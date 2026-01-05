Cumpărăm liniște sau datorii? Fenomenul „Buy Now, Pay Later”, dincolo de promisiuni

Sistemul „Buy Now, Pay Later” câștigă tot mai mult teren în rândul consumatorilor români, dar, odată cu popularitatea, atrage și un val tot mai consistent de critici. Susținătorii sunt seduși, în special, de opțiunea achitării eșalonate, precum și de accesul rapid și lipsit de complicații la acest tip de finanțare. De cealaltă parte, vocile sceptice reproșează tocmai aceste atuuri, considerând că ele pot alimenta acumularea datoriilor. Adevărul, ca în multe alte cazuri, pare să se situeze într-o zonă de echilibru între cele două perspective.

„Buy Now, Pay Later” (BNPL) generează de câțiva ani buni critici tot mai puternice la nivel global, care încep să se facă auzite și în România. Se discută tot mai frecvent despre „fața întunecată a BNPL” sau de „adevărul nespus din spatele BNPL”, principalul reproș fiind fapul că „plata amânată” contribuie la creșterea nivelului de îndatorare a populației. S-a ajuns chiar la acuze „etice”, sistemul fiind învinuit de „intensificarea materialismului” în rândul consumatorilor...

Ce-i drept, o vorbă veche românească spune că „Datoria e ca râia”. Dar tinerii din Generația Z și adulții Millennials nu se mai conduc după proverbe și zicători și țin pasul cu restul lumii. Care se mișcă tot mai rapid și pare să nu se teamă peste măsură de riscurile îndatorării. Ba, dimpotrivă!

Statisticile arată că piața globală de servicii BNPL a atins în 2024 o valoare de 340 de miliarde de dolari și se menține pe o evoluție ascendentă rapidă. Baza totală de utilizatori a fost de aproximativ 380 de milioane, potrivit estimărilor Juniper Research, și va crește cu aproape 107% până în 2028.

Statele Unite par să fie, până în prezent, lideri de piață pe acest sector – în 2024 aproape 86,5 milioane de americani au utilizat serviciile BNPL și au cheltuit numai cu ocazia sărbătorilor de iarnă peste 18 miliarde de dolari folosind metoda de „plată întârziată”. Vin însă tare din urmă și alte țări.

România nu este în eșalonul fruntaș, dar adopția cunoaște un ritm rapid. „La fel ca în întreaga lume, soluțiile BNPL sunt în creștere și în România, în special printre Gen Z și Millennials. Această tendință este susținută de digitalizarea accelerată și de schimbările de mentalitate ale consumatorilor, în special ale generațiilor tinere. Acestea își doresc acces rapid la finanțare și soluții de plată flexibile, adaptate necesităților personale. În 2024, piața BNPL din România a fost estimată la aproximativ 180 de milioane de euro anual, cu potențial de creștere de peste 500 de milioane de euro într-un interval de cinci ani”, explică Marius Nicolau, director de marketing al companiei Mokka, furnizor regional de servicii BNPL, care operează în Polonia, România şi Bulgaria și are parteneriate cu peste 1.500 de retaileri.

Studiile arată că, la nivel global, GenZ și Millennials reprezintă categoriile demografice care adoptă cel mai rapid metoda de „plată amânată”. Portretul robot al clientului BNPL este, conform specialistului citat, următorul: persoane din mediul urban, cu vârste între 20 și 45 de ani, preponderent cu un nivel avansat de educație, venituri peste medie, interesați de modalități de finanțare mai rapide și flexibile, precum și de o experiență de shopping cât mai confortabilă, care să diminueze presiunea financiară a achiziției. Descrierea se aplică însă atât clienților locali, cât și din întreaga lume.

Mai interesant este pentru ce utilizează românii metoda de plată întârziată. Marius Nicolau susține că, în prezent, categoriile de produse cel mai frecvent achiziționate cu serviciile BNPL furnizate de companie sunt cele cu valoare mare. Cum ar fi, de exemplu, mobilierul, electronicele sau electrocasnicele.

„Dar observăm o profilare tot mai puternică a tendinței de utilizare a BNPL pentru categorii uzuale de produse. Spre exemplu, segmentul fashion a crescut foarte mult și are potențialul să conducă topul produselor achiziționate cu plata amânată. Acest trend este putenic și pe plan mondial”, explică reprezentantul Mokka.

