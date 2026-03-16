Înșelătoriile s-au mutat pe Tiktok, iar infractorii apelează la latura sensibilă a românilor

Două femei care pretind pe TikTok că sunt măicuțe ale Mănăstirii Pasărea cer bani pentru rugăciuni, dezlegări, ghicitorii, vrăjitorii și alte practici care nu au legătură cu cultul ortodox. Mănăstirea Pasărea a transmis că se delimitează de cele două femei și avertizează oamenii să aibă discernământ și luciditate.

Mai multe conturi de TikTok administrate de femei care se prezintă drept „Maica Veronica” și „Maica Maria” cer bani utilizatorilor în schimbul unor rugăciuni, dezlegări sau ghiciri. Ele se folosesc de imaginea Mănăstirii Pasărea, un important loc de pelerinaj pentru credincioșii ortodocși din România.

Cele două femei sunt cunoscute utilizatorilor platformei, iar postările lor apar frecvent în fluxul video al celor care au interacționat cu conținut cu tematică spirituală.

În clipurile publicate, cele două își afișează numărul de telefon și susțin că fac parte din obștea Mănăstirii Pasărea. Ele promit diverse servicii spirituale, precum „deschiderea Cărții”, rugăciuni speciale, dezlegări sau soluții pentru probleme de viață.

Pentru a-și susține afirmațiile, conturile folosesc imagini cu măicuțe care aparțin în mod real mănăstirii, iar utilizatorii sunt îndemnați să trimită bani la numărul de telefon afișat.

Părintele Calinic, duhovnicul mănăstirii, a transmis recent un mesaj video în care a afirmat că nicio măicuță din obște nu cere bani pentru rugăciuni. Totodată, el a menționat că vrăjitoria nu face parte din cultul ortodox. „Mânăstirea Pasărea nu are legătură cu asemenea postări”, a afirmat părintele într-un scurt video.

Acesta le-a cerut credincioșilor să dea dovadă de discernământ și să nu confunde practicile de tip ocult cu viața religioasă autentică.

Fenomenul este semnalat de mai mult timp pe rețelele sociale, însă cele două conturi nu au intrat, cel puțin până în prezent, în atenția unei anchete publice. Tot mai mulți utilizatori ai platformei au afirmat că autoritățile ar trebui să verifice situația, deoarece conturile respective au o activitate îndelungată pe TikTok și ar fi înșelat mai multe persoane.