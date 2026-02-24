Acatistul Sfintei Mucenițe Irina pentru binecuvântarea căsniciei. Când se citește

Sfânta Muceniță Irina este cunoscută drept protectoare a păcii interioare, dar și pentru ocrotirea familiei. De asemenea aceasta este și cea care îi ajută pe creștini să le dea curaj în încercările vieții.

Acatistul acestei sfinte este util mai ales celor care au probleme în căsnicie. Sfânta Irina este cunoscută pentru faptul că aduce pace în situații tensionate și că este ocrotitoarea familiei. De asemenea și în momente de grea încercare, atunci când vine vorba despre boli, dar și pentru vindecare sufletească, poate fi citită această rugăciune.

Răbdare în fața nedreptăților se mai poate cere de la această sfântă, având în vedere că ea a îndurat foarte multe chinuri. Acatistul Sfintei se poate citi cu precădere în jurul zilei de 5 mai atunci când este prăznuită această Sfânta. Pentru stăruință se poate citi timp de 40 de zile.

Irina a fost fiica regelui Liciunius, din Maghedon, Persia. Aceasta a fost convertită și botezată de un ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Primul care a încercat să o aducă înapoi la păgânism a fost chiar tatăl ei sub amenințarea morții.

Însă Sfânta nu a cedat și a fost protejată de Dumnezeu care prin intermediul unui cal l-a lovit de moarte pe rege. Cu toate acestea Sfânta l-a înviat și acesta a acceptat religia ei.

După tatăl ei, alți regi păgâni i-au încercat credința Irinei. Mai exact aceștia i-au cerut să se convertească la păgânism, altfel o vor supune chinurilor. Aceasta nu a acceptat târgul, drept urmare a fost supusă mai multor încercări.

În mod miraculos ea a rezistat tuturor chinurilor la care a fost supusă și a reușit să convertească mii de oameni. Și-a prevăzut sfârșitul drept urmare s-a închis într-un mormânt din Efes, acolo unde a adormit pe vecie.