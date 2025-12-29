Economie

La ce deficit bugetar a ajuns România după primele 11 luni ale anului

Comentează știrea
La ce deficit bugetar a ajuns România după primele 11 luni ale anuluiBani. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,4% din PIB, după primele 11 luni ale acestui an. Este vorba, conform datelor oficiale, despre o scădere cu 0,74 puncte procentuale faţă de deficitul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, au anunţat, luni, reprezentanții Ministerului Finanţelor.

La ce deficit bugetar a ajuns România după primele 11 luni ale anului

Veniturile bugetului general au totalizat 591,91 miliarde de lei, adică o creştere cu un procent de 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au crescut cu 1,34%, evoluţie susţinută atât de veniturile curente, cât şi de fondurile europene.

Cheltuielile, în sumă de 713,68 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 9,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creştere cu 0,59 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, de la 36,93% din PIB la 37,52% din PIB.

Datorii

Sursa Foto: Arhiva EVZ

Ce arată datele Ministerului Finanțelor

„Analizând evoluţia ponderii cheltuielilor bugetare în PIB, observăm că ritmul de creştere din anul curent s-a diminuat comparativ cu anul precedent, indicând o încetinire a expansiunii cheltuielilor publice raportate la nivelul PIB”, se mai precizează în explicațiile Ministerului Finanţelor.

Val puternic de gripă în România: spitalele, sub presiune maximă
Val puternic de gripă în România: spitalele, sub presiune maximă
Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un aparat electrocasnic
Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un aparat electrocasnic

Care este targetul pentru anul 2025

Execuţia bugetului general consolidat pentru primele zece luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 108,87 miliarde lei, respectiv 5,72% din PIB.

Ţinta de deficit bugetar pentru întregul an este de 8,4% din PIB, respectiv suma de 159,8 miliarde lei, conform oficialilor.

„Deficitul bugetar a ajuns în luna noiembrie la 6,4%, faţă de 7,15% în 2024, adică aproximativ 121 de miliarde de lei, faţă de 125 de miliarde anul trecut”, anunța premierul Ilie Bolojan în Ajunul Crăciunului într-un mesaj postat pe Facebook.

Premierul mai preciza că statul a economisit practic 4 miliarde de lei şi se menţine pe traiectoria stabilită, cu un obiectiv de deficit pentru 2026 între 6% şi 6,5%.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:52 - Val puternic de gripă în România: spitalele, sub presiune maximă
22:43 - De la controverse LGBT la zone de război și Duma de Stat. Transformarea radicală a lui Meybi Beibi
22:35 - România va avea un mecanism public de finanțare pentru tratamente stomatologice. Cum va funcționa
22:26 - Haos în Poiana Brașov. Pârtiile de schi, distruse de vijelie
22:18 - Dosarul care cutremură Anenii Noi. Fiul suspectului, reținut într-un caz ce vizează crime ascunse la o fermă de porci
22:06 - Mari sportivi morți în 2025. George Foreman, Mihai Leu, Diogo Jota sau Hulk Hogan, printre marile pierderi ale anului

HAI România!

Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii

Proiecte speciale