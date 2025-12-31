Al doilea om în stat, concluzii pe final de 2025: Economia României a intrat pe drumul cel bun

România intră în 2026 cu un deficit în scădere, spune preşedintele Senatului, Mircea Abrudean. El subliniază că veniturile au urcat cu 13% faţă de anul trecut, iar investiţiile continuă să crească, semnale că măsurile Guvernului au fost eficiente şi că economia se îndreaptă în direcţia corectă.

„La final de an, este important să ne uităm şi la lucrurile bune, la eforturile care încep să producă uşor-uşor rezultate şi la perspectiva anului 2026. La lucrurile care ne dau speranţa că putem trece peste dificultăţi şi că vom reuşi să reformăm România şi să ne dezvoltăm”, spune Mircea Abrudean pe Facebook.

Preşedintele Senatului afirmă că România intră în 2026 cu un deficit în scădere, ceea ce demonstrează eficienţa măsurilor luate de Guvern.

„Veniturile au crescut cu 13% faţă de anul precedent, iar investiţiile continuă să crească. Sunt semnale care ne arată că suntem pe drumul corect”, adaugă Abrudean.

Potrivit acestuia, România are un obiectiv important pentru 226: aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, care ar urma să atragă mai multe investiţii străine şi să întărească încrederea în economia ţării.

„Este o şansă istorică. După NATO şi UE, este cel mai important proiect de ţară, care aduce României beneficii substanţiale. Mă bucur că am fost parte a acestui efort, iniţial din postura de secretar general al Guvernului, apoi de vicepreşedinte al Comisiei parlamentare pentru sprijinirea procesului de aderare la OCDE”, mai arată Abrudean.

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu trebuie să devină o strategie de blocaj.

„Respectăm rolul Curții Constituționale, dar România are nevoie de o decizie clară care să permită continuarea reformelor asumate. Reforma pensiilor înseamnă sfârșitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează. Nu putem permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă”, a scris el pe Facebook