Alte 12 țări, vizate de garanția de 15.000 de dolari pentru vizele de intrare în SUA. Lista completă

Administrația președintelui Donald Trump intenționează să solicite cetățenilor din 50 de state o garanție de 15.000 de dolari pentru depunerea cererilor de viză de intrare în Statele Unite, a declarat miercuri un oficial al Departamentului de Stat, potrivit Reuters.

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că 12 țări au fost adăugate pe listă, aceasta incluzând deja alte 38 de state, în mare parte din Africa.

Programul extins de garanție pentru viză, care obligă cetățenii străini să achite 15.000 de dolari pentru obținerea unei vize B1 sau B2 de afaceri ori turism, intră în vigoare pe data de 2 aprilie. Potrivit oficialului citat, măsura urmărește să îi determine pe vizitatori să respecte perioada de ședere stabilită prin viză.

Pe lista noilor țări incluse în Programul de garanție pentru viză se află Cambodgia, Etiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mongolia, Mozambic, Nicaragua, Papua Noua Guinee, Seychelles și Tunisia. Oficialul american a explicat că garanțiile vor fi returnate persoanelor care respectă condițiile de ședere prevăzute de viză sau care renunță la călătorie.

După preluarea celui de-al doilea mandat, în ianuarie anul trecut, Trump a continuat politica strictă în domeniul migrației. Aceasta a inclus decizii de deportare, retragerea vizelor și a cărților verzi, precum și monitorizarea postărilor din social media și a declarațiilor publice ale unor imigranți.

Grupurile pentru apărarea drepturilor omului au criticat aceste măsuri, susținând că ele limitează garanțiile unei proceduri corecte și libertatea de exprimare.

În iunie anul trecut, Trump a impus o interdicție de călătorie care a restricționat total sau parțial accesul în SUA pentru cetățenii din 19 țări, invocând motive de securitate națională. De asemenea, un oficial al Departamentului de Stat a declarat că Programul de garanție pentru viză a redus numărul persoanelor care depășesc perioada de ședere permisă.

Lista celor 38 de state incluse în program cuprinde Algeria, Angola, Antigua şi Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Capul Verde, Republica Centrafricană, Cote d Ivoire, Cuba, Djibouti, Republica Dominicană, Fiji, Gabon, Gambia, Guineea, Guineea-Bissau, Kârgâzstan, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Sao Tome şi Principe, Senegal, Tadjikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia şi Zimbabwe.