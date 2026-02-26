Fost pilot militar american, arestat pentru instruirea piloților chinezi

Un fost ofițer al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, Gerald Brown, a fost arestat și pus sub acuzare de autoritățile federale americane, fiind suspectat că a furnizat ilegal instruire piloților militari chinezi, potrivit Departamentul de Justiție al SUA.

Cazul, anunțat de Departamentul de Justiție al SUA, readuce în atenție preocupările legate de protecția informațiilor sensibile din domeniul apărării și de tentativele de recrutare a personalului militar occidental.

Potrivit informațiilor oficiale, Gerald Brown, fost maior în Forțele Aeriene ale SUA și pilot instructor pe aeronave F-35, a fost reținut miercuri în statul Indiana. Acesta este acuzat că a furnizat și că a conspirat să furnizeze servicii de apărare către piloți militari chinezi fără a deține autorizațiile necesare.

Într-un comunicat, Departamentul de Justiție al SUA a precizat că Brown, în vârstă de 65 de ani, ar fi desfășurat activități de instruire în beneficiul forțelor aeriene chineze.

Fostul ofițer, cunoscut anterior sub indicativul de pilot „Runner”, a avut o carieră îndelungată în cadrul armatei americane.

Reprezentanții FBI au descris acuzațiile într-un ton ferm. Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformații și Spionaj, a declarat că Brown „ar fi trădat țara sa prin instruirea piloților chinezi pentru a lupta împotriva celor pe care jurase să-i protejeze”.

Același oficial a subliniat că „Guvernul chinez continuă să exploateze expertiza membrilor actuali și foști ai forțelor armate americane pentru a moderniza capacitățile militare ale Chinei. Această arestare servește ca avertisment”.

Procurorul federal Jeanine Ferris Pirro, pentru Districtul Columbia, a afirmat că Brown „și oricine conspiră împotriva națiunii” vor fi trași la răspundere pentru acțiunile lor.

Conform datelor prezentate de Departamentul de Justiție al SUA, Gerald Brown a servit timp de 24 de ani în Forțele Aeriene. În această perioadă, el a participat la misiuni de luptă și a ocupat funcții de comandă în cadrul unor unități considerate sensibile.

Autoritățile susțin că Brown a fost implicat inclusiv în structuri legate de sistemele de livrare a armelor nucleare. După încheierea carierei militare, în 1996, acesta a lucrat ca pilot comercial de marfă, ulterior activând ca contractor în domeniul apărării.

În această calitate, Brown ar fi instruit piloți americani pe aeronave de luptă F-35 Lightning II și A-10.

Anchetatorii afirmă că Brown a călătorit în China în decembrie 2023, unde ar fi început pregătirea piloților chinezi. Potrivit informațiilor oficiale, el ar fi rămas în această țară până la începutul lunii februarie 2026, când s-a întors în Statele Unite.

Contractul pentru instruirea piloților ar fi fost negociat de Stephen Su Bin, cetățean chinez. Departamentul de Justiție amintește că Su Bin a pledat vinovat în 2016 și a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru conspirație privind piratarea sistemelor unui contractor american din domeniul apărării, în scopul obținerii de secrete militare pentru China.

Autoritățile americane au comparat situația lui Brown cu cea a fostului pilot al Corpului de Marină, Daniel Duggan. Acesta a fost arestat în Australia în 2022 și contestă extrădarea în SUA, unde este urmărit penal pentru presupuse încălcări ale legislației privind controlul exporturilor de armament.

Avocatul lui Duggan, Christopher Parkin, a declarat anterior în instanță, potrivit Reuters, că extrădarea reprezenta „un teritoriu necunoscut” pentru Australia. Apărarea a susținut că faptele invocate nu constituiau infracțiuni conform legislației australiene la momentul respectiv.

În 2024, guvernele Australiei, Canadei, Noii Zeelande, Regatului Unit și Statelor Unite au emis un aviz comun, avertizând membrii actuali și foști ai forțelor armate asupra tentativelor Chinei de a recruta personal militar occidental.

Documentul preciza că „Informațiile pe care PLA [Armata Populară de Eliberare] le obține de la personalul militar occidental amenință siguranța recruților vizați, a colegilor lor și a securității SUA și a aliaților”.

Totodată, avizul sublinia că „Cei care furnizează servicii de instruire sau expertiză neautorizate unei armate străine pot fi pasibili de sancțiuni civile și penale”.