Iranul respinge negocierile și se pregătește de confruntare militară cu SUA

Iranul respinge negocierile și se pregătește de confruntare militară cu SUA
Surse politice de la Teheran susțin că Iranul consideră mai costisitoare acceptarea cerințelorStatelor Unite decât declanșarea unui conflict militar și că, în consecință, Republica Islamică s-a pregătit pentru o eventuală confruntare armată, potrivit The Jerusalem Post.

Informațiile au fost transmise joi publicației libaneze Al-Akhbar, cunoscută pentru apropierea sa de Hezbollah, în contextul intensificării tensiunilor dintre Teheran și Washington.

Poziția Iranului față de negocierile cu SUA

Potrivit surselor citate de Al-Akhbar, autoritățile iraniene nu consideră realiste afirmațiile Statelor Unite potrivit cărora Iranul ar fi solicitat reluarea negocierilor. Un oficial din cadrul Ministerului iranian de Externe a declarat publicației libaneze că aceste afirmații sunt „nefondate” și au ca scop exercitarea de presiuni politice și psihologice asupra Teheranului.

„Afirmațiile americane privind cererea Iranului de a negocia și de a ajunge la un acord sunt lipsite de fundament și urmăresc purtarea unui război psihologic și exercitarea de presiuni asupra Teheranului, în paralel cu consolidarea prezenței militare americane”, a declarat sursa citată de Al-Akhbar.

Cereri considerate inacceptabile de Teheran

Aceeași sursă a susținut că Statele Unite nu urmăresc negocieri reale, ci impunerea unui acord pe care Iranul ar fi obligat să îl accepte fără posibilitatea de a-l discuta. Oficialul din Ministerul de Externe iranian a afirmat că Washingtonul solicită desființarea programului nuclear iranian, limitarea capacităților de apărare ale țării și recunoașterea Israelului.

„Acest lucru nu are nicio legătură cu un acord echilibrat; ar însemna capitularea Iranului”, a precizat sursa pentru publicația libaneză.

Deschiderea condiționată a Iranului față de un acord

Conform declarațiilor citate, Iranul rămâne deschis încheierii unui acord pe care îl consideră „echilibrat”, însă este pregătit să aleagă confruntarea armată în cazul în care o astfel de înțelegere nu este posibilă.

„Dacă va fi pus să aleagă între cererile administrației Trump și război, Iranul va alege războiul”, a mai transmis sursa iraniană.

Declarațiile Statelor Unite

La începutul acestei luni, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Iranul ar fi solicitat revenirea la negocieri. „Cred că sunt obosiți să fie bătuți de Statele Unite. Iranul vrea să negocieze”, a afirmat Trump într-o declarație publică.

USS Gerald R. Ford

Cea mai mare navă de război din lume, deplasată de SUA în Caraibe / sursa foto: wikipedia

Afirmațiile au fost respinse de oficialii iranieni, care susțin că poziția Teheranului nu s-a schimbat și că nu au fost inițiate contacte cu Washingtonul în acest sens.

Consolidarea capacităților militare ale Iranului

Într-un context separat, agenția iraniană semi-oficială Tasnim News Agency a relatat joi că „o mie de drone strategice” au fost adăugate arsenalului militar al Iranului în aceeași zi. Informația vine pe fondul tensiunilor regionale și al declarațiilor contradictorii dintre Teheran și Washington.

Pozițiile exprimate de oficialii iranieni au fost publicate de Al-Akhbar, într-un moment în care prezența militară americană în regiune este în creștere, iar schimburile de declarații între cele două state continuă să evidențieze diferențe majore de abordare privind un posibil acord.

Proiecte speciale