Creștinismul s-a clădit pe jertfa martirică. Primul sfânt martir, celebrat în a treia zi de Crăciun

În Istoria Bisericii Primare, diaconii și martirii au un rol predominant. Diaconul a fost acel ajutor pe care Apostolul și-l lua pentru a putea duce la îndeplinire sarcinile convertirii. Deși mică, restrânsă, Biserica Creștină la originile sale, a început să aibă adepți. Apostolii erau tot 12, după alegerea lui Mattia în locul trădătorului Iuda Iscarioteanul, iar credincioșii aveau un număr foarte mare.

Ștefan, în greaca veche, limbă răspândită în diasporaua evreiască mediteraneeană, însemna „cel încoronat”. Ștefan, pentru vrednicia sa, fusese ales nu doar diacon ci chiar arhidiacon, adică un fel de șef peste diaconi. Curajul său de a se ridica împotriva provocărilor, a păgânilor i-a atras ura persecutorilor, fie ei evrei, greci, romani de rând sau farisei, saduchei. Să nu uităm că Hristos fusese crucificat pentru lesmajestate, infracțiune inventată de împăratul Tiberius, asta însemnând că după Învierea Sa, contestată de adversari, Hristos continua să fie o amenințare, considerându-se că masele erau smintite în ascultarea față de regi, farisei și împăratul roman.

Unul din cei mai mari persecutori la adresa creștinilor era Saul din Tars. El era un evreu cu știință de carte, fluent în câteva limbi, care critica dogma creștină care era încă la nivelul plămădirii. Sfântul Ștefan răspundea adversităților discipolilor lui Saul din Tars cu mult curaj, ceea ce a dus la arestarea sa și la condamnarea la moarte sub acuzația de răzvrătire.

Așa se face că Saul din Tars și localnicii îl scot pe arestat, pe tânărul Ștefan și decid, la poarta Cetății să îl ucidă cu pietre, Lapidarea era o pedeapsă dură a comunității contra unui necredincios. Saul din Tars nu făcuse doar lapidări ci și distrugeri de biserici creștine. El va fi orbit, aflat pe drumul spre Damasc, de Hristos, deja înălțat la cer. După 7 zile de orbire, Saul din Tars se schimbă. Mereu imaginea lui Ștefan îi va fi în fața ochilor.

Exemplul Sfântului Ștefan a determinat creștinii să îi asigure poziția imediată după Nașterea Domnului, Așadar, primul mare sfânt al calendarului creștin este Sfântul Arhidiacon Martir Ștefan. Este practic a treia și ultima zi a Crăciunului, Ea vine exact înaintea zilei dedicate celor 14 000 prunci din Bethleem pe care Irod îi asasinează, nedorind ca Pruncul-Împărat să mai rămână în viață. Totuși, îngerul Domnului i-a prevenit pe Iosif și Maria care luaseră deja drumul Egiptului!