TikTok își extinde capacitatea de spionaj. Sunt urmăriți și utilizatorii care nu au aplicația instalată

TikTok își extinde capacitatea de colectare a datelor, iar simpla evitare a aplicației nu garantează protecția utilizatorilor. Totuși, există câțiva pași simpli care pot fi urmați pentru a reduce riscurile și a menține un nivel mai ridicat de siguranță.

Nu este surprinzător că TikTok urmărește activitatea utilizatorilor în propria aplicație. Mai puțin cunoscut este faptul că platforma colectează date și din alte zone ale internetului, care nu au legătură directă cu TikTok. Compania poate aduna informații sensibile despre utilizatori chiar și atunci când aceștia nu au folosit niciodată aplicația.

Recent au apărut cazuri în care informații despre diagnostice de cancer sau probleme de fertilitate au ajuns la companie prin intermediul unor instrumente de urmărire ascunse.

Problema vizează modificările aduse „pixelului” TikTok, un instrument folosit de companii pentru a urmări comportamentul online al utilizatorilor. O analiză realizată de firma de securitate cibernetică Disconnect arată că versiunea actualizată colectează date în moduri neobișnuite, comparativ cu instrumentele similare ale altor platforme.

„TikTok oferă utilizatorilor informații transparente despre practicile sale de confidențialitate și le oferă mai multe instrumente pentru a-și personaliza experiența. Pixelii publicitari sunt un standard în industrie și sunt utilizați pe scară largă pe platformele sociale și media”, a afirmat un purtător de cuvânt al aplicației.

Totuși, mulți oameni nu știu că TikTok poate stoca date despre ei chiar dacă nu au folosit niciodată platforma de socializare. „Este extrem de invaziv. Această partajare extinsă a datelor, atunci când analizezi codul pixelului real, dezvăluie lucruri care arată foarte rău”, a spus un director tehnic al Disconnect.

Pixelii de urmărire nu sunt o noutate. De ani de zile, companii precum Google, Meta și alte rețele de publicitate îi folosesc pentru a monitoriza activitatea utilizatorilor online. Acești pixeli sunt imagini invizibile, de dimensiunea unui singur pixel, care se încarcă în fundal pe site-uri și colectează date despre comportamentul utilizatorilor.

În cazul aplicației TikTok, platforma încurajează companiile să plaseze pixeli pe site-urile lor pentru a colecta mai multe date. Astfel, dacă un magazin online folosește acest instrument, TikTok poate aduna informații despre vizitatori, poate afișa reclame personalizate și poate vedea dacă cei care le văd ajung să cumpere produsele.

În același timp, pixelul arată dacă persoanele care văd reclamele ajung să cumpere produsele, oferind astfel companiilor indicii despre eficiența campaniilor publicitare.

Potrivit companiei DuckDuckGo, TikTok are trackere pe aproximativ 5% dintre cele mai populare site-uri din lume. Procentul este mai mic decât în cazul Google, prezent pe aproape 72% dintre site-uri, și al Meta, cu aproximativ 21%.

„Aceasta este, la propriu, strategia pe care Google și Meta au folosit-o de-a lungul anilor. Au început prin a colecta cantități mici de date și le-au transformat într-un imperiu cu o vizibilitate masivă asupra vieții tale de zi cu zi”, a afirmat Peter Dolanjski, director executiv de produs la DuckDuckGo.

Aceste date pot duce la reclame mai personalizate, lucru care poate fi convenabil pentru unii utilizatori. Totuși, Dolanjski spune că aceste înregistrări detaliate despre viața personală apar doar pentru că firmele de tehnologie monitorizează constant activitatea online, ceea ce poate aduce și diverse riscuri.

O soluție este folosirea unui browser web care pune accent pe protecția datelor. Experții în confidențialitate recomandă adesea browsere precum DuckDuckGo și Brave, dezvoltate special pentru a proteja datele utilizatorilor. Firefox și Safari sunt considerate alternative mai bune decât Chrome, însă oferă un nivel mai redus de protecție.

Aplicarea acestor două măsuri poate bloca pixelul TikTok și alte mecanisme similare de urmărire. Totuși, problema colectării datelor nu dispare complet. Companiile pot transmite informații despre utilizatori direct către platforme precum TikTok, Google sau Meta, folosind propriile servere.