Regele Charles va merge în SUA la finalul lunii aprilie. Va vorbi în Congres și se va întâlni cu Donald Trump

Regele Charles al III-lea va merge împreună cu Regina Camilla în Statele Unite în perioada 27–30 aprilie. În timpul vizitei acesta va susține un discurs în fața Congresului SUA și va avea o întâlnire privată cu președintele Donald Trump. Anunțul a fost făcut de Palatul Buckingham, care a prezentat programul deplasării în Washington, New York și Virginia, într-un moment sensibil pentru relația dintre Londra și Washington.

Palatul Buckingham a anunțat că vizita planificată de mai mult timp se suprapune peste o perioadă complicată pentru „relația specială” dintre Statele Unite și Marea Britanie. Anunțul vizitei a venit după mai multe săptămâni în care Donald Trump l-a atacat în mod repetat pe premierul britanic Keir Starmer și guvernul său, pe fondul refuzului Londrei de a-și oferi sprijinul deplin pentru ofensiva americană împotriva Iranului.

În acest climat, în spațiul public britanic au apărut întrebări legate de oportunitatea unei asemenea vizite. Unii britanici s-au întrebat chiar dacă Charles ar trebui să meargă în SUA în aceste condiții, înainte ca Palatul să confirme oficial deplasarea luna trecută.

Totuși, statutul constituțional al suveranului britanic îl obligă pe Charles să rămână deasupra confruntărilor politice. Ca monarh, el nu poate interveni în disputa politică și poate doar să reprezinte Regatul Unit, nu să vorbească în numele guvernului condus de Keir Starmer.

În loc să insiste asupra tensiunilor recente din alianța transatlantică, programul vizitei este construit în jurul relației istorice dintre cele două țări. Palatul Buckingham a transmis că deplasarea are ca obiectiv evidențierea legăturilor profunde dintre Statele Unite și Regatul Unit.

Potrivit aceleiași surse, vizita își propune să scoată în evidență „amploarea relaţiei economice, de securitate şi culturale” dezvoltate între cele două state de la momentul semnării Declarației de Independență a SUA. Tot în acest cadru, Charles și Camilla vor participa la mai multe evenimente publice organizate pentru a marca 250 de ani de la independența americană.

La sosirea în Statele Unite, Regele Charles și Regina Camilla vor avea întâlniri private cu Donald Trump și cu Prima Doamnă Melania Trump. Potrivit Palatului Buckingham, programul va continua cu o petrecere în grădină și cu o ceremonie oficială de bun venit, care va include și o trecere în revistă militară.

Palatul a mai anunțat că Regele Charles și Donald Trump se vor întâlni în privat, la fel cum și Camilla și Melania Trump vor avea o întâlnire separată. Ulterior, suveranul britanic se va adresa unei reuniuni comune a Congresului Statelor Unite. Prin acest discurs, Charles va deveni al doilea monarh britanic care vorbește în fața Congresului american, după regina Elisabeta a II-a, care a avut o intervenție la Capitoliu în 1991.

Agenda oficială include și o cină de stat, precum și o ceremonie dedicată militarilor căzuți la datorie. Potrivit Palatului Buckingham, acest moment are rolul de a „marca parteneriatul militar dintre Marea Britanie şi SUA”.

Referirea vine într-un moment în care cooperarea dintre cele două țări pe dimensiunea de securitate a fost supusă unor presiuni în ultimele săptămâni, pe fondul refuzului Marii Britanii de a fi implicată în continuare în războiul din Iran. Astfel, programul vizitei încearcă să pună accent pe fundamentele alianței bilaterale, în pofida tensiunilor recente.

După încheierea vizitei de la Washington, cuplul regal va merge la New York. Acolo, Charles și Camilla vor comemora victimele atentatelor de la 11 septembrie și se vor întâlni cu reprezentanții unei organizații care lucrează cu tineri „afectaţi de insecuritatea alimentară printr-o iniţiativă de agricultură urbană durabilă după şcoală”.

Tot la New York sunt programate evenimente menite să pună în lumină legăturile culturale și economice dintre Statele Unite și Regatul Unit. Printre acestea se află și un eveniment dedicat moștenirii literare comune a celor două țări.

Vizita va continua apoi în Virginia, unde Regele și Regina se vor întâlni cu unele dintre comunitățile indigene din zonă și cu grupuri de conservare.

După opririle din Washington, New York și Virginia, Charles și Camilla își vor continua deplasarea în Bermuda. Potrivit programului anunțat, cei doi se vor îndrepta spre acest teritoriu britanic de peste mări din nordul Oceanului Atlantic pentru o vizită de două zile.

Această ultimă etapă completează o agendă externă amplă, anunțată de Palatul Buckingham pentru finalul lunii aprilie, într-un context politic sensibil, dar construită oficial în jurul relațiilor istorice, culturale, economice și de securitate dintre Regatul Unit și Statele Unite.

