltă calitate, limitează acum accesul firmelor de inteligență artificială generativă la propriile date.

Specialiștii avertizează că, dacă această tendință persistă, companiile de AI ar putea rămâne fără text proaspăt și de calitate pentru antrenament încă din 2026. Unele laboratoare au încercat să compenseze lipsa de date prin folosirea feedback-ului generat de inteligența artificială însăși. Totuși, un astfel de proces recursiv poate introduce erori în modele, riscul fiind degradarea performanței acestora.

În acest context, apar platforme precum Kled AI și Silencio, unde milioane de utilizatori își valorifică identitatea digitală pentru a contribui la antrenarea algoritmilor. Pe lângă acestea, mai există opțiuni precum Neon Mobile, Luel AI, care produce conversații multilingve contra aproximativ 0,15 dolari pe minut, sau ElevenLabs, care permite clonarea digitală a vocii cu o taxă de 0,02 dolari pe minut.

„Formarea în domeniul inteligenței artificiale la pachet este o nouă categorie de muncă emergentă și va crește substanțial”, a declarat Bouke Klein Teeselink, profesor de economie la King's College London.

Pentru mulți dintre cei care alimentează sistemele AI, în special în țările în curs de dezvoltare, această activitate reprezintă o sursă importantă de venit, adesea singura disponibilă. În contextul șomajului ridicat și al devalorizării monedelor locale, câștigul în dolari americani este mai stabil și mai atractiv decât locurile de muncă tradiționale.

Pentru unii instructori, participarea la proiecte de AI nu este doar o alegere profesională, ci un răspuns pragmatic la inegalitățile economice și lipsa de oportunități. Chiar și în state mai dezvoltate, creșterea costului vieții a transformat această activitate într-un suport financiar logic.

Însă, implicarea în instruirea sistemelor AI vine cu riscuri subtile. În anumite piețe, instructorii de date cedează drepturi irevocabile, fără posibilitatea de a revendica proprietatea intelectuală, permițând companiilor să creeze „lucrări derivate”. Astfel, o înregistrare vocală de doar 20 de minute ar putea fi folosită într-un robot AI de servicii pentru clienți, fără ca autorul să primească vreo compensație suplimentară.

Mai mult, lipsa de transparență poate face ca imaginea unui utilizator să fie inclusă într-o bază de date de recunoaștere facială sau într-o reclamă globală, fără nicio cale reală de contestare legală. Jacobus Louw spune că este conștient de compromisurile legate de confidențialitate.

Deși venitul său este inconstant și insuficient pentru toate cheltuielile lunare, acceptă aceste condiții pentru a câștiga bani. După ani de luptă cu o tulburare nervoasă care i-a împiedicat obținerea unui loc de muncă stabil, câștigurile obținute pe platforme de AI, precum Kled AI, i-au permis să economisească pentru un curs de formare profesională la spa, în valoare de 500 de dolari, pentru a deveni maseur.

„Ca sud-african, a fi plătit în dolari americani are o valoare mult mai mare decât își imaginează oamenii”, spune Louw.

Profesorul de la Universitatea din Oxford, Mark Graham, autor al cărții „Feeding the Machine”, atrage atenția asupra acestei munci digitale. Deși recompensele financiare pe termen scurt pot părea atractive, Graham avertizează că această muncă „nu oferă progres și, structural, reprezintă o fundătură”.

El subliniază că piețele de inteligență artificială funcționează pe „principiul cererii de date umane”, iar atunci când această cerere se diminuează, lucrătorii rămân vulnerabili, fără protecție.

Ramelio Hill a vândut aproximativ 11 ore de convorbiri private către Neon Mobile și a câștigat 200 de dolari. Deși inițial a acceptat acest lucru ca un venit suplimentar pentru facturi, aplicația s-a dovedit instabilă și nu a eliberat toate plățile. Mai mult, la câteva săptămâni după lansare, Neon Mobile a fost închisă după ce o eroare de securitate a expus datele utilizatorilor. Hill nu a fost informat despre incident și se teme că vocea sa ar putea fi folosită abuziv online.

Pentru Jennifer King, cercetătoare în confidențialitatea datelor la Institutul Stanford pentru Inteligență Artificială Centrată pe Om, lipsa de claritate a piețelor AI privind modul de utilizare a datelor utilizatorilor reprezintă un risc major. Fără drepturi negociate sau cunoștințe precise, consumatorii riscă ca informațiile lor să fie reutilizate în moduri neprevăzute, fără posibilități reale de contestare.

Când instructorii partajează date pe platforme precum Neon Mobile sau Kled AI, aceștia acordă licențe globale, exclusive, irevocabile și fără redevențe pentru utilizarea imaginilor și crearea de lucrări derivate.

Fondatorul Kled AI, Avi Patel, susține că platforma sa limitează utilizarea datelor la scopuri de formare și cercetare, insistând pe verificarea clienților pentru a evita utilizări abuzive, cum ar fi pornografia sau organisme guvernamentale cu intenții dubioase.

Dar nu este chiar așa, Adam Coy, actor din New York, a vândut în 2024 drepturile asupra imaginii sale către Captions (actualmente Mirage), cu condiții clare de limitare a utilizării. Cu toate acestea, clipuri generate pe baza datelor sale au circulat online, promovând mesaje false și generând milioane de vizualizări. Coy a declarat că experiența l-a determinat să nu mai semneze contracte similare, considerând compensarea insuficientă în raport cu riscurile implicate.