România, prinsă între două războaie. Scenariul lui Băsescu: Nu avem o garanție în momentul de față că va fi pace

Fostul președinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă privind securitatea României și modul în care autoritățile gestionează riscurile regionale. fostul șef de stat a criticat decizia autorităților de a permite dislocarea echipamentelor militare americane pe teritoriul României, avertizând că țara noastră se află într-o situație complicată, potrivit B1 TV.

„În primul rând ar trebui ca populația să fie conștientizată. Dacă vă uitați, toate ieșirile politicienilor noștri sunt nu aveți grijă, e totul bine, nu suntem în pericol, nu ni se poate întâmpla nimic. Iar eu o spun foarte deschis, ni se pot întâmpla foarte multe”, a afirmat fostul șef de stat.

Potrivit fostului președinte, românii nu sunt pregătiți pentru situații de criză. În acest context, Traian Băsescu afirmă că politicienii creează o falsă senzație de siguranță și nu le arată oamenilor ce trebuie să facă în cazul unui atac.

„Deci, România este într-o situație dificilă, iar populația trebuie conștientizată, trebuie să știe că pacea nu e o garanție, nu avem o garanție în momentul de față că va fi pace, că România nu va fi afectată. Avem două războaie la distanțe mici. Ambele războaie se duc și cu echipamente militare care pot lovi teritoriul României.”, a continuat Traian Băsescu.

Fostul președinte mai spune că este nevoie de mai multă responsabilitate și pregătire în acest sens și subliniază că fiecare cetățean ar trebui să se gândească din timp ce va face în cazul declanșării sirenelor de alarmă sau al unui mesaj RO-Alert privind un posibil atac aerian.

„Cred că ar trebui să facem mai mult și primul lucru pe care ar trebui să-l facem ar fi ca fiecare dintre noi să se întrebe dacă aud sirenele de alarmă, eu și familia mea unde mă duc? Dacă aceste sirene vor fi în situația de a alerta populația sau primesc pe RO-Alert cu risc de lovitură de aviație? Ce fac? Ce fac cu soția? Ce fac cu copiii? Ce fac cu nepoții? Sunt pregătiți să-i hrănesc, să-i pun în siguranță pentru o perioadă?”, mai arată fostul președinte.

Fostul președinte a vorbit și despre impactul blocării Strâmtorii Ormuz asupra aprovizionării cu energie. Conform fostului șef de stat, Uniunea Europeană are suficiente alternative pentru importul de țiței și gaze, fără să fie nevoie să reia relațiile energetice cu Federația Rusă.

El a punctat dificultatea tehnică a minării Strâmtorii Ormuz, subliniind că adâncimea și curenții fac imposibilă o astfel de operațiune simplă și imediată.

Fostul șef de stat a criticat și modul în care Statele Unite gestionează situația militară din Orientul Mijlociu.

„Este greu să mai intervii în Golful Persic fără să afectezi alte state. România a fost de la revoluție un aliat loial, dar nu a cerut niciodată protecția americană. Am fost noi cei care am sprijinit SUA în Afganistan, Irak sau Balcani”, a spus fostul președinte.