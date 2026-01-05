Unde dispare gunoiul Europei. Reciclare cu destinație externă

Întreaga lume pare mobilizată în bătălia pentru apărarea mediului, însă, de multe ori, angajamentele publice depășesc faptele concrete. Europa își afișează obiectivele îndrăznețe privind reciclarea și promite o tranziție către o economie circulară, în care resursele sunt valorificate la maximum și nimic nu ajunge să fie irosit.

Dincolo de acest discurs optimist, realitatea arată mai puțin idealist: o cantitate semnificativă din deșeurile declarate drept „reciclate” este încărcată în containere și trimisă peste mări și țări, către state cu reglementări mai relaxate și controale mai puțin stricte.

Dincolo de eticheta verde și de obiectivele ambițioase, exportul de deșeuri a devenit o afacere globală de miliarde de euro, cu o rețea complexă de companii, intermediari și rute comerciale care uneori ocolesc legea. Dar, odată ce secretele ascunse ale Europei au fost aduse în lumină și atacate de presă și lideri de opinie, lucrurile par să se schimbe. Cel puțin la suprafață. Noile reguli europene, adoptate în 2024 și aplicabile din 2026, promit să taie radical fluxul exporturilor de deșeuri, în special pentru plastic.

Decizia a aprins deja spiritele la Organizația Mondială a Comerțului, unde țări precum Turcia, Indonezia și India acuză Bruxelles-ul că ridică bariere comerciale sub pretext ecologic. Într-o lume în care gunoiul nu mai este doar o problemă de mediu, ci și o marfă strategică, se pregătește o confruntare cu mize economice și geopolitice majore.

Europa este adesea privită ca un model global al sustenabilității, cu politici ambițioase de reciclare, de interzicere a plasticului de unică folosință și cu obiective ferme pentru tranziția la o economie circulară.

Însă, dincolo de imaginea oficială, realitatea este mult mai complicată. Un european generează aproximativ 4,8 tone de deșeuri în fiecare an, de la carton, materiale plastice și sticlă, la consumabile medicale, electronice, mobilier și haine.

Anual, peste 35 de milioane de tone de deșeuri părăsesc granițele Uniunii Europene și aterizează, în mare parte, în țări din Asia și Africa. Odată ajunse acolo, multe dintre aceste materiale sunt arse, îngropate sau pur și simplu abandonate. Față de 2004, cantitatea de deșeuri a crescut cu 72%, o evoluție care contrazice discursul politicilor verzi.

Impactul exporturilor de deșeuri nu se rezumă doar la poluare. În multe țări în care ajung aceste deșeuri, procesarea lor este realizată de muncitori necalificați, în condiții periculoase. Expunerea la substanțe toxice cauzează boli respiratorii, dermatologice și alte afecțiuni grave, afectând comunități întregi. În Turcia, de exemplu, manipularea necorespunzătoare a plasticului european a dus la contaminarea apei și solului, punând în pericol sănătatea publică.

Un episod ilustrativ al problemei a avut loc în 2020, când aproape 300 de containere pline cu deșeuri menajere au fost trimise din Italia către portul Sousse din Tunisia. Societatea civilă, prin rețelele de activiști, a reușit să obțină returnarea unei mari părți a deșeurilor, ceea ce a generat atât sentințe judecătorești în ambele țări, cât și o mediatizare intensă.

Cazul a scos la iveală existența unei „ecomafii” transfrontaliere, formată din companii, politicieni și intermediari. Rețeaua a exploatat lipsa de control și capacitatea redusă a autorităților de a verifica modul în care deșeurile erau gestionate odată ajunse în țările de destinație.

Tunisia a lansat planuri ambițioase pentru modernizarea gestionării deșeurilor, însă, în practică, gunoaiele sunt adesea îngropate nesortate, inclusiv în zone protejate. În suburbiile sudice ale capitalei Tunis, gropile de gunoi, legale și ilegale, contaminează apele subterane, afectând ecosistemele locale.

Traficul ilegal continuă. În 2023, vama italiană a confiscat încă 82 de tone de deșeuri cu destinația Tunisia. Există rapoarte conform cărora porturi precum Bizerte ar fi devenit hub-uri pentru importul și exportul de deșeuri către alte continente.

După ce China a interzis importurile de plastic în 2018, Turcia a devenit principala destinație a deșeurilor europene, primind 12,4 milioane de tone în 2022, de peste trei ori mai mult decât în urmă cu două decenii.

Malaezia, Vietnam și India au preluat și ele volume semnificative, iar importurile au dus la suprasolicitarea infrastructurii și la daune ecologice. Criticii vorbesc despre un „colonialism al deșeurilor”, în care Europa își externalizează problemele către țări cu standarde de mediu mai scăzute și cu capacități limitate de gestionare.

În 2024, Parlamentul European a aprobat un set de reguli cu potențial transformator: interzicerea exportului deșeurilor din plastic către țări din afara OCDE, obligarea exportatorilor să demonstreze că deșeurile vor fi tratate în mod ecologic și presiuni asupra statelor membre pentru a-și dezvolta propriile capacități de reciclare.

Regulile intră în vigoare în 2026, iar companiile din domeniu sunt deja în alertă. Obiectivul este clar: reducerea exporturilor și închiderea breșelor legislative care permit traficul ilicit. Cu toate acestea, impactul asupra comerțului internațional și asupra industriilor dependente de aceste fluxuri rămâne o sursă de tensiuni.

Reglementările noi aduc în prim-plan porturi-cheie, precum Genova, unde vameșii controlează peste un milion de containere anual. De multe ori, pentru a putea trece ilegal, deșeurile sunt declarate fals ca fiind echipamente reutilizabile. Exemple recente includ containere cu cauciucuri destinate Thailandei sau cu decodoare TV vechi pentru Malaezia.

