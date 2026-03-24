Ochelarii cu AI ar putea genera fotografii false, avertizează experții

O nouă atenționare legată de evoluția tehnologiei atrage atenția asupra ochelarilor echipați cu inteligență artificială, care ar putea deveni un instrument capabil să genereze instantaneu fotografii false. Potrivit experților, aceste dispozitive, deși concepute pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor, ridică semne serioase de întrebare în privința autenticității imaginilor produse, informează Fox Nevs.

Ochelarii sunt în centrul atenției datorită evoluțiilor rapide din domeniul inteligenței artificiale. Mari jucători din industrie, precum Google, Meta, Samsung și posibil Apple, dezvoltă dispozitive care integrează camere, difuzoare, asistenți vocali și sisteme avansate de viziune computerizată, toate acestea într-o pereche de ochelari.

Mai exact, aceste gadgeturi pot realiza fotografii, pot oferi indicații de orientare, răspund la întrebări și pot facilita interacțiunea fără utilizarea mâinilor, iar noile generații de ochelari inteligenți pot permite generarea sau modificarea instantanee a imaginilor capturate.

Practic, fotografia realizată nu ar mai reprezenta neapărat realitatea exactă din momentul respectiv. Această problemă ridică întrebarea: în condițiile în care inteligența artificială poate altera imaginile chiar în clipa capturii, cât de sigur mai putem distinge între ceea ce este real și ceea ce este modificat?

Un nou exemplu al modului în care inteligența artificială se integrează în dispozitivele de zi cu zi vine dintr-o demonstrație recentă a unor ochelari inteligenți aflați încă în fază de prototip. În timpul prezentării, Dieter Bohn, reprezentant Google, a demonstrat cum acești ochelari pot realiza fotografii și le pot transforma instantaneu cu ajutorul tehnologiilor generative dezvoltate de companie.

În timpul demonstrației, ochelarii au fost folosiți pentru a captura o imagine a persoanelor prezente într-o încăpere. Ulterior, printr-o simplă comandă vocală, sistemul a fost instruit să plaseze acele persoane într-un decor celebru, chiar dacă utilizatorul nu își amintea exact numele locației.

Rezultatul a fost generat în doar câteva momente: o imagine convingătoare în care grupul apărea în fața Sagradei Família din Barcelona. Deși subiecții nu au vizitat niciodată Spania, fotografia finală sugera contrariul, fundalul fiind creat integral de inteligența artificială. Pentru cineva care ar vedea imaginea ulterior, ar putea trece cu ușurință drept o fotografie autentică de călătorie.

Odată cu evoluția rapidă a instrumentelor de editare bazate pe inteligență artificială (AI), imaginile modificate devin tot mai frecvente pe internet. Pentru a evita să fii indus în eroare, există câteva reguli simple de verificare:

Feriți-vă de imaginile „prea perfecte”: Dacă o fotografie pare excesiv de rafinată sau dramatică, este bine să ridici un semn de întrebare înainte de a o considera reală. Scenele create de IA pot arăta surprinzător de curate, ceea ce poate fi un indiciu că nu sunt autentice.

Analizați detaliile mărunte: Uneori, sistemele de inteligență artificială întâmpină dificultăți în redarea corectă a elementelor mici. Observați cu atenție mâinile, umbrele, reflexiile sau obiectele din fundal pentru a depista forme ciudate sau iluminare nepotrivită.

Verificați sursa imaginii: În cazul în care o fotografie devine virală, încercați să identificați sursa originală. Căutările inversate de imagini pot arăta dacă aceasta a fost publicată inițial în alt context sau pe un alt site.

Prudență față de fotografiile virale de călătorie sau evenimente: Instrumentele de IA pot plasa persoane în locații pe care nu le-au vizitat niciodată. Chiar dacă o fotografie pare să aibă un istoric credibil, aceasta nu garantează autenticitatea momentului surprins.

Atenție la imaginile folosite în escrocherii sau știri false: Imaginile generate de IA apar frecvent în postări false despre călătorii, escrocherii romantice sau știri înșelătoare. Dacă fotografia este asociată cu cereri urgente de bani sau povești emoționante, verificați autenticitatea înainte de a reacționa. Evitați să dați clic pe linkuri suspecte și folosiți software antivirus care poate bloca site-urile frauduloase înainte de încărcare.

Tratați fotografiile online ca informație, nu ca dovadă: În trecut, o fotografie era considerată o dovadă solidă a unui loc sau eveniment. În era inteligenței artificiale generative, imaginile pot combina oameni reali cu scene create digital, astfel că acestea nu mai oferă garanții absolute.