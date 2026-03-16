Trump vrea o coaliție de țări care să asigure securitatea în Strâmtoarea Ormuz. Iranul țintește cartiere civile din Dubai și Doha. Live text

Armata israeliană a aunțat că a început o „operațiune terestră țintită împotriva unor ținte cheie” din sudul Libanului, împingând mai multe forțe mai adânc în zonă, ca parte a unei zone tampon extinse, după ce Hezbollah a început să atace Israelul la începutul acestei luni, în mijlocul războiului cu Iranul, potrivit The Times of Israel.

Divizia 91 Regională „Galilea” a început un raid sâmbătă seară în sectorul estic al sudului Libanului, în timpul căruia trupele au întâlnit și ucis mai mulți agenți Hezbollah, potrivit armatei.

IDF spune că operațiunea are ca scop extinderea „zonei de apărare avansată”. „Această operațiune face parte din efortul de a stabili o apărare avansată, inclusiv distrugerea infrastructurii teroriste și eliminarea teroriștilor care operează în zonă, pentru a elimina amenințările și a crea un nivel suplimentar de securitate pentru locuitorii din nord”, spune armata.

Înainte ca trupele să pătrundă în zonă, IDF spune că a efectuat atacuri aeriene masive și bombardamente de artilerie „pentru a elimina amenințările”. Între timp, Divizia 146 Rezervă rămâne desfășurată în sectorul vestic al sudului Libanului, iar Divizia 36 a efectuat un raid în zona Rab al-Thalathine.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) se pregătesc să desfășoare mai multe forțe în sudul Libanului și să își extindă zona tampon pentru a îndepărta amenințarea Hezbollah de la graniță.

Japonia a anunțat că nu se gândește în prezent să ordone operațiuni de securitate maritimă, după ce președintele american Donald Trump a cerut altor țări să trimită nave de război pentru a ajuta la protejarea Strâmtorii Ormuz în contextul războiului americano-israelian cu Iranul. „În situația actuală din Iran, nu luăm în considerare în prezent lansarea unei operațiuni de securitate maritimă”, a declarat ministrul Apărării, Shinjiro Koizumi, în fața parlamentului.

Trump a cerut sâmbătă întăriri din partea unor țări, inclusiv a Japoniei, după ce anterior promisese că Marina SUA va începe „foarte curând” să escorteze petrolierele prin ruta vitală de transport al petrolului din Orientul Mijlociu.

Prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, spune că nu a primit o solicitare din partea lui Trump. „Întrebarea este ce ar trebui să facă Japonia din proprie inițiativă și ce este posibil în cadrul nostru legal, mai degrabă decât ce solicită Statele Unite”, a declarat ea în fața parlamentului. „Am cerut diferitelor secții ale diferitelor ministere să discute acest lucru.”

Orice operațiune de securitate maritimă ar fi „extrem de dificilă din punct de vedere legal”, adaugă ea.

Trimiterea Forțelor de Autoapărare în străinătate este o problemă sensibilă din punct de vedere politic în Japonia, oficial pacifistă, deoarece mulți alegători susțin constituția din 1947 impusă de SUA, care renunță la război.

Takayuki Kobayashi, șeful politicilor Partidului Liberal Democrat, aflat la guvernare în Takaichi, a declarat ieri că pragul pentru trimiterea navelor sale de război este „extrem de ridicat”.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că sistemele de apărare aeriană ale Emiratelor Arabe Unite interceptează rachete și drone iraniene.

„Apărarea aeriană a Emiratelor Arabe Unite răspunde în prezent la amenințările cu rachete și drone din partea Iranului”, scrie Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite pe X.

Anterior, autoritățile din Dubai au declarat că un „incident legat de drone” a declanșat un incendiu în apropierea aeroportului, iar zborurile au fost suspendate temporar.

Iranul a lansat rachete asupra Emiratelor Arabe Unite pe tot parcursul războiului cu SUA și Israel, care a început pe 28 februarie.

Președintele SUA, Donald Trump, declară că Israelul a colaborat cu Statele Unite pentru securizarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, reiterând cererea sa ca alte țări să ajute la protejarea căii navigabile cheie pe care Iranul a vizat-o în mijlocul războiului actual.

