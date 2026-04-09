Ce poți să faci în timpul postului, dacă dieta nu-ți permite să te abții de la anumite mâncăruri. Ce ne învață preoții

Creștinii care au diete medicale care nu le permit să postească cu mâncare pot face altfel de sacrificii. Părintele Nicolae Dima spune că există altfel de modalități prin care se poate realiza postul.

Există tot felul de situații și condiții medicale care nu le permit tuturor să nu mănânce ouă sau carne. Dar și pentru cei care sunt această situație există soluții dacă vor să facă un sacrificiu în această perioadă, adică să țină post.

”Am avut la spovedanie o doamnă care mi-a spus că din motive medicale nu poate să postească și era foarte limpede că nu mințea. Și atunci am întrebat-o: vă place să cumpărați haine? Oricărei femei îi place să cumpere haine”, a concluzionat părintele care a venit și cu ideea salvatoare.

Mai exact, acesta i-a explicat doamnei în cauză că trebuie să sacrificie hainele și site-urile de cumpărături pentru o perioadă. ”Și mi-a spus că și dacă nu cumpără intră pe site-uri de haine.

Și i-am spus că în următoarele câteva săptămâni, inclusiv în săptămâna mare, nu intră pe niciun site de haine și nu se duce în mall, decât la o cafea sau la librărie, nu intră în magazine. Nu te uiți la vitrine și nici pe site-uri”, i-a spus omul bisericii.

Părintele a continuat explicația. ”M-a întrebat care e motivația. Și i-am spus: asta își face plăcere și trebuie să sacrifici ceva, pentru că acesta este postul, sacrificiu. Trebuie să sacrifici ceva. Forța acestui cuvânt este imensă. Trebuie sacrificiu, trebuie jertfă. Fără sacrificiu nu există iubire”, a mai explicat acesta.

În dogmele creștine postul este un exercițiu de abstineță și smerenie amintind crendicioșilor de patimile lui Iisus. Zilele de miercuri și vineri când se ține post în fiecare săptămâna sunt cele în care Iuda l-a vândut pe Mântuitor, și în care Iisus a fost răstignit.