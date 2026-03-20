Regina Camilla, schimbare de look la 78 de ani. Ce tratament a aplicat pentru sprâncene

Regina Camilla. Sursa foto: X/ The Royal Family
Regina Camilla atrage din nou atenția publicului, de această dată printr-o schimbare discretă, dar vizibilă, de look. La 78 de ani, suverana a ales să își redefinească sprâncenele, apelând la un tratament modern care le oferă un aspect mai bine conturat și mai uniform, informează gbnews.com.

Schimbare subtilă, efect vizibil: ce tratament pentru sprâncene a ales Regina Camilla

Intervenția estetică nu este una invazivă, ci face parte din categoria procedurilor ușoare, tot mai populare în rândul femeilor care își doresc un rezultat natural. Specialiștii explică faptul că astfel de tratamente pot corecta golurile, pot intensifica nuanța firului de păr și pot oferi feței o expresie mai luminoasă și întinerită.

Mai exact, Regina Camilla a atras din nou atenția publicului, de această dată printr-un detaliu discret, dar remarcabil, observat în timpul ceremoniei oficiale de miercuri de la Castelul Windsor, organizată pentru primirea președintelui nigerian Bola Tinubu și a soției sale, Remi.

În vârstă de 78 de ani, suverana britanică a ales să își redefinească subtil look-ul, apelând la tratamente semipermanente pentru sprâncene. Procedura a fost realizată de Suzanne Martin, o specialistă apreciată în domeniul frumuseții, care își desfășoară activitatea la The Lanesborough Club & Spa, în apropiere de Hyde Park Corner.

Andi Moisescu, primele declarații după ce „Apropo TV” a fost eliminată din grila Pro TV: Asta mai lipsea
Salarii de până la 3.000 de euro pe lună în sectorul HoReCa. Sunt peste 95.000 de posturi
Cunoscută în industrie drept „Regina Sprâncenelor”, Suzanne Martin a făcut publică colaborarea printr-o postare pe Instagram, unde a publicat o imagine cu Camilla. Mesajul său a subliniat relația apropiată dintre cele două: „Iubita noastră Regină Camilla, întotdeauna o plăcere! Vă mulțumesc că aveți încredere în mine.”

Tratamentul folosit pentru sprâncenele Reginei Camilla

În timpul unei vizite de stat, atenția publicului a fost atrasă de schimbarea subtilă, dar evidentă, a look-ului Camillei. Sprâncenele sale, vizibil mai pline și mai bine definite, au devenit un detaliu remarcabil al apariției.

În spatele acestui efect se află tratamentul exclusivist „Couture Brow”, o procedură sofisticată care implică un cost inițial de aproximativ 1.400 de lire sterline, desfășurat în două etape. Pentru menținerea rezultatului, sunt necesare sesiuni periodice, evaluate la circa 800 de lire, programate la intervale de opt până la zece luni.

Regina Camilla. Sursă foto: Facebook

Procedura este realizată de specialista Suzanne Martin, care folosește microace pentru a introduce sub piele un pigment hipoalergenic pe bază de minerale. Tehnica permite crearea unor linii extrem de fine, ce imită fidel firele naturale de păr, oferind astfel sprâncenelor un aspect mai bogat și mai bine conturat.

Potrivit explicațiilor oferite de ea, procesul presupune amestecarea atentă a culorilor pentru a obține nuanța ideală, urmată de desenarea minuțioasă a fiecărui „fir” sub suprafața pielii, cu ajutorul unui instrument asemănător unui stilou cu vârf fin. Rezultatul final este conceput să fie cât mai natural posibil.

Regina Camilla a optat de-a lungul timpului pentru soluții naturale și non-invazive

Cosmeticiana explică faptul că tehnica semipermanentă pe care o utilizează este concepută pentru a se adapta în timp, astfel încât rezultatele să rămână în armonie cu schimbările de stil și preferințe ale clientelor. Ea subliniază că tratamentele de astăzi nu trebuie să fie definitive, motiv pentru care a ales o abordare flexibilă, capabilă să evolueze odată cu fiecare persoană.

Specialista se bucură de o clientelă selectă, din care fac parte și artiste pop precum Ellie Goulding și Dua Lipa. De altfel, ea a lucrat mai bine de zece ani într-un cadru discret, colaborând cu persoane din cercuri exclusiviste.

Alegerea Reginei de a apela la astfel de tratamente cosmetice indică o schimbare de direcție față de filosofia adoptată de regretata sa soacră. Regina Elisabeta a preferat, pe parcursul domniei sale, metodele clasice de îngrijire a pielii și machiajul tradițional.

În schimb, Camilla a optat de-a lungul timpului pentru soluții naturale și non-invazive. De aproape două decenii, ea este fidelă așa-numitului „tratament cu venin de albine”, o procedură dezvoltată de Deborah Mitchell, considerată o alternativă naturală la Botox, cu un cost de până la 120 de lire pentru o ședință.

15:25 - Andi Moisescu, primele declarații după ce „Apropo TV” a fost eliminată din grila Pro TV: Asta mai lipsea
15:18 - Enigma reactivării din senin a lui Călin Georgescu și cine e omul care îl controlează pe George Simion
15:13 - ”Arătare”, acesta este numele celui mai vechi manuscris în limba română păstrat cu sfințenie în Banatul istoric
15:02 - Salarii de până la 3.000 de euro pe lună în sectorul HoReCa. Sunt peste 95.000 de posturi
14:57 - Când va hotărî PSD dacă mai continuă guvernarea cu Bolojan. Social-democrații solicită acțiuni rapide pentru prețuril...
14:56 - Israelul a lansat un nou val de atacuri asupra Iranului, în timp ce tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz se amplific...

Enigma reactivării din senin a lui Călin Georgescu și cine e omul care îl controlează pe George Simion
Bătălia întunecată care se duce pentru controlul țării. Nicușor Dan, personaj tragicomic
Motivația pe care familia i-a impus-o lui Damian Drăghici, în copilărie: Ori muzică, ori pușcărie
