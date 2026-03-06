Clip controversat pe TikTok. O asistentă din Florida cere intervenția unei dictaturi pentru înlăturarea regimului Trump

Joyce Schulz-Killian, asistentă medicală din Florida și proprietara firmei de ajutor medical At Your Request Patient Advocate, a postat pe TikTok un videoclip în care solicita guvernelor străine, inclusiv Chinei și Regatului Unit, să intervină împotriva Statelor Unite pentru a elimina ceea ce ea a numit „regimul” președintelui Donald Trump, potrivit Foxnews.

„Hai, Canada, hai, Regatul Unit, hai, China, știți că vreți să faceți asta… Veniți să atacați Statele Unite. Nu vă place regimul nostru, nici nouă nu ne place. Ajutați-ne. Vă rugăm, ajutați Statele Unite! Veniți, veniți, ajutați-ne! Vom găsi o soluție. Și nouă nu ne place regimul!”

Videoclipul a fost ulterior setat ca privat pe contul său de TikTok. Schulz-Killian este proprietara companiei At Your Request Patient Advocate, care oferă servicii private de susținere pentru pacienți și are clienți în întreaga Statele Unite.

Potrivit site-ului firmei, ea a obținut diploma de asistent medical (BSN) în 2012, certificarea pentru advocacy la pacienți la Cleveland State University în 2015 și titlul de Certified Senior Advisor (CSA) în 2016.

Schulz-Killian a explicat că videoclipul său a fost menit să arate că „nu toți americanii susțin regimul lui Donald Trump”. Ea a adăugat că este îngrijorată de ceea ce consideră acțiuni executive necontrolate și posibile încălcări ale Constituției.

„Am vrut să subliniez temerile mele că America atacă nave fără motiv, ucide proprii cetățeni și îi cataloghează drept teroriști, trimite trupe în străinătate fără supraveghere și nu respectă ordinele judecătorești. Aceasta nu este maniera în care am învățat că funcționează guvernul și cele trei ramuri ale puterii,” a spus Schulz-Killian.

Din cauza amenințărilor primite, Schulz-Killian și-a setat contul TikTok pe privat. „Amenințările cu moartea te fac să schimbi nivelul de confidențialitate,” a explicat ea. Casa Albă n-a oferit declarații despre acest incident.