Școlile nu ar trebui să înlocuiască caietul și scrisul de mână cu tableta, spun experții

Pe măsură ce laptopurile, tabletele și programele de inteligență artificială devin tot mai prezente în școli, unii educatori și părinți se întreabă dacă scrisul de mână mai are relevanță în procesul educațional. Studiile recente sugerează că, deși tehnologia facilitează accesul rapid la informație, scrisul manual păstrează avantaje esențiale pentru învățare și dezvoltarea cognitivă, potrivit The Conversation.

Cercetările arată că elevii și studenții care își iau notițele de mână rețin informațiile mai bine și reușesc să răspundă mai eficient la întrebări care necesită gândire analitică, comparativ cu cei care tastează pe laptop. „Informațiile scrise manual sunt mai bine fixate în memorie și pot fi reținute pe termen lung”, notează specialiștii.

Un alt avantaj al scrisului de mână constă în bogăția limbajului folosit. Experimente recente cu studenți care au redactat același text de mână și pe calculator arată că textele scrise manual folosesc un vocabular mai divers, în timp ce cele tastate tind să fie mai uniforme și mai sărace lexical. Practic, scrierea manuală încurajează atenția la detalii și exprimarea mai variată.

În schimb, tastarea presupune o separare între planul fizic al acțiunii și cel vizual: elevul scrie pe tastatură, dar urmărește textul pe ecran. Această interacțiune în două spații diferite afectează modul în care informația este procesată, planificată și revizuită. Scrisul de mână, desfășurat într-un singur spațiu, oferă o experiență mai directă și mai profundă asupra procesului de redactare.

În plus, utilizarea inteligenței artificiale pentru generarea textelor poate diminua capacitatea elevilor de a memora și organiza ideile proprii. Crearea manuală a textelor permite consolidarea gândirii critice și a structurii informației, în timp ce AI-ul servește mai mult ca un instrument de completare sau corectare.

Specialiștii recomandă un echilibru între metodele tradiționale și cele digitale. Scrisul de mână rămâne crucial pentru dezvoltarea cognitivă și lingvistică, iar competențele digitale sunt indispensabile într-o lume conectată tehnologic. În școli, combinarea celor două abordări poate oferi elevilor avantajul ambelor lumi, pregătindu-i atât pentru analize critice, cât și pentru utilizarea eficientă a tehnologiilor moderne.