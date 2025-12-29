La ce deficit bugetar a ajuns România după primele 11 luni ale anului
- Nicolae Comănescu
- 29 decembrie 2025, 21:56
Execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,4% din PIB, după primele 11 luni ale acestui an. Este vorba, conform datelor oficiale, despre o scădere cu 0,74 puncte procentuale faţă de deficitul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, au anunţat, luni, reprezentanții Ministerului Finanţelor.
La ce deficit bugetar a ajuns România după primele 11 luni ale anului
Veniturile bugetului general au totalizat 591,91 miliarde de lei, adică o creştere cu un procent de 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au crescut cu 1,34%, evoluţie susţinută atât de veniturile curente, cât şi de fondurile europene.
Cheltuielile, în sumă de 713,68 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 9,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creştere cu 0,59 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, de la 36,93% din PIB la 37,52% din PIB.
Ce arată datele Ministerului Finanțelor
„Analizând evoluţia ponderii cheltuielilor bugetare în PIB, observăm că ritmul de creştere din anul curent s-a diminuat comparativ cu anul precedent, indicând o încetinire a expansiunii cheltuielilor publice raportate la nivelul PIB”, se mai precizează în explicațiile Ministerului Finanţelor.
Care este targetul pentru anul 2025
Execuţia bugetului general consolidat pentru primele zece luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 108,87 miliarde lei, respectiv 5,72% din PIB.
Ţinta de deficit bugetar pentru întregul an este de 8,4% din PIB, respectiv suma de 159,8 miliarde lei, conform oficialilor.
„Deficitul bugetar a ajuns în luna noiembrie la 6,4%, faţă de 7,15% în 2024, adică aproximativ 121 de miliarde de lei, faţă de 125 de miliarde anul trecut”, anunța premierul Ilie Bolojan în Ajunul Crăciunului într-un mesaj postat pe Facebook.
Premierul mai preciza că statul a economisit practic 4 miliarde de lei şi se menţine pe traiectoria stabilită, cu un obiectiv de deficit pentru 2026 între 6% şi 6,5%.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.