Autoritățile au descoperit că aceste produse nu mai întruneau condițiile pentru a fi refolosite, în realitate fiind deșeuri electronice. Aceste practici nu doar încalcă legea, ci și transferă povara gestionării unor materiale toxice către țări fără infrastructură adecvată.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) are un rol central în coordonarea investigațiilor. Colaborarea dintre autoritățile vamale și cele de mediu este esențială pentru demontarea rețelelor implicate. Noile instrumente europene includ un sistem de alertă rapidă, scanarea încărcăturilor suspecte și obligația de a aduce înapoi în țara de origine transporturile ilegale.

Există și exemple pozitive. Anumite țări au luat în serios reciclarea și au reușit să obțină beneficii economice. În nordul Franței, la Escaupont, de exemplu, o instalație modernă de reciclare a cablurilor electronice arată potențialul unei economii circulare funcționale. Cu o capacitate de 20.000 de tone anual, fabrica recuperează cupru, un material strategic pentru tranziția energetică, și îl livrează rafinăriilor europene.

Această abordare reduce dependența de importurile de materii prime și evită exportul de materiale valoroase în Asia. Totuși, reprezentanții industriei susțin că, dincolo de obiective ambițioase, Europa are nevoie de politici de stimulare pentru consumul de materiale reciclate.

Dar, în continuare, reciclarea în sine, ca proces, reprezintă o provocare, mai ales în cazul anumitor materiale, precum plasticul. La nivel global, doar 9% din plastic este reciclat. Restul este incinerat, depozitat sau ajunge în ecosisteme acvatice. În Europa, ambalajele din plastic, dar și materialele plastice industriale sunt printre cele mai exportate tipuri de deșeuri. Țările importatoare încep să limiteze acceptarea lor, invocând poluarea masivă și costurile de gestionare.

Noul regulament european adoptat în 2024 marchează una dintre cele mai drastice schimbări în politica de gestionare a deșeurilor din ultimii ani. Începând cu 2026, exportul de deșeuri din plastic către țările non-OCDE va fi complet interzis. Măsura este însoțită de o înăsprire a condițiilor, chiar și pentru comerțul cu țările membre OCDE. Fiecare transport va necesita acorduri bilaterale scrise și dovada că deșeurile vor fi procesate corespunzător la destinație.

Deși scopul declarat este reducerea poluării și stimularea reciclării în interiorul Uniunii, impactul asupra comerțului internațional a fost imediat. Mai multe state partenere au ridicat obiecții oficiale la Organizația Mondială a Comerțului (OMC), acuzând UE că impune restricții cu efect de barieră tehnică în calea schimburilor.

Turcia, care în ultimul deceniu a devenit cel mai mare importator de deșeuri europene, inclusiv pentru plastic și metale reciclabile, avertizează că noile reguli ar putea afecta direct capacitatea de funcționare a numeroaselor sale instalații de reciclare. Acestea au fost dezvoltate tocmai pentru a procesa fluxurile constante de materii prime secundare din UE. Reducerea volumelor importate ar putea duce la scăderea rentabilității lor și la pierderea locurilor de muncă în sector.

Regulile UE au adus nemulțumiri pentru mulți alți parteneri ai Europei. Indonezia susține, de exemplu, că industria locală a hârtiei reciclate va avea puternic de suferit. Fabricile locale depind de importurile de deșeuri de hârtie din Europa pentru a produce material reciclat la scară industrială. Restricțiile impuse de noul regulament ar putea diminua semnificativ capacitatea de producție, cu efecte în lanț asupra exporturilor și asupra economiei naționale.

India a intrat și ea în dezbatere, semnalând că politicile restrictive ale UE pot crea un precedent în comerțul global al materiilor prime reciclabile. Oficialii indieni susțin că aceste materiale nu reprezintă doar o sursă de materii prime accesibile, ci și un combustibil important pentru industriile locale cu marje reduse de profit.

Dincolo de aceste plângeri oficiale, în mediul de afaceri internațional există îngrijorarea că Uniunea Europeană, în încercarea de a-și „curăța” propria imagine, riscă să perturbe piețe întregi. Exporturile de deșeuri nu reprezintă doar „gunoi mutat peste granițe”, ci și fluxuri economice consistente, alimentând industrii care produc bunuri de consum, materiale de construcții sau ambalaje reciclate.

În același timp, Bruxelles-ul spune că aceste efecte colaterale sunt acceptabile și chiar necesare pentru a forța o tranziție globală către practici de gestionare a deșeurilor mai sigure și mai sustenabile. Oficialii europeni insistă că măsurile nu sunt menite să penalizeze comerțul, ci să îl „ecologizeze”, prin impunerea unor standarde minime pe care toți partenerii trebuie să le îndeplinească.

Această tensiune între ambițiile de mediu și realitățile comerciale subliniază un paradox al economiei verzi. Măsurile stricte adoptate de un actor major precum UE pot avea efecte secundare asupra economiilor emergente, care depind de materialele pe care Europa nu le mai dorește. În următorii ani, succesul sau eșecul noilor reguli va depinde nu doar de capacitatea Uniunii de a-și crește propria capacitate de reciclare internă, ci și de modul în care va negocia relațiile comerciale cu aceste țări-cheie.

Europa se află în fața unei decizii istorice: continuă să exporte problema sau își asumă gestionarea integrală a propriilor deșeuri. Noile reglementări indică o schimbare de direcție, dar, pentru o transformare reală, este nevoie de voință politică, investiții și responsabilitate din partea întregului lanț economic. Într-o lume globalizată, gunoiul nu dispare, doar își schimbă adresa, iar schimbarea percepției este din ce în ce mai necesară.