Potrivit acestuia, o nouă tendință care se prefigurează și pe piața locală constă în utilizarea soluției de plată și pentru achizițiile zilnice, care includ de la produse de băcănie și bilete la festivaluri, la servicii medicale, de înfrumusețare sau pentru călătorii.

Trendul este încurajat și de extinderea serviciilor BNPL pe zonele de turism – există deja o nișă dedicată, „Travel Now, Pay Later” –, sănătate –pentru clinici private și mai ales pentru tratamentele stomatologice –, educație și servicii digitale.

Pe de altă parte, BNPL devine o soluție de plată preferată mai ales în perioadele cu cheltuieli mari. „Spre exemplu, la început de an școlar, de sărbători sau de Black Friday, când oamenii vor să profite de reduceri”, specifică Marius Nicolau.

Nu-i totul roz însă în universul BNPL. Mai ales că există și studii „acuzatoare”, precum cel realizat de Motley Fool Money care susține că aproximativ 40% dintre americanii care au apelat la BNPL regretă faptul că au folosit această metodă de achiziție, după ce au realizat costul total pe care îl implică.

Pledoariile împotriva soluției de plată întârziată au la bază același argument: modul facil și rapid prin care pot fi accesate serviciile BNPL crește riscul de îndatorare. Este un raționament corect. Dar situația este asemănătoare, pe undeva, cu cele vizate de recomandările de „consum moderat” sau „responsabil”, care fac apel la discernământul consumatorilor pentru a evita situațiile periculoase.

Practic, decizia aparține fiecărui client final, iar o intervenție în sensul prevenirii pericolului de acumulare a datoriilor ar crea un precedent periculos, mai ales pentru zona creditării bancare.

„Evident, este important modul în care sunt folosite facilitățile financiare oferite de BNPL, tocmai pentru a evita îndatorarea. Dar statisticile dovedesc că pentru Millennials, spre exemplu, această soluție joacă un rol diferit: este un instrument de planificare financiară, de optimizare a bugetului lunar și poate sprijini incluziunea financiară. Dacă își cumpără un laptop, o vacanță sau vor să profite de reducerile de la magazinul preferat de haine, aceștia aleg să achite produsele în rate personalizate, fără dobândă dacă plătesc la timp, cu BNPL. Astfel, au o libertate financiară mai mare și își pot sincroniza mai bine cheltuielile cu veniturile. Orice companie din domeniu are datoria informării privind importanța rambursării la timp și prevenția pentru a evita acumulări excesive de împrumuturi”, precizează reprezentantul Mokka.

Faptul că estimările indică o dublare a numărului utilizatorilor la nivel global în doar patru ani este un semnal clar că, dincolo de polemici și efectele nocive invocate de critici, BNPL răspunde unei cereri reale a pieței. Dar și a faptului că a reușit să genereze un fenomen de încurajare a consumului.

Din perspectiva lui Marius Nicolau, ambele „variante” sunt câștigătoare: „Treptat, observăm că BNPL nu mai este doar o alternativă de plată, ci devine o soluție avantajoasă pentru clienți și retaileri deopotrivă. Pentru primii înseamnă flexibilitate și control financiar, iar pentru cei din urmă conversii mai mari și loialitate crescută.”

Controlul financiar devine însă tot mai dificil în România, în prezent. Datele Institutului Național de Statistică arată că salariul mediu net în iulie 2025 a fost 5.517 lei, cu 5,2% mai mare decât în urmă cu 12 luni. Însă rata anuală a inflaţiei din iulie 2025 comparativ cu iulie 2024 a fost de 7,8%, ceea ce anulează, practic, majorarea salarială. Iar estimările BNR indică depășiurea pragului de 9% la sfârșitul lui 2025.

Este unul dintre motivele pentru care tot mai mulți români apelează la soluția „îndatorării”, pe care însă nu toți reușesc să o țină sub control. Rapoartele Băncii Naționale indică o creștere a nivelului creditelor neperformante la 2,81% în prima jumătate a anului trecut, față de 2,49% în perioada similară din 2024.

În acest context, facilitatea accesării serviciilor BNPL poate fi privită ca un risc de creștere a nivelului de îndatorare. Dar și ca o „rezolvare” rapidă pentru depășirea unor situații critice. Depinde de perspectivă și de… venituri.