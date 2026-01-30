SUA își consolidează prezența militară lângă Iran. USS Abraham Lincoln a intrat în apele Orientului Mijlociu

Statele Unite au suplimentat recent prezența militară în Orientul Mijlociu, pe fondul unor declarații publice ale președintelui american Donald Trump privind posibilitatea unor acțiuni militare împotriva Iranului, potrivit RNZ.

Un grup naval de atac, condus de un portavion, a ajuns în zonă, mișcare pe care administrația de la Washington o descrie drept una preventivă. Evoluțiile sunt atent urmărite la nivel internațional, în contextul unui climat regional deja tensionat.

Potrivit informațiilor furnizate de Marina SUA, un grup naval de atac condus de portavionul USS Abraham Lincoln a intrat în apele Orientului Mijlociu.

Acesta este însoțit de mai multe distrugătoare și de aeronave de luptă, iar desfășurarea implică aproximativ 5.700 de militari suplimentari. Oficiali americani au precizat că portavionul și navele de escortă au părăsit Marea Chinei de Sud înainte de a se îndrepta spre vest.

În paralel, alte nave ale Marinei SUA se aflau deja în Golful Persic și în porturi din regiune, inclusiv nave de tip littoral combat ship, proiectate pentru operațiuni în apropierea coastelor.

A U.S. Air Force F-15E Strike Eagle assigned to the 494th Expeditionary Fighter Squadron lands at a base in the Middle East, Jan. 18. The F-15's presence enhances combat readiness and promotes regional security and stability. pic.twitter.com/QTXgOsOozV — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 20, 2026

Comandamentul Central al SUA a confirmat și prezența avioanelor de luptă F-15E Strike Eagle, menționând că acestea „îmbunătățesc nivelul de pregătire pentru luptă și contribuie la securitatea regională”.

Președintele Donald Trump a declarat că desfășurarea forțelor are loc „doar în caz de nevoie”. „Avem o mare armadă lângă Iran”, a afirmat acesta într-un interviu acordat platformei Axios, adăugând că prezența militară este mai amplă decât alte desfășurări recente ale SUA.

Declarațiile sale au alimentat speculațiile privind posibile acțiuni militare, fără a fi anunțate decizii concrete în acest sens.

La Teheran, oficialii iranieni au criticat mesajele transmise de Washington. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a afirmat într-o convorbire telefonică cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite că „amenințările Statelor Unite vizează perturbarea securității regionale și nu vor avea alt rezultat decât instabilitatea”.

Un reprezentant al Gărzilor Revoluționare Islamice a avertizat statele vecine că folosirea teritoriului, spațiului aerian sau apelor acestora împotriva Iranului va fi considerată un act ostil.

„Țările vecine sunt prietenele noastre, dar dacă solul, cerul sau apele lor sunt utilizate împotriva Iranului, vor fi tratate ca ostile”, a declarat Mohammad Akbarzadeh, citat de agenția Fars.

Statele Unite mențin aproximativ 40.000 de militari în Orientul Mijlociu, inclusiv la baza aeriană Al Udeid din Qatar, una dintre cele mai importante facilități militare americane din regiune.

Mai multe state din Golf au transmis că nu doresc să fie implicate într-un eventual conflict, Emiratele Arabe Unite precizând că nu vor permite folosirea teritoriului sau spațiului lor aerian pentru acțiuni ostile împotriva Iranului.

Aliați ai SUA, precum Regatul Unit și Australia, au anunțat măsuri de securitate și sancțiuni suplimentare la adresa Teheranului, în timp ce Iranul a transmis, prin reprezentanții săi la ONU, că este deschis dialogului „pe baza respectului reciproc”, dar că își va apăra teritoriul în cazul unui atac.