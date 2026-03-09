Ochelarii inteligenți de la Meta pot surprinde momente intime sau detalii precum carduri bancare

Ochelarii inteligenți de la Meta fac parte din noua tehnologia integrată în activitățile de zi cu zi. Utilizatorii pot adresa rapid o întrebare, pot înregistra un clip video în câteva secunde sau pot identifica obiectele din jur doar privind spre ele, totul cu un minim de efort, informează Fox News.

O investigație recentă indică faptul că beneficiile ar putea avea un cost ascuns legat de protecția datelor personale. Potrivit concluziilor cercetării, nivelul de acces și de colectare a informațiilor ar putea fi mai mare decât și-ar imagina majoritatea utilizatorilor. Mai exact, un raport recent ridică semne de întrebare serioase cu privire la confidențialitatea utilizatorilor de ochelari inteligenți.

O investigație realizată de publicațiile suedeze Svenska Dagbladet și Göteborgs-Posten arată că evaluatori de date AI din Nairobi, Kenya, ar fi avut acces la imagini extrem de sensibile captate de ochelarii inteligenți dezvoltați de compania Meta Platforms.

Potrivit raportului, unele dintre înregistrări ar fi surprins situații profund private, inclusiv momente petrecute în baie, scene de natură sexuală sau alte contexte intime din viața utilizatorilor.

Materialele ar fi fost analizate într-un proces mai amplu de verificare și îmbunătățire a sistemelor de inteligență artificială. Dezvăluirile au declanșat deja procese și au reaprins discuțiile despre limitele etice și juridice ale colectării de date pentru antrenarea algoritmilor ,

Potrivit investigației, unele dintre aceste înregistrări ajung ulterior să fie analizate de persoane implicate în procesul de antrenare a sistemelor de inteligență artificială. Ancheta s-a concentrat pe activitatea lucrătorilor care verifică și etichetează conținut vizual sau audio pentru a ajuta algoritmii să înțeleagă mai bine datele pe care le procesează. Pe scurt, rolul lor este de a contribui la perfecționarea sistemelor de inteligență artificială prin revizuirea materialelor colectate.

Mai mulți dintre cei intervievați au declarat că, în anumite situații, analizează videoclipuri realizate cu ochelarii inteligenți Meta. Conform raportului, imaginile pot surprinde scene foarte personale din viața de zi cu zi, filmate în spații private. Unul dintre lucrători a relatat că materialele vizionate includ cadre din locuințe sau chiar imagini cu persoane dezbrăcate.

Altul a explicat că, în mod normal, fețele persoanelor din aceste filmări ar trebui să fie estompate automat pentru a proteja identitatea. Totuși, potrivit mărturiilor, acest sistem nu funcționează întotdeauna corect, iar unele chipuri rămân vizibile. Un alt aspect important, studiul arată că cei care analizează datele pot distinge detalii precum carduri bancare sau alte elemente care ar putea dezvălui date personale,

Meta a reacționat la preocupările tot mai mari privind protecția datelor personale în cazul ochelarilor inteligenți Ray-Ban Meta, afirmând că materialele foto și video realizate cu dispozitivul rămân, în mod implicit, stocate pe telefonul utilizatorului. Conform companiei, aceste fișiere sunt transmise către Meta sau către alte persoane doar dacă utilizatorul decide în mod explicit să le partajeze.

Într-o declarație transmisă pentru CyberGuy, un reprezentant al companiei a explicat că ochelarii sunt concepuți pentru a permite interacțiunea cu inteligența artificială fără utilizarea mâinilor, oferind răspunsuri la întrebări despre mediul înconjurător.

Oficialul a precizat că, atunci când utilizatorii aleg să trimită conținut către Meta AI, anumite materiale pot fi analizate de colaboratori externi pentru îmbunătățirea serviciilor. Potrivit companiei, există însă proceduri de filtrare menite să protejeze identitatea persoanelor și să evite analizarea informațiilor sensibile.

Dispozitivul are un LED care se aprinde automat în momentul în care sunt realizate fotografii sau înregistrări video. Acesta are rolul de a avertiza persoanele din apropiere că se captează imagini. Totodată, termenii de utilizare ai produsului subliniază că responsabilitatea pentru folosirea legală și respectuoasă a ochelarilor revine utilizatorilor. Aceștia trebuie să evite comportamente precum hărțuirea, încălcarea vieții private sau filmarea datelor sensibile.

Discuțiile despre confidențialitate au apărut într-un moment în care Meta își extinde funcțiile bazate pe inteligență artificială pentru aceste dispozitive, dezvoltate în colaborare cu EssilorLuxottica. Ochelarii includ o cameră integrată și un asistent AI capabil să răspundă la comenzi vocale.

În paralel, Meta luat legătura cu o companie specializată în servicii de adnotare a datelor pentru inteligență artificială. Conform informațiilor furnizate de Meta, reprezentanții Sama au declarat că nu cunosc procese în care angajații ar analiza conținut explicit sau nepotrivit și nici situații în care fețele ori alte detalii sensibile ar rămâne constant neblurate. Compania susține că verificările pe această temă sunt încă în desfășurare.

Popularitatea produsului a crescut rapid. Potrivit datelor companiei Meta, peste șapte milioane de perechi au fost vândute în 2025, o creștere semnificativă față de anii anteriori.

În același timp, Meta a modificat și politica de confidențialitate. Printre schimbări se numără menținerea activă a funcțiilor camerei AI dacă utilizatorul nu dezactivează comanda vocală „Hey Meta”, precum și eliminarea opțiunii de a refuza stocarea în cloud a înregistrărilor vocale.

Pentru organizațiile și activiștii preocupați de protecția datelor, aceste ajustări ridică semne suplimentare de întrebare, mai ales în contextul creșterii rapide a utilizării tehnologiilor purtabile dotate cu inteligență artificială.