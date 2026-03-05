Economie

Regimul din China anunță majorarea bugetului apărării cu 7% în 2026

Regimul din China anunță majorarea bugetului apărării cu 7% în 2026
Autoritățile comuniste din China au anunțat o nouă creștere a bugetului destinat sectorului militar pentru anul 2026, menținând tendința ultimului deceniu de majorare constantă a cheltuielilor pentru apărare, potrivit Reuters.

Decizia a fost prezentată în cadrul sesiunii anuale a Parlamentului chinez și reflectă strategia Beijingului de modernizare a capacităților militare și de consolidare a poziției sale în domeniul securității.

Bugetul militar al Chinei va crește cu 7% în 2026

Potrivit datelor publicate de autoritățile de la Beijing, bugetul militar al Chinei va crește cu 7% în 2026, un ritm apropiat de cel din anii precedenți.

În acest context, „China a anunţat joi că bugetul său pentru apărare, al doilea ca mărime din lume, mult în urma celui al Statelor Unite, va creşte cu 7% în 2026”, conform informațiilor prezentate în raportul bugetar publicat în timpul reuniunii legislative anuale.

Creșterea bugetului militar are loc într-un context regional și global marcat de tensiuni geopolitice, dar și de programe extinse de modernizare militară în mai multe state.

Creștere semnificativă a fondurilor alocate armatei

Datele prezentate de Ministerul chinez al Finanțelor indică o creștere semnificativă a fondurilor alocate armatei. Potrivit raportului oficial,

„Beijingul intenţionează să cheltuie 1.909,6 miliarde de yuani (276,8 miliarde de dolari) pentru apărare”.

Chiar și după această majorare, bugetul militar al Chinei rămâne considerabil mai mic decât cel al Statelor Unite. Conform estimărilor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), SUA au avut în 2024 cheltuieli militare de aproximativ 997 de miliarde de dolari, în timp ce China s-a situat pe locul al doilea la nivel global.

În clasamentul global al cheltuielilor militare, după Statele Unite și China urmează Rusia, Germania, India, Regatul Unit, Arabia Saudită, Ucraina și Franța.

Continuitatea creșterii bugetului militar din China

Majorarea de 7% anunțată pentru 2026 se înscrie într-o tendință relativ constantă a cheltuielilor militare chineze. „Creşterea anuală a bugetului de apărare al Chinei se situează în general în jurul a 7–8% din 2016”, ceea ce indică o strategie de dezvoltare graduală a armatei.

În pofida acestor cifre oficiale, unii experți internaționali consideră că nivelul real al cheltuielilor ar putea fi mai mare decât cel raportat public.

crestere economica China

crestere economica China / sursa foto: dreamstime.com

Analiști citați de agenții de presă internaționale susțin că fondurile sunt folosite pentru mai multe direcții, inclusiv creșterea salariilor militarilor, organizarea de antrenamente și exerciții militare, dezvoltarea capacităților de război cibernetic și achiziția de echipamente militare moderne.

Contextul militar și regional din regiune

Bugetul militar al Chinei este urmărit cu atenție de statele din regiune și de analiștii din domeniul securității. Creșterea cheltuielilor pentru apărare coincide cu intensificarea programelor de modernizare ale Armatei Populare de Eliberare și cu desfășurarea unor exerciții militare în apropierea Taiwanului, teritoriu revendicat de Beijing.

În același timp, decizia vine după o serie de măsuri interne în cadrul armatei chineze, inclusiv campanii de combatere a corupției care au dus la schimbări în conducerea militară.

În pofida acestor evoluții, planul bugetar pentru 2026 indică menținerea direcției strategice privind dezvoltarea capacităților militare.

Potrivit unor analiști, majorarea bugetului reflectă obiectivul mai amplu al Chinei de modernizare a armatei până în următoarele decenii și de consolidare a poziției sale în arhitectura globală de securitate.

