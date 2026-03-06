International

Clip controversat pe TikTok. O asistentă din Florida cere intervenția unei dictaturi pentru înlăturarea regimului Trump

Comentează știrea
Clip controversat pe TikTok. O asistentă din Florida cere intervenția unei dictaturi pentru înlăturarea regimului TrumpDonald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
Din cuprinsul articolului

Joyce Schulz-Killian, asistentă medicală din Florida și proprietara firmei de ajutor medical At Your Request Patient Advocate, a postat pe TikTok un videoclip în care solicita guvernelor străine, inclusiv Chinei și Regatului Unit, să intervină împotriva Statelor Unite pentru a elimina ceea ce ea a numit „regimul” președintelui Donald Trump, potrivit Foxnews.

O asistentă din Florida cere eliminarea regimului Trump

„Hai, Canada, hai, Regatul Unit, hai, China, știți că vreți să faceți asta… Veniți să atacați Statele Unite. Nu vă place regimul nostru, nici nouă nu ne place. Ajutați-ne. Vă rugăm, ajutați Statele Unite! Veniți, veniți, ajutați-ne! Vom găsi o soluție. Și nouă nu ne place regimul!”

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

Videoclipul a fost ulterior setat ca privat pe contul său de TikTok. Schulz-Killian este proprietara companiei At Your Request Patient Advocate, care oferă servicii private de susținere pentru pacienți și are clienți în întreaga Statele Unite.

Care a fost scopul

Potrivit site-ului firmei, ea a obținut diploma de asistent medical (BSN) în 2012, certificarea pentru advocacy la pacienți la Cleveland State University în 2015 și titlul de Certified Senior Advisor (CSA) în 2016.

Alertă cu bombă la Tribunalul din Milano. Clădirea a fost evacuată, audierile au fost suspendate
Alertă cu bombă la Tribunalul din Milano. Clădirea a fost evacuată, audierile au fost suspendate
127 de români, printre care 95 de copii, revin în țară din Oman
127 de români, printre care 95 de copii, revin în țară din Oman
iran

iran / sursa foto: captură video

Schulz-Killian a explicat că videoclipul său a fost menit să arate că „nu toți americanii susțin regimul lui Donald Trump”. Ea a adăugat că este îngrijorată de ceea ce consideră acțiuni executive necontrolate și posibile încălcări ale Constituției.

„America atacă nave fără motiv”

„Am vrut să subliniez temerile mele că America atacă nave fără motiv, ucide proprii cetățeni și îi cataloghează drept teroriști, trimite trupe în străinătate fără supraveghere și nu respectă ordinele judecătorești. Aceasta nu este maniera în care am învățat că funcționează guvernul și cele trei ramuri ale puterii,” a spus Schulz-Killian.

Din cauza amenințărilor primite, Schulz-Killian și-a setat contul TikTok pe privat. „Amenințările cu moartea te fac să schimbi nivelul de confidențialitate,” a explicat ea. Casa Albă n-a oferit declarații despre acest incident.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:31 - Cât plătesc bucureștenii pentru trei mucenici ca la carte. Cofetăriile, într-o cursă continuă până pe 9 martie
15:22 - Alertă cu bombă la Tribunalul din Milano. Clădirea a fost evacuată, audierile au fost suspendate
15:17 - Netflix lansează „War Machine”, cu Alan Ritchson și Dennis Quaid
15:09 - 127 de români, printre care 95 de copii, revin în țară din Oman
14:59 - Fiica lui Victor Ponta s-a întors în țară. Daciana Sârbu, decisă să urmeze calea legii: N-o să mǎ oprească nimic
14:51 - Interesele Renew sau intereslele României? Rareș Bogdan despre culisele reacției ministrei Oana Țoiu la propunerea lu...

HAI România!

Dan Andronic, despre cazul Irinei Ponta. Oana Țoiu a evitat să dea cel mai simplu răspuns posibil
Dan Andronic, despre cazul Irinei Ponta. Oana Țoiu a evitat să dea cel mai simplu răspuns posibil
🎙️ Există cenzură de stat în România? Sau vorbim doar de o tăcere cumpărată?
🎙️ Există cenzură de stat în România? Sau vorbim doar de o tăcere cumpărată?
Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat un minor în zona de conflict!
Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat un minor în zona de conflict!

Proiecte speciale