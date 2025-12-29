La ce deficit bugetar a ajuns România după primele 11 luni ale anului

Execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,4% din PIB, după primele 11 luni ale acestui an. Este vorba, conform datelor oficiale, despre o scădere cu 0,74 puncte procentuale faţă de deficitul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, au anunţat, luni, reprezentanții Ministerului Finanţelor.

Veniturile bugetului general au totalizat 591,91 miliarde de lei, adică o creştere cu un procent de 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au crescut cu 1,34%, evoluţie susţinută atât de veniturile curente, cât şi de fondurile europene.

Cheltuielile, în sumă de 713,68 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 9,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creştere cu 0,59 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, de la 36,93% din PIB la 37,52% din PIB.

„Analizând evoluţia ponderii cheltuielilor bugetare în PIB, observăm că ritmul de creştere din anul curent s-a diminuat comparativ cu anul precedent, indicând o încetinire a expansiunii cheltuielilor publice raportate la nivelul PIB”, se mai precizează în explicațiile Ministerului Finanţelor.

Execuţia bugetului general consolidat pentru primele zece luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 108,87 miliarde lei, respectiv 5,72% din PIB.

Ţinta de deficit bugetar pentru întregul an este de 8,4% din PIB, respectiv suma de 159,8 miliarde lei, conform oficialilor.

„Deficitul bugetar a ajuns în luna noiembrie la 6,4%, faţă de 7,15% în 2024, adică aproximativ 121 de miliarde de lei, faţă de 125 de miliarde anul trecut”, anunța premierul Ilie Bolojan în Ajunul Crăciunului într-un mesaj postat pe Facebook.

Premierul mai preciza că statul a economisit practic 4 miliarde de lei şi se menţine pe traiectoria stabilită, cu un obiectiv de deficit pentru 2026 între 6% şi 6,5%.