S-a aflat cine este, de fapt, Banksy. Ancheta care dezvăluie identitatea celui mai influent artist urban

Artistul stradal cunoscut sub pseudonimul Banksy, una dintre cele mai misterioase figuri din arta contemporană, ar fi fost identificat în urma unei investigații realizate de agenția de presă Reuters.

Potrivit reportajului publicat vineri, identitatea artistului ar aparține lui Robin Gunningham, în vârstă de 51 de ani, originar din orașul britanic Bristol.

Potrivit investigației Reuters, Robin Gunningham ar fi adoptat numele David Jones în anul 2008. Alegerea ar fi fost deliberată, pentru că acesta este unul dintre cele mai frecvente nume masculine din Regatul Unit.

În materialul citat se precizează că „este unul dintre cele mai populare nume din Marea Britanie, atât de comun încât îl ajută să se ascundă la vedere”.

Jurnaliștii Reuters au analizat o serie de documente și evenimente pentru a ajunge la această concluzie. Printre elementele menționate se numără o călătorie în Ucraina, unde artistul ar fi fost fotografiat și ar fi discutat cu localnici, un conflict cu fotograful jamaican Peter Dean Rickards, dar și un raport al poliției din New York din anul 2000 care ar include o mărturisire scrisă de mână și semnată.

Robin Gunningham a mai fost menționat anterior drept posibilul autor al lucrărilor lui Banksy. O astfel de ipoteză a apărut încă din 2008 într-un articol publicat de publicația Mail on Sunday. Totuși, investigația Reuters afirmă că a reunit mai multe elemente considerate dovezi pentru a susține această identificare.

În același timp, jurnaliștii spun că au analizat și o altă teorie populară conform căreia Banksy ar fi, de fapt, Robert Del Naja, muzician și lider al trupei Massive Attack, formație originară tot din Bristol. Concluzia investigației este că această ipoteză nu se confirmă.

Potrivit Reuters, Del Naja s-a aflat în Ucraina în 2022, însă în aceeași perioadă ar fi fost acolo și Robin Gunningham.

Un purtător de cuvânt al artistului nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii formulate de Reuters. În schimb, avocatul lui Banksy, Mark Stephens, a transmis o reacție pentru agenția de presă.

Acesta a declarat că artistul „nu acceptă că multe dintre detaliile conținute în solicitarea dumneavoastră sunt corecte”.

Totodată, avocatul a explicat că anonimatul este o alegere deliberată. Potrivit declarației citate de Reuters, Banksy a fost „supus unui comportament obsesiv, amenințător și extremist”.

Stephens a mai afirmat că „a lucra anonim sau sub pseudonim servește interese sociale vitale. Protejează libertatea de exprimare permițând creatorilor să spună adevărul celor aflați la putere fără teamă de represalii, cenzură sau persecuție – în special atunci când abordează subiecte sensibile precum politica, religia sau justiția socială”.

De-a lungul anilor, Banksy a devenit una dintre cele mai influente figuri din arta urbană, iar lucrările sale au fost vândute pentru sume de milioane de dolari. În același timp, arta sa stradală a generat dezbateri și reacții variate în rândul criticilor și al publicului.

Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără „Fata cu balonul”, o imagine simplă reprezentând o fetiță care lasă să zboare un balon roșu în formă de inimă. Într-un sondaj de opinie, această lucrare a fost desemnată drept opera de artă preferată a publicului britanic.

Un alt moment notoriu a avut loc în 2018, când o copie înrămată a lucrării a fost parțial distrusă imediat după ce a fost vândută la licitație. În interiorul ramei fusese ascuns un mecanism care a tăiat lucrarea în fâșii, transformând-o ulterior într-o altă operă intitulată „Dreagostea la gunoi”.

Reuters a explicat decizia de a publica informațiile despre identitatea presupusă a artistului prin interesul public generat de influența acestuia.

Agenția a afirmat că „publicul are un interes profund în a înțelege identitatea și cariera unei figuri cu influență profundă și de durată asupra culturii, industriei artei și discursului politic internațional”.