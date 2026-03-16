Schimbarea de ton a lui George Simion despre SUA. Interviul acordat unui activist MAGA, readus în atenție

Dana Hering, activist pentru drepturile omului, a publicat pe Facebook o analiză critică la adresa liderului AUR, George Simion, după un interviu acordat unui activist politic american apropiat mișcării MAGA. Postarea atrage atenția asupra unor declarații făcute de Simion într-un interviu realizat la începutul lunii martie, dar și asupra felului în care acesta s-ar fi distanțat ulterior de afirmațiile respective. Activista a amintit și modul în care parlamentarii AUR au votat într-o dezbatere din Parlamentul României privind sprijinul acordat americanilor în conflictul cu Iranul.

În debutul mesajului său, Dana Hering explică cine este interlocutorul care a realizat interviul cu liderul AUR și menționează momentul în care acesta a fost publicat. Activista subliniază că discuția a avut loc în cadrul unui podcast american asociat cu mișcarea MAGA și că, la scurt timp după apariția interviului, George Simion ar fi adoptat o poziție diferită față de cea exprimată inițial.

De asemenea, Dana Hering amintește și modul în care reprezentanții AUR au votat în Parlamentul României în legătură cu sprijinul acordat Statelor Unite în conflictul cu Iranul. Potrivit acesteia, poziția politică exprimată la nivel parlamentar ar contrasta cu mesajele transmise în cadrul interviului.

În continuarea postării, activista redă o parte din dialogul purtat în podcast, în care Jack Posobiec îl întreabă pe George Simion despre poziția Europei în legătură cu operațiunile militare ale Statelor Unite și cu conflictul cu Iranul. Discuția pornește de la dezbaterile din Uniunea Europeană și de la criticile exprimate de unii lideri europeni față de deciziile Washingtonului.

Potrivit fragmentului citat, interlocutorul american aduce în discuție reacțiile unor lideri europeni și solicită punctul de vedere al lui Simion cu privire la felul în care este perceput conflictul în Europa. Întrebarea vizează atât poziția Uniunii Europene, cât și atitudinea față de administrația americană și de operațiunile militare desfășurate în Orientul Mijlociu.

„Cenzura e întotdeauna o sabie cu două tăișuri. George, vreau să te întreb și despre dezbaterile din UE. Desigur, l-ai menționat pe Pedro Sánchez și el a fost destul de vocal față de Statele Unite și actualele operațiuni militare / războiul cu Iranul. Care este opinia Europei privind Iranul, privind operațiunile noi ale Americii și ale lui Trump acolo?”

În ultima parte a postării, Dana Hering reproduce răspunsul oferit de George Simion în cadrul podcastului. Liderul AUR vorbește despre relațiile dintre Statele Unite și Europa, despre poziția unor lideri europeni și despre modul în care vede conflictul dintre SUA și Iran.

În declarațiile citate, Simion susține că în conducerea Uniunii Europene există politicieni pe care îi consideră „globaliști” și afirmă că aceștia ar critica constant deciziile fostului președinte american Donald Trump. De asemenea, el face referire la ideea că Statele Unite ar fi fost împinse către conflict după eșecul diplomației.

„Avem mulți globaliști la conducere în Uniunea Europeană, care sunt împotriva președintelui Trump și critică fiecare mișcare pe care o face președintele Trump. Putem vedea acum că nu sunt prieteni ai Americii. Prietenii lor sunt poate ai Chinei sau ai Rusiei. SUA a fost forțată să intre în acest război pentru că diplomația a eșuat, din păcate.

Cred că SUA a câștigat cu o surpriză tactică în primele zile și sper că Statele Unite și președintele Trump vor reuși să obțină o victorie strategică. Toți avem nevoie de pace, dar e pace prin forță. E timpul să descurajăm orice teroriști, orice islamiști radicali, orice țară care vrea să trimită bombe. E o rearanjare în ordinea mondială. E clar o luptă între Statele Unite și China și e clar un punct de cotitură pentru președintele Trump, care vrea să câștige acest război pentru poporul american și pentru supremația în următorii 10-20 de ani”, a scris Dana Hering.

Controversa legată de schimbarea lui George Simion a apărut în contextul dezbaterilor recente din Parlament privind cooperarea militară dintre România și Statele Unite. Liderul AUR a criticat în termeni duri decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării prin care a fost validată solicitarea americană de a amplasa pe teritoriul României avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și sisteme de comunicații satelitare. Simion a susținut că o astfel de hotărâre ar fi fost luată prea rapid și fără o dezbatere amplă, afirmând că decizii de acest tip pot avea consecințe importante pentru securitatea țării.

De la tribuna Parlamentului, liderul AUR a pus sub semnul întrebării caracterul exclusiv defensiv al prezenței militare americane și a ridicat problema modului în care ar fi protejate aceste facilități. În intervenția sa, el a sugerat că România ar trebui să fie mult mai prudentă atunci când aprobă astfel de solicitări și i-a îndemnat pe parlamentarii formațiunii sale să absenteze de la votul pe această temă. Poziția exprimată de Simion a stârnit reacții puternice în spațiul public, mai ales în contextul tensiunilor internaționale și al discuțiilor despre rolul NATO în regiune.

Criticile au fost cu atât mai intense cu cât liderul AUR s-a prezentat în mod repetat, în ultimii ani, drept un susținător al politicilor promovate de fostul președinte american Donald Trump și al mișcării MAGA.