China și-a intensificat sprijinul militar pentru Iran înaintea intervenției americane

China ar fi intensificat livrările de armament către Iran chiar înainte ca Statele Unite să își consolideze prezența militară în Orientul Mijlociu. Informațiile provin din declarațiile unor oficiali arabi și surse de intelligence regionale citate de publicații internaționale, care susțin că Beijingul furnizează atât sisteme defensive, cât și echipamente cu rol ofensiv.

China ar fi trimis Iranului muniții rătăcitoare, cunoscute drept drone kamikaze, precum și sisteme suplimentare de apărare aeriană. Un oficial de intelligence regional a indicat că Iranul ar avea deja în dotare sisteme chinezești HQ-16 și HQ-17AE.

În plus,Reuters a relatat anterior despre apariția dronelor kamikaze chinezești pe câmpul de luptă din Sudan, ceea ce sugerează capacitatea Beijingului de a furniza astfel de tehnologii către parteneri externi. Surse regionale afirmă că Iranul a plătit pentru o parte din aceste sisteme prin livrări de petrol, însă detaliile privind plata dronelor nu sunt clare.

Administrația americană pentru Informații Energetice a estimat într-un raport din luna mai că aproximativ 90% din exporturile iraniene de țiței și condensat ajung în China, ceea ce oferă Beijingului o pârghie economică importantă în relația cu Teheranul.

Pe lângă drone și sisteme defensive, există informații potrivit cărora Beijingul și Teheranul discută și despre furnizarea unor rachete anti-navă CM-302. Acestea pot fi lansate de pe navă sau de la sol, au o rază de aproximativ 290 de kilometri și ar putea viza nave americane în Marea Arabiei sau în apropierea Golfului Oman și a Golfului Persic.

De asemenea, ar exista discuții preliminare privind eventuala achiziție de către Iran a rachetei hipersonice chineze DF-17. Deși Iranul dispune deja de rachete balistice cu rază comparabilă, DF-17 este considerată mai manevrabilă și mai dificil de interceptat de sistemele moderne de apărare antiaeriană.

Potrivit surselor regionale, China ar fi informat în linii generale unele state arabe partenere ale SUA despre livrările de armament către Iran. Un astfel de gest a fost interpretat ca un semnal strategic, menit să descurajeze o eventuală intervenție americană și să transmită că Beijingul este dispus să sprijine Teheranul într-o anumită măsură. Numai că lucrurile nu s-au desfășurat conform așteptărilor.

Și asta pentru că oficialii americani și arabi știau că Beijingul încearcă să evite o implicare directă într-un conflict deschis. China gestionează relații comerciale sensibile cu Washingtonul, pe fondul tensiunilor tarifare din ultimii ani.

Președintele Donald Trump este așteptat să participe la un summit de nivel înalt în China, alături de Xi Jinping, la finalul lunii martie sau începutul lunii aprilie. Cele două economii majore au convenit recent asupra unui armistițiu comercial după impunerea de tarife reciproce în anul precedent.

Administrația americană a mobilizat cea mai mare forță militară în Orientul Mijlociu de la invazia Irakului din 2003. Două grupuri de lovire cu portavioane, USS Abraham Lincoln în Marea Arabiei și USS Gerald R. Ford în estul Mediteranei, sunt desfășurate în zonă.

În plus, în regiune se află distrugătoare cu rachete ghidate, sisteme de apărare Thaad și zeci de avioane F-35, F-22, F-15 și F-16, precum și aeronave de realimentare în zbor.

Iranul are legături istorice atât cu China, cât și cu Rusia. În anii ’80, în timpul războiului cu Irakul, Teheranul a primit rachete de croazieră HY-2 Silkworm din China, prin intermediul Coreei de Nord. Ulterior, embargourile ONU au limitat semnificativ transferurile de armament.

Rusia a devenit în timp principalul partener militar al Iranului. Totuși, invazia rusă în Ucraina din 2022 a modificat echilibrul. Moscova și-a concentrat resursele asupra conflictului din Europa de Est, iar anumite livrări către Iran ar fi fost reduse.

Financial Times a relatat recent despre un acord prin care Rusia ar urma să furnizeze Iranului sisteme portabile antiaeriene Verba. Analiștii au apreciat că aceste sisteme, fiind de rază scurtă, nu ar afecta semnificativ capacitățile Rusiei în conflictul cu Ucraina.

Decizia Chinei de a furniza drone kamikaze ar putea reprezenta o acoperire a unei nevoi pe care Rusia nu o poate satisface din cauza propriilor constrângeri operaționale.

China este un furnizor major de componente pentru drone la nivel global, acoperind aproximativ 80% din piața mondială. Această poziție îi permite să livreze rapid echipamente către parteneri strategici.

Totuși, sprijinul pentru Iran este calibrat atent. Beijingul evită o implicare militară directă și preferă instrumente indirecte: livrări de armament, susținere diplomatică și semnale politice controlate.

În situația de față, în care Washingtonul și Beijingul încearcă să stabilizeze relația bilaterală, China pare să adopte o strategie duală. Pe de o parte, își protejează interesele energetice și comerciale în Iran. Pe de altă parte, evită un pas care ar putea declanșa o confruntare directă cu SUA și Israelul.