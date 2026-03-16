Semnal radio misterios apărut după bombardamentele din Iran. Tehnologia era folosită în perioada Războiului Rece

O transmisie radio neobișnuită a fost detectată pentru prima dată pe 28 februarie, la aproximativ 12 ore după ce Statele Unite și Israelul au declanșat bombardamente asupra Iranului. Semnalul, captat pe unde scurte, constă într-o voce masculină care vorbește în limba persană și rostește în mod repetat șiruri de numere care par să nu aibă nicio legătură între ele, potrivit ABC News.

Semnalul este recepționat de două ori pe zi, dimineața devreme și din nou seara, după Ora Universală Coordonată. Pe frecvența zgomotoasă se aude vocea unui bărbat care citește numere pe intervale variabile, iar după aceste secvențe apare o pauză în care cuvântul „tavajjoh”, tradus prin „atenție”, este repetat de trei ori.

Apariția acestei transmisii a atras rapid atenția pasionaților din comunitatea globală de monitorizare a semnalelor radio. Aceștia au început să analizeze și să discute ipoteze despre originea semnalului și scopul lui. Situația a devenit și mai neobișnuită începând cu 4 martie, când semnalul a început să fie bruiat de un zgomot electronic puternic, care făcea dificilă înțelegerea numerelor transmise. Emisia inițială s-a oprit pentru o perioadă, după care a reapărut pe o altă frecvență de unde scurte.

„Este interesant faptul că a început să fie bruiată pe frecvența inițială”, a spus Akin Fernandez, considerat o autoritate în tehnologia radio codificată veche de decenii. „Cineva nu vrea ca destinatarul [semnalului] să audă numerele,” a mai adăugat el.

Expertul consideră că situația ar putea indica existența a două părți care încearcă să își contracareze acțiunile.

„Este o situație adversarială, două grupuri acționând unul împotriva celuilalt. Întrebarea este cine are mijloacele tehnice de a bruia o stație”, a spus Fernandez. „Statele Unite au aceste mijloace, ceea ce ar însemna că transmisia vine din Iran. Sau ar putea fi Iranul cel care bruiază, ceea ce ar însemna că Statele Unite sunt sursa transmisiei. Cel mai probabil este o operațiune împotriva Iranului”, a adăugat el.

Indiferent de cine se află în spatele transmisiei și cine încearcă să o blocheze, misterul a generat numeroase teorii. Pentru mulți observatori, situația amintește de perioada dinaintea criptării digitale moderne utilizate astăzi în aplicații precum WhatsApp sau Signal.

Transmisia pare să fie ceea ce specialiștii numesc o „stație de numere”, un sistem folosit încă din perioada Războiului Rece pentru transmiterea de mesaje secrete către agenți sau spioni aflați în diferite zone ale lumii.

Principiul este relativ simplu: un șir de numere aleatorii, generat mecanic sau electronic, este transmis prin radio, iar destinatarul care deține cheia de criptare poate decodifica mesajul. Chiar dacă oricine poate recepționa transmisia, doar persoana care are cheia de decodare o poate interpreta.

Conceptul a fost prezentat și în cultura populară, de exemplu în serialul american de spionaj „The Americans”, a cărui acțiune este plasată în anii 1980.

Fernandez afirmă că sistemul este extrem de sigur.

Codul unei „stații de numere” este „absolut imposibil de spart”, spune Fernandez, care acum mai bine de două decenii a publicat o compilație audio pe patru CD-uri cu sute de înregistrări din întreaga lume, intitulată „The Conet Project”. Aceasta este considerată „Biblia” pasionaților de stații cu numere.

„Cheile numerice folosite sunt perfect aleatorii. Nu există operații matematice pe care le poți aplica pentru a le sparge prin forță brută”, a spus el. „Și chiar dacă răspunsul ar ieși la iveală, să spunem - într-o engleză corectă, nu este neapărat ușor de înțeles. Nu poți deduce nimic despre un set aleatoriu de litere sau numere din lungimea lui, în afară de... lungime. Lungimea mesajului nu este conținutul informației transmise”, a spus el.

„Totuși, este posibil să deduci scopul unor stații după cât timp este activă și după zgomotul pe care îl transmite, dacă nu există un mesaj textual,” a explicat Fernandez.

Potrivit blogului Priyom, administrat de pasionați ai radioului care monitorizează astfel de semnale, transmisia în limba persană ar fi prima „stație de numere” nouă identificată în ultimii ani. Aceasta a fost catalogată inițial sub numele V32 de către grupul britanic Enigma2000, iar semnalul a fost menționat și de jurnalistul american Seth Hettena într-o postare publicată pe blogul său pe 4 martie.

Membrii comunității radio au încercat să determine și locul de unde ar putea proveni semnalul. Potrivit analizelor făcute de participanți aflați în mai multe țări, sursa ar putea fi localizată într-o zonă care include nordul Italiei, Elveția, vestul Germaniei, estul Franței, Belgia și Olanda. După această identificare aproximativă a zonei de transmisie, a apărut și fenomenul de bruiaj.

În timpul Războiului Rece, multe posturi de radio occidentale – inclusiv BBC, Deutsche Welle sau Radio Europa Liberă/Radio Libertatea – erau bruiate în mod frecvent de autoritățile blocului sovietic. Scopul era împiedicarea accesului populației la informații necenzurate. Metoda presupune acoperirea semnalului original cu zgomote disonante, o tehnică cunoscută sub numele de „bubble jammer”.

Pe 4 martie, potrivit Priyom, un astfel de sistem de bruiaj a început să emită pe aceeași frecvență cu transmisia misterioasă V32, făcând dificilă recepționarea mesajului. Transmisia a fost întreruptă pentru scurt timp și apoi mutată pe o frecvență apropiată.

„La început părea că stația este o stație de spionaj a regimului islamic iranian, dar apariția dispozitivului de bubble jamming pentru a o bruia, a fost un adevărat moment de revelație”, a spus Mauno Ritola, administrator de baze de date la Radio Data Center, o companie radio din Germania.

În privința sursei transmisiei, opiniile din comunitatea radio sunt împărțite. Unele teorii indică Statele Unite drept posibil inițiator al transmisiunii, care ar putea transmite mesaje codificate către agenți aflați în interiorul Iranului. Există însă și alte ipoteze, care iau în calcul Israelul sau chiar Turcia, stat care nu participă la operațiunile militare ale alianței SUA-Israel, dar este considerat un rival regional al Teheranului.

Bloggerii de la Priyom au avansat și ideea că ar putea fi vorba despre o operațiune psihologică.

Situația a devenit și mai complicată după ce ABC News a relatat, pe 9 martie, că guvernul american a trimis o alertă agențiilor de aplicare a legii privind „interceptarea unor comunicații criptate”. Reportajul nu precizează însă despre ce tip de transmisie este vorba și nici dacă ar avea legătură cu un semnal de tip „stație de numere”.

„Deși conținutul exact al acestor transmisii nu poate fi determinat în prezent, apariția bruscă a unei noi stații cu caracteristici de retransmisie internațională justifică o vigilență sporită asupra situației”, a citat ABC News din alertă.