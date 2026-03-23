Regele Charles își răsfață găinile în „Palatul Cluckingham”. Imagini din cotețul regal

În spatele imaginii oficiale, viața de zi cu zi a Regele Charles al III-lea ascunde și pasiuni simple. Printre acestea se numără și creșterea găinilor. Un detaliu care a stârnit curiozitatea este chiar adăpostul destinat păsărilor sale, botezat într-o notă jucăușă „Palatul Cluckingham”. Numele reprezintă o aluzie evidentă la celebrul Palatul Buckingham, potrivit celor relatate de Fox New.

Fotograful regal Chris Jackson aduce în prim-plan o latură mai puțin cunoscută a suveranului britanic în noul său volum, „Modern Majesty”. De peste două decenii, Jackson îl fotografiază pe Charles III, iar una dintre cele mai recente experiențe i-a oferit acces la un detaliu surprinzător din viața privată a monarhului: cotețul de găini de la reședința sa, Highgrove House.

Suveranul i-a oferit fotografului un tur al așa-numitului „Palat Cluckingham”, o denumire cu tentă ironică inspirată de celebrul Buckingham Palace. Acest spațiu, dedicat creșterii găinilor, a fost adus recent în atenția publicului și prin documentarul Finding Harmony: „A King's Vision”, disponibil pe Amazon Prime Video.

Printre imaginile preferate ale lui Jackson se numără cea în care regele își hrănește găinile din rasele Burford Brown și Maran, chiar pe domeniul său de la Highgrove. Fotograful spune că acest obicei rămâne necunoscut pentru mulți, în ciuda apariției recente în documentar.

Potrivit lui Jackson, momentele petrecute dimineața, hrănind găinile, contrastează puternic cu agenda încărcată de obligații oficiale și par să-i ofere monarhului un răgaz de liniște și reflecție, departe de rigorile vieții publice.

În documentar,Regele Charles III apare într-o ipostază neașteptată, purtând cizme de ploaie și ducând o găleată cu furaje către cotețul supranumit simbolic „Palatul Cluckingham”. Secvența îl surprinde plecând cu un coș plin de ouă maronii, moment pe care îl comentează cu umor, subliniind satisfacția de a primi ceva în schimbul grijii oferite animalelor.

Potrivit expertului regal Ian Pelham Turner, pasiunea suveranului pentru agricultură și viața în aer liber nu este una recentă. Încă din 1980, când a achiziționat domeniul Highgrove, Charles s-a implicat activ în amenajarea și transformarea locului, dezvoltând o relație strânsă cu natura.

Alegerea de a crește găini are și o notă anecdotică: se spune că, în trecut, obișnuia să ceară personalului din bucătărie să fiarbă mai multe ouă în fiecare dimineață pentru a-l găsi pe cel perfect pentru micul dejun. Interesul său pentru agricultură s-a reflectat și în susținerea magazinului agricol de la Windsor, unde erau comercializate produse provenite direct de pe proprietățile regale.

În ciuda provocărilor de sănătate recente, regele pare să-și păstreze energia și optimismul. Chiar și în aceste condiții, ritmul său de lucru rămâne intens, iar deplasările externe recente confirmă că problemele de sănătate nu i-au diminuat implicarea.

Expertul regal Richard Fitzwilliams a explicat pentru Fox News Digital, că porecla „Palatul Cluckingham”, atribuită cotețului de găini al regelui Charles III, nu este deloc surprinzătoare. Potrivit acestuia, monarhul a fost mereu recunoscut pentru umorul său aparte.

Dieta monarhului reflectă, de asemenea, legătura sa cu mediul rural. Consumator de produse locale și sezoniere, regele este cunoscut pentru preferința sa pentru ouă, preparate cu o atenție deosebită.

După partidele de vânătoare, obișnuiește să-și invite oaspeții la ouă fierte, servite cu whisky. Pasiunea pentru creșterea găinilor i-a fost insuflată de bunica sa, Regina Mamă, iar tradiția continuă astăzi ca expresie a grijii pentru bunăstarea animalelor și pentru un stil de viață sănătos.

Așadar, putem spune că dincolo de aparițiile publice, regele își găsește echilibrul în activități simple: grădinăritul, considerat „mândria și bucuria” sa, îngrijirea găinilor sau pictura inspirată din peisajele întâlnite în călătorii. Toate acestea conturează portretul unui monarh profund atașat de natură și de valorile vieții rurale.