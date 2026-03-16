Traian Băsescu avertizează asupra marilor pericole ce planează, în acest moment, asupra României

Echipamentele americane dislocate în bazele de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii nu reprezintă armament defensiv românesc, a scris Traian Băsescu pe Facebook, contrazicând afirmațiile președintelui Nicușor Dan după ședința CSAT. Fostul președinte a avertizat că acestea ar putea fi vizate de atacuri, inclusiv din partea Iranului, și a subliniat că, deși România dispune de mijloace pentru a gestiona pericolele, nu există garanții că toate riscurile pot fi eliminate.

Șeful statului a explicat că nu urmărește să contrazică pozițiile oficiale, menționând că acordul prin care SUA utilizează bazele militare din România este o decizie justificată.

„Doar o părere personală. Nu mi-am propus să intru în contradicţie cu afirmaţiile oficiale. Conţinutul acestei postări este doar o opinie personală generată de faptul că evoluţiile internaţionale sunt incerte în primul rând datorită imprevizibilului Trump. La solicitare expresă, România a pus la dispoziţia armatei SUA bazele militare de la Kogălniceanu şi Câmpia Turzii. Decizia este corectă şi în interesul pe termen lung al consolidării relaţiei cu SUA şi a securităţii României”, susține Băsescu.

Conform planului, în bazele militare de la Kogălniceanu și Câmpia Turzii vor fi dislocate avioane cisternă pentru realimentarea aeronavelor de vânătoare și bombardament, drone de cercetare și bombardament, precum și radare pentru dirijarea sistemelor antirachetă și a avioanelor de luptă.

„În opinia mea, nimic din cele de mai sus nu înseamnă echipament militar defensiv. Deşi avem o relaţie veche şi bună, este posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu şi Turda. Într-o astfel de situaţie România dispune de echipamentele militare necesare pentru a indepărta pericolul dar nimeni nu poate garanta eliminarea tuturor riscurilor”, a continuat fostul președinte.

Băsescu a atras atenția și asupra riscurilor generate de atacurile teroriste sau cibernetice și a subliniat necesitatea ca statul român să informeze populația cu privire la modul de protecție în caz de criză.

„Atacurile teroriste efectuate de islamişti radicalizaţi sau atacurile cibernetice reprezintă o altă categorie de riscuri. În aceste condiţii, în opinia mea, statul roman trebuie să ia urgent măsuri preventive de informare a populaţiei legat de modul de acţiune în cazul unor posibile atacuri. Poate ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăposteşte el şi familia, dacă are bani şi mijloace de subzistenţă pentru două trei zile, dacă ar fi nevoie”, a mai spus Băsescu.

Iranul a avertizat România că va reacționa pe plan politic și juridic dacă va permite Statelor Unite să folosească baze de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Teheranului, potrivit Iran International. Decizia privind dislocarea forțelor și echipamentelor americane a fost aprobată prin vot în Parlament, ca urmare a avizului CSAT.

În acest context, reprezentanții Ministerul român al Afacerilor Externe au anunțat că România nu este parte a conflictului și că sistemele militare găzduite pe teritoriul său au caracter strict defensiv.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că punerea bazelor românești la dispoziția SUA ar fi echivalentă cu implicarea României într-o agresiune militară împotriva Iranului.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat Baghaei.