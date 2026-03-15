Acatistul Sfântului Ștefan, ocrotitorul celor judecați

Sfântul Ștefan este cunoscut drept ajutătorul celor nedeptățiți. Mai exact cei care suferă din cauza proceselor îndreptate împotriva lor sau a judecăților neîntemeiate îi pot cere ajutorul.

Acatistul acestui Mucenic este citit de cei care se confruntă cu greutăți în viață. El vine ca un eliberator pentru nevoile oamenilor, oricare ar fi acestea. Este și grabnic ajutător al celor care sunt supuși încercărilor și greutăților. Întărire sufletească în situații dificile este un alt aspect pentru care acesta poate fi invocat.

Izbăvirea de necazurilor poate fi invocată cu această rugăciune. Acatistul poate fi citit în jurul datei de 27 decembrie atunci când este prăznuit Sfântul. Dar și în restul zilelor anului atunci când credinciosul este în nevoie poate să apeleze la acest tip de rugăciune.

Sfântul Ștefan a fost uns de către apostolii Mântuitorului pentru a propovădui cuvântul lui ceea ce a și făcut. Doar că anumiși arhierei s-au simțit lezați de ceea ce provăduia Sfântul, drept urmare i-au pus gând rău. Așa că au pus pe mai mulți cleveitori să mintă legat de ceea ce spunea Mucenicul.

”Omul acesta nu încetează a grăi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt și a Legii, că l-am auzit și pe el zicând că Iisus Nazarineanul va risipi locul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat nouă Moise”, se arată în cartea sfântă.

Au decis atunci ca Sfântul să fie ucis cu pietre. Și așa s-a și întâmplat, iar trupul său urma să fie dat animalelor. Doar că în noaptea aceea un credincios pe numele Gamaliel a decis să ia moaștele și să le îngroape creștinește, la câțiva zeci de kilometri de Ierusalim.

Ani mai târziu, împărăteasa Evdochia, soția împăratului Teodosie cel Mic a zidit o biserică exact în locul în care Sfântul a fost răpus cu pietre.