Trump le-a spus reporterilor din Air Force One că Washingtonul este în discuții cu șapte țări cu privire la supravegherea rutei de transport maritim critice pentru petrol și gaze. „Cer ca aceste țări să vină și să-și protejeze propriul teritoriu, pentru că este propriul lor teritoriu”, a spus Trump, susținând că canalul de transport maritim nu este ceva de care Statele Unite au nevoie din cauza propriului acces la petrol.

Trump a mai spus că China obține aproximativ 90% din petrolul său din strâmtoare, în timp ce SUA primesc o cantitate infimă. El a refuzat să spună dacă Beijingul se va alătura coaliției. „Ar fi frumos ca alte țări să supravegheze acest lucru împreună cu noi și vom ajuta. Vom lucra cu ele”, spune Trump.

El a mai spus că Washingtonul este în contact cu Iranul, dar își exprimă îndoiala că Teheranul este pregătit pentru negocieri serioase pentru a pune capăt conflictului. „Nu cred că sunt pregătiți”, spune el.

A șaptesprezecea zi de război în Iran a continuat cu atacuri de ambele părți, precum și cu noi confruntări între armata israeliană și teroriștii Hezbollah din Liban, potrivit The Times of Israel.

Centrul de Operațiuni Media din Iran a emis un avertisment urgent civililor din anumite zone din Dubai și Doha, potrivit Press TV, afirmând că aceștia ar putea fi vizați în următoarele ore.

Potrivit raportului, Iranul susține că personalul militar american se ascunde în aceste locuri și i-a îndemnat pe locuitorii zonei să se evacueze imediat. Hărțile publicate de Press TV arată o zonă din cartierul Ain Khaled de la periferia orașului Doha, Lusail, la nord de Doha, și districtul Al Waab din Doha.

O autoritate de supraveghere a internetului afirmă că pana de internet din Iran s-a adâncit, perturbând chiar și organizațiile de știri semi-oficiale iraniene. Nu a fost imediat clar ce a cauzat întreruperea.

„Conectivitatea se prăbușește rapid de la ora 12:00 UTC”, a declarat Alp Toker, fondatorul NetBlocks, pentru Associated Press. Conturile de socializare ale mass-media de stat iraniene care postează de obicei frecvent pe X, inclusiv agenția de știri Fars, au încetat brusc să se actualizeze cam în aceeași perioadă, coincidând cu întreruperea, adaugă el.

Aceasta este prima dată când o deconectare de o asemenea amploare a avut loc în timpul războiului care intră în a treia săptămână, dar Netblocks a observat „o pană de curent similară în prima parte a întreruperii curentului în timpul protestelor din ianuarie din Iran, deci nu este fără precedent”.

Deși publicul iranian a fost puternic restricționat în ceea ce privește accesul la internet de la începutul războiului pe 28 februarie, mulți iranieni au putut încă să se conecteze online folosind VPN-uri sau conexiuni Starlink. Ultima întrerupere pare să fi afectat multe dintre aceste rute, lăsând mult mai puțini utilizatori capabili să se conecteze.

Președintele francez Emmanuel Macron i-a cerut președintelui iranian Masoud Pezeshkian să pună capăt imediat atacurilor pe care Iranul le desfășoară împotriva țărilor din regiune, fie direct, fie prin intermediul unor intermediari, inclusiv în Liban și Irak, a scris Macron într-o postare pe X.

El a adăugat că „libertatea navigației în Strâmtoarea Hormuz trebuie restabilită cât mai curând posibil”.

I have just spoken with Iranian President Massoud Pezeshkian. I called on him to put an immediate end to the unacceptable attacks Iran is carrying out against countries in the region, whether directly or through proxies, including in Lebanon and Iraq. I reminded him that France… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2026

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că NATO se confruntă cu un viitor „foarte rău” dacă aliații SUA nu reușesc să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, într-un interviu acordat Financial Times.

Trump a declarat că ar putea amâna, de asemenea, summitul său cu președintele Chinei, Xi Jinping, care va avea loc la sfârșitul acestei luni, în timp ce face presiuni asupra Beijingului pentru a ajuta la deblocarea acestei căi navigabile cruciale.

„Este normal ca oamenii care beneficiază de Strâmtoare să contribuie la asigurarea că nimic rău nu se întâmplă acolo”, a declarat Trump pentru FT.

Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman și președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, au afirmat într-o convorbire telefonică că atacurile continue ale Iranului asupra țărilor Consiliului de Cooperare al Golfului reprezintă o escaladare periculoasă care amenință securitatea și stabilitatea regională, relatează presa de stat saudită.