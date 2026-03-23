Google pregătește noi reguli. AI va putea rescrie titlurile știrilor în căutări

Google testează o nouă funcționalitate care ar putea schimba semnificativ modul în care utilizatorii văd știrile în rezultatele căutărilor. Mai exact, titlurile articolelor afișate în motorul de căutare pot fi rescrise automat de sisteme de inteligență artificială, fără ca acestea să mai corespundă exact cu cele publicate de redacții, potrivit Theverge.com.

Inițial testată în aplicația Google Discover, funcția este extinsă treptat și în căutarea clasică, cea mai utilizată platformă de acces la informație online. Deși se află încă într-o etapă experimentală, schimbările sunt deja vizibile: unele articole apar în Google cu titluri diferite față de cele originale.

În unele cazuri, modificările nu se limitează la ajustări minore, ci duc la reformulări complete ale titlurilor. Acest lucru a stârnit îngrijorări în rândul jurnaliștilor și editorilor, care spun că sensul inițial al materialelor poate fi alterat.

Un exemplu semnalat de publicații internaționale arată cum un titlu critic la adresa unui instrument AI a fost transformat într-o formulare care părea mai degrabă descriptivă și pozitivă. Astfel de situații au alimentat discuții despre riscul de dezinformare și lipsa de transparență.

„Este doar un experiment”, au transmis reprezentanții Google, care susțin că scopul acestei funcționalități este îmbunătățirea relevanței rezultatelor afișate utilizatorilor. Potrivit companiei, sistemul încearcă să adapteze titlurile la intenția de căutare și să crească nivelul de interacțiune cu conținutul afișat.

Google precizează că astfel de teste sunt obișnuite și fac parte dintr-un proces amplu de optimizare, în cadrul căruia sunt rulate constant mii de experimente pentru îmbunătățirea serviciilor sale.

Reacțiile din partea industriei media nu sunt însă pozitive. Jurnaliștii și editorii avertizează că titlul unui articol reprezintă un element esențial al conținutului editorial și că modificarea acestuia poate afecta modul în care publicul înțelege informația.

„Este ca și cum o librărie ar schimba titlul unei cărți”, au comentat reprezentanți ai presei, subliniind că astfel de intervenții pot altera percepția asupra materialelor jurnalistice.

Până în prezent, Google obișnuia să facă doar ajustări limitate ale titlurilor, cum ar fi scurtarea acestora sau alegerea unei variante alternative din cele furnizate de publisheri. Noua abordare marchează însă o schimbare importantă, deoarece implică rescriere automată completă.

Criticii spun că lipsa unei notificări clare către utilizatori privind aceste modificări ridică probleme de transparență. În unele cazuri, diferențele dintre titlul original și cel afișat pot influența semnificativ percepția asupra conținutului.

Pe fondul presiunilor tot mai mari din industria media și al schimbărilor aduse de inteligența artificială, specialiștii avertizează că astfel de experimente pot redefini relația dintre platformele de căutare și producătorii de conținut. Dacă această funcționalitate va fi extinsă la scară largă, controlul asupra modului în care sunt prezentate știrile ar putea fi mutat din redacții către algoritmi.