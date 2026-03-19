Cum reușește Prințesa Kate să aibă o relație bună cu Regina Camilla

Vizita de stat a președintelui Nigeriei în Regatul Unit a adus în prim-plan o serie de momente ceremoniale și interacțiuni între membrii familiei regale britanice și oaspeții oficiali, potrivit Daily Express.

Un astfel de moment a atras atenția în mod special, după ce o expertă în citirea pe buze a dezvăluit schimbul de replici dintre Prințesa de Wales și Regina Camilla, în cadrul ceremoniei de întâmpinare.

Evenimentul a avut loc în contextul primirii oficiale a președintelui Bola Ahmed Tinubu și a soției sale, Oluremi Tinubu, în apropierea Castelului Windsor.

Prințul William și Prințesa Catherine i-au întâmpinat inițial pe oaspeții nigerieni la hotelul Fairmont Windsor Park, situat la marginea Windsor Great Park. Ulterior, delegația s-a deplasat către zona oficială de primire, unde s-au alăturat Regelui Charles și Reginei Camilla pentru ceremonia formală.

În momentul sosirii, Prințesa de Wales a fost observată purtând o conversație scurtă cu Regina Camilla. Potrivit unei interpretări realizate de experta în citirea pe buze Nicola Hickling, Catherine ar fi spus: „Bună dimineața, ce mai faceți?”, înainte de a adăuga un mesaj scurt, format din trei cuvinte: „Arătați minunat!”.

Această interacțiune a avut loc în timp ce familia regală se pregătea pentru procesiunea oficială și pentru întâmpinarea formală a delegației.

Pentru această ocazie, Prințesa Catherine a optat pentru o ținută în tonuri neutre, purtând o rochie-palton gri, cu guler alb și nasturi, semnată de designerul britanico-nigerian Tolu Coker. Accesoriile au inclus o pălărie gri Jane Taylor, decorată cu o fundă albă, precum și cercei care au aparținut anterior Prințesei Diana.

Regina Camilla a ales o ținută în nuanțe de roz pal, în concordanță cu caracterul festiv al evenimentului.

Momentul dintre cele două membre ale familiei regale nu a trecut neobservat de cei care au urmărit ceremonia, inclusiv de utilizatorii rețelelor sociale. Mai multe reacții au apărut online, reflectând interesul pentru atmosfera evenimentului.

Un utilizator a scris: „Îmi place fastul și ceremonialul familiei regale!”, în timp ce altul a comentat: „Este atât de drăguță”. O altă reacție a subliniat: „Frumoasă și foarte respectuoasă!”.

Programul zilei a inclus și un schimb de cadouri între cele două delegații. Prima doamnă a Nigeriei, Oluremi Tinubu, i-a oferit Reginei Camilla o cutie de bijuterii intitulată „Matriarchs of Nigeria”, care prezintă figuri feminine influente din această țară.

Președintele Bola Ahmed Tinubu i-a dăruit Regelui Charles o statuetă Eyo, simbol asociat festivalului tradițional cu același nume, cunoscut și sub denumirea de Adamu Orisha Play.

La rândul său, Regele Charles a oferit un platou decorativ cu păun, realizat în cadrul programului Școlii Fundației Regelui pentru Arte Tradiționale, la centrul de ceramică Al-Foustat din Cairo. Regina Camilla i-a oferit Primei Doamne a Nigeriei un bol din argint și email, realizat de un meșteșugar din Irlanda de Nord.

Ceremonia oficială a continuat în incinta Castelului Windsor, unde oaspeții au fost primiți în Quadrangle pentru segmentul formal al vizitei. Evenimentul face parte dintr-o serie de activități diplomatice menite să consolideze relațiile dintre Regatul Unit și Nigeria.

Festivalul Eyo, la care face referire cadoul oferit de președintele nigerian, este un eveniment cultural important în Lagos, fiind organizat pentru a onora tradițiile, personalitățile istorice și moștenirea culturală a comunității Yoruba.