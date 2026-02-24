Actualitate

Acatistul Sfintei Mucenițe Irina pentru binecuvântarea căsniciei. Când se citește

Comentează știrea
Acatistul Sfintei Mucenițe Irina pentru binecuvântarea căsniciei. Când se citeșteSursa: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Sfânta Muceniță Irina este cunoscută drept protectoare a păcii interioare, dar și pentru ocrotirea familiei. De asemenea aceasta este și cea care îi ajută pe creștini să le dea curaj în încercările vieții.

Sfânta Irina, ajutorul celor căsătoriți

Acatistul acestei sfinte este util mai ales celor care au probleme în căsnicie. Sfânta Irina este cunoscută pentru faptul că aduce pace în situații tensionate și că este ocrotitoarea familiei. De asemenea și în momente de grea încercare, atunci când vine vorba despre boli, dar și pentru vindecare sufletească, poate fi citită această rugăciune.

sursa:marturieathonita.ro/

Răbdare în fața nedreptăților se mai poate cere de la această sfântă, având în vedere că ea a îndurat foarte multe chinuri. Acatistul Sfintei se poate citi cu precădere în jurul zilei de 5 mai atunci când este prăznuită această Sfânta. Pentru stăruință se poate citi timp de 40 de zile.

Fiică de rege păgân convertită la creștinism

Irina a fost fiica regelui Liciunius, din Maghedon, Persia. Aceasta a fost convertită și botezată de un ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Primul care a încercat să o aducă înapoi la păgânism a fost chiar tatăl ei sub amenințarea morții.

Scandal în ședința CGMB, de la proiectul PSD de reducere a facturilor. Ciucu îi acuză de populism
Scandal în ședința CGMB, de la proiectul PSD de reducere a facturilor. Ciucu îi acuză de populism
Bon fiscal lung de 4,34 metri. Câți bani a cheltuit o femeie la Ikea pe 528 de produse
Bon fiscal lung de 4,34 metri. Câți bani a cheltuit o femeie la Ikea pe 528 de produse

Însă Sfânta nu a cedat și a fost protejată de Dumnezeu care prin intermediul unui cal l-a lovit de moarte pe rege. Cu toate acestea Sfânta l-a înviat și acesta a acceptat religia ei.

Credința ei testată de mai mulți regi

După tatăl ei, alți regi păgâni i-au încercat credința Irinei. Mai exact aceștia i-au cerut să se convertească la păgânism, altfel o vor supune chinurilor. Aceasta nu a acceptat târgul, drept urmare a fost supusă mai multor încercări.

În mod miraculos ea a rezistat tuturor chinurilor la care a fost supusă și a reușit să convertească mii de oameni. Și-a prevăzut sfârșitul drept urmare s-a închis într-un mormânt din Efes, acolo unde a adormit pe vecie.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:23 - Scandal în ședința CGMB, de la proiectul PSD de reducere a facturilor. Ciucu îi acuză de populism
13:18 - Ministerul francez de Externe face scandal în legătură cu ambasadorul SUA
13:13 - Acatistul Sfintei Mucenițe Irina pentru binecuvântarea căsniciei. Când se citește
13:01 - Bon fiscal lung de 4,34 metri. Câți bani a cheltuit o femeie la Ikea pe 528 de produse
12:55 - Tipărirea unui ziar, suspendată pentru prima dată în 153 de ani. Furtună de zăpadă istorică în SUA
12:49 - Ce conțin cele două ordonanțe pe care le va adopta Guvernul. Coaliția a ajuns la un acord

HAI România!

🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng
🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng
România, ținta Iranului?
România, ținta Iranului?
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...

Proiecte speciale