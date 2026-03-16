Conflictul din Orientul Mijlociu aduce în prim-plan securitatea colecțiilor Louvre expuse în Abu Dhabi

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a generat îngrijorări în Franța cu privire la siguranța operelor de artă împrumutate către muzeul Luvru Abu Dhabi, singura filială internațională a celebrului muzeu parizian, potrivit EuroNews.

Instituția culturală, inaugurată în Emiratele Arabe Unite în 2017, funcționează în continuare și nu a fost afectată până acum de atacurile din regiune, însă intensificarea confruntărilor militare a readus în discuție securitatea colecțiilor expuse acolo.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, de la începutul conflictului, pe 28 februarie, aproximativ 1.800 de drone și rachete iraniene au fost lansate în regiune, fără a provoca însă pagube muzeului din Abu Dhabi.

Într-un comunicat oficial, reprezentanții instituției au subliniat că „siguranța vizitatorilor noștri, a personalului nostru și a colecțiilor (atât cele proprii, cât și cele împrumutate) rămâne prioritatea noastră principală”.

Situația a stârnit reacții în rândul unor oficiali și experți culturali francezi. Didier Selles, unul dintre negociatorii acordului inițial dintre Franța și Emiratele Arabe Unite pentru crearea muzeului, a declarat că protejarea operelor este esențială în contextul actual.

„Lucrările trebuie păstrate în siguranță”, a afirmat acesta într-un interviu acordat revistei Télérama, referindu-se la artefactele expuse în muzeu după izbucnirea conflictului dintre Israel, Statele Unite și Iran.

Și publicația franceză La Tribune de l’Art a abordat subiectul, subliniind într-un articol că „operele Louvre-ului din Abu Dhabi trebuie păstrate în siguranță”.

În fața acestor preocupări, Ministerul Culturii din Franța a transmis agenției AFP că autoritățile franceze mențin un dialog constant cu partenerii din Emiratele Arabe Unite pentru a monitoriza situația. Potrivit instituției, autoritățile franceze sunt „în contact strâns și regulat cu autoritățile Emiratelor Arabe Unite pentru a asigura protecția operelor împrumutate de Franța către Louvre Abu Dhabi”.

Muzeul Luvru Abu Dhabi este rezultatul unui acord cultural major semnat între cele două state. În baza înțelegerii, Franța s-a angajat să ofere expertiză muzeală, să împrumute opere de artă și să organizeze expoziții, în schimbul unei sume totale de aproximativ un miliard de euro. Din această sumă, 400 de milioane de euro reprezintă doar licența pentru utilizarea numelui „Luvru”.

În 2021, acordul a fost extins pentru încă zece ani, până în 2047, pentru o sumă suplimentară de 165 de milioane de euro.

Instituția France Muséums, organizația responsabilă de dezvoltarea proiectului Luvru Abu Dhabi, a precizat că muzeul găzduiește aproximativ 600 de lucrări în colecția permanentă, la care se adaugă aproximativ 250 de opere împrumutate din Franța. Totuși, detaliile despre aceste lucrări nu sunt făcute publice.

O mare parte dintre instituțiile franceze implicate — inclusiv muzeele Luvru, Versailles, Centre Pompidou (Beaubourg) și Musée d’Orsay — nu au confirmat public ce picturi sau sculpturi se află în prezent la Abu Dhabi. Acestea trimit solicitările de informații către France Muséums, organismul care coordonează cooperarea culturală.

La inaugurarea muzeului în 2017, aproximativ 300 de opere au fost împrumutate din Franța, printre care lucrări semnate de Leonardo da Vinci, Claude Monet, Vincent van Gogh și Andy Warhol, dar și o statuie a faraonului Ramses al II-lea.

Pe site-ul oficial al muzeului Luvru se menționează că instituția franceză trimite anual „100 de capodopere din colecțiile sale” pentru a fi expuse în capitala Emiratelor Arabe Unite.

Potrivit unei surse apropiate situației, citată de AFP sub protecția anonimatului, în prezent nu există un pericol iminent pentru operele de artă. Aceeași sursă a subliniat că muzeul a fost proiectat astfel încât să protejeze colecțiile atât împotriva amenințărilor de securitate, cât și a dezastrelor naturale.

De asemenea, repatrierea operelor ar putea genera propriile riscuri logistice și de securitate, în special în contextul unui conflict